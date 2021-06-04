藝文紓困4.0上路已經有人拿到錢：各界藝文工作者持正面態度，盼後續振興更全面

文化部6月3日公布「藝文紓困4.0」[註]補助方案，補助自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業。文化部指出，此次紓困4.0共獲行政院同意編列特別預算45.49億元，以5、6、7三個月份為期，一次先發三個月，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息及補貼、場館租金減免或規費補貼等方案。

今年藝文紓困4.0，文化部表示曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，將採取主動審查合於規定者，並與其他部會勾稽排除重複領取等因素後，3萬元將於6月4日直接入帳；至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，也將採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式，加快核定撥款速度。於是今（4）日便有大約9500多人收到紓困款項。

對於直接入帳的措施，今年推出劇集《天橋上的魔術師》楊雅喆導演持正面態度：「我還滿肯定這樣的做法，省去同業們準備資料送審的繁文縟節，顛覆對公家單位的想像。」自1999年成立至今，以服務藝術社群為主要宗旨的「視覺藝術聯盟」（簡稱視盟）副理事長吳垠慧也表示，今天有許多人已經收到入帳，「感謝政府在最快時間提出紓困，藝文產業的個體戶多、也很難以基本工資為計，因此，這筆紓困金對多數人來說也是及時雨。」

至於楊雅喆則稱自己這段期間受到的影響較小，「因為編劇跟導演的運作期比較長，我們的創作跟前置規劃是允許在家或線上處理的。但如果是現場人員，例如美術、攝影這些要出班的，就會有比較大的影響。這波疫情的確有影響到我的同業，之前在拍攝的現在都停拍／延拍了。」

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台灣自從5月爆發疫情之後，藝文產業及各大展演活動幾乎第一時間停擺，吳垠慧就指出：「5、6月是活動旺季，活動面臨延期或取消的困境，因為去年已經經歷過一次，這次大家在心情上比較有所準備，當然，經濟上的難題依舊存在，因為沒有活動、就沒有收入。而在事業體方面，和餐飲、公司行號等一樣，受到的衝擊也是很可觀，規模較小或創作者自營的空間，急需紓困金的挹注好度過難關。」

這波疫情藝文產業受到的影響，文化部長李永得估計至少80億到100億之間，電影公司好威映象負責人孫宗瀚就表示：「公司為微型企業，雖然沒有疫情的時候，營運都盡量節省開支，但疫情對我們身處的產業影響非常大。平時每週上映的電影數量已經非常多，產業的競爭非常激烈，收入已經不易。台灣進入三級警戒之後，原本要上映的電影又暫緩，頓時失去收入來源。」

孫宗瀚進一步說明：「令人煩惱的是解封後造成排檔期的混亂，戲院方得要花很長的時間消化一定數量的電影。再者，戲院重新開張後，一定會有一段時期採用限制座位數或是梅花座的銷售方式，也會對產業收入造成一定影響。」最後孫宗瀚也提到與串流的關係：「台灣的線上平台發展有諸多狀況與限制，產生的收益對電影公司而言是遠水救不了近火。我認為此次疫情對產業的衝擊非常巨大，損失無法量化。」

而對於藝文紓困4.0的幫助以及藝Fun券的相關規劃，孫宗瀚說：「藝文紓困4.0的金額比較像是補助員工薪水，較無對其他方面有所幫助，但不無小補，與大家共同撐下去。藝Fun券比較像是疫情結束後的振興措施，相信文化部都會有所規劃。」

視盟副理事長吳垠慧則認為今年的疫情更為劇烈，可預想恢復期應該會更長。文化部有去年經驗，這次應該能提早進行振興規劃，並且應該顧及各個藝術領域。

Photo Credit: 好威映象提供 好威映象今年發行《醉好的時光》等作品

差事劇團團長鍾喬則對藝Fun券語重心長。鍾喬強調，如果政府未來推行相關的振興方案，希望能以「大數據」分析去年的經驗，藉此將振興效果極大化。

鍾喬解釋：「政府應該能透過大數據，判斷去年推行藝Fun券的消費資金去了哪裡。假設，大部分消費都花在電影院或是大型活動，或許就代表相對小眾的藝文團隊沒有受到藝Fun券的幫助，今年若再如法炮製，藝Fun券對於相對弱勢的藝文工作者就沒有太大意義。建議政府能先聚焦各團體、單位碰到的不同狀況，再研擬相關振興，讓各角落的藝文工作者都能受到有效實質照顧。」

