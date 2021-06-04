緩品人生細食生活 就從一粒米開始講究 ｢桂馥香米」從土地到餐桌的輕甜芳香 安守疫情防線 開啟飲食芳療新食代

植一畝田地 築餐食光景 串接土地與人的連結 共拾餐桌上的印記

百年製米產業的稻香世家-聯米企業，是台灣米飯歷史脈絡最佳的梳理者，從1905年就開始經營米業；1926年日治時代見證台灣植稻從長秈米轉為｢蓬萊米」；1988年經濟起飛，台灣的人習慣吃飯配菜，加上台菜口味多熱炒爆香，唯有米香濃郁，才能讓飯、菜在味蕾上取得平衡，也讓有點黏又不會太黏的｢中興米」襲捲全台；2006年小家庭風潮成熟，加上生活型態忙碌，能保留米的營養成分，同時減少家庭廚房污水排放的｢無洗米」就此正式加入米食時代；2015年健康議題盛行，聯米企業更與日商木德神糧共同合作，聯手生產｢低蛋白米」，嘉惠醫療機構內腎功能不佳者食用；2021年台灣許多人對於健康開始變得講究，喜歡營造儀式感來堆砌生活的溫度，加上新冠肺炎的影響，民眾在身心上皆需撫慰，聯米企業推動｢飲食芳療」的概念，旗下中興米品牌推出全新新品｢桂馥香米」，就是要讓消費者每一次用餐，都能摻揉輕甜芳香，進而深度享受飲食芳療的美好。

Photo Credit：中興米

｢桂馥香米」自帶醇厚香氣 口感輕甜彈黏適中

6/4起全台全聯福利中心全新上市 餐桌的飲食芳療就從米