差事劇團原訂今年9月中旬，於華山、台中歌劇院表演新作《戲中壁X》，此作品由客家委員會資助經費，原本已經進入排練等籌備階段，無奈碰上疫情三級警戒，所有實體暫時中止，一切改由線上排練。鍾喬則表示劇團目前都還在觀望，當然最希望能重回實體現場，但並不排除線上演出的相關流程。

以差事劇團來說，目前並沒有申請紓困的打算，原因是《戲中壁X》相關經費來自於客家委員會，只要客家委員會的經費沒斷，就不用紓困。「初步和客委會的討論共識是一切支持劇團，我也非常希望客家委員會資助的經費不要有變數，否則就要進行紓困。」鍾喬這樣說。

然而，對於藝文自僱工作者的紓困，鍾喬認為疫情之後如何留住人才非常重要，「這波疫情造成很多的自由接案工作者，更加認知到工作缺少了保障性。如果疫情過後，這些專業人才轉換跑道，選擇離開藝文領域，就是藝術圈的損失。因此想呼籲政府，希望未來能有對表演藝術文化的人才培育計畫與保障，要有前瞻性，希望疫情過後能思考如何扶植、培養這些工作者。」

因為這波疫情影響的自由接案工作者，翁氏工作室的負責人翁浩原就表示，原先擔任公關的展覽（私人畫廊）因這波疫情而延期，不知道何時才能啟動。關於這次的損失，他也提到：「公部門的案子，原本計畫的實體活動，都要改成線上活動，也因如此要進行契約變更，對於小公司來說，又是多一筆企劃和時間的投入。」

翁浩原也提醒藝文自由工作者：「在做任何工作前都需要有書信的來往，最好也把費用進行多筆支付，保障自己。」

視盟副理事長吳垠慧則補充：「去年大家都經歷第一次的紓困經驗，包括文化部本身，在盡量從寬申請條件，又要能符合審計制度所需的稽查需求，提出紓困1.0、2.0的紓困內容及申請流程。整個作業過程對文化部同仁來說是非常辛苦。而對申請者來說，要提出相關領據、證明陳述受損失的事實，有時確實也有困難。因為有些業務承攬，不一定會有正式簽約，因此檢具上較難提出正式文件。這次因為館舍、機關部門也都關閉狀態中，因此才會又提出文件能否使用電子簽章作為證明。」

針對合約相關事宜，6月3日文化部的紓困記者會上，綜規司長林宏義提及：「對於無簽約的工作者，只要有相關機構幫助確認工作邀約，不見得一定要有合約，都能提出申請。去年是一定要有機構的負責人蓋章，今年則有變通方式，是藝文工作者的契約相對人，只要願意簽名證明，在疫情期間有這樣的工作邀約發生，文化部就會進行審查工作。」

關於藝文紓困4.0，翁浩原也說：「政府立意良好，整體紓困金額也比較2.0高出不少，但也期待後續有更多的振興方案，或是輔導數位化的相關活動，不過非常時期，當然還是希望防疫優先。」

綜觀來看，從文化部、視盟到藝文工作者等等，對於此次藝文紓困4.0都有良好的初步共識，還盼望這筆紓困金，能讓各界藝文工作者度過非常時期。

註：因行政院「紓困3.0」主要補助觀光、製造、貿易服務、會展、技術服務等產業，今年度此波特別預算補助則為「紓困4.0」，為與行政院所稱一致，避免造成混淆，文化部補助方案亦同步為「藝文紓困4.0」。

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核稿編輯：楊士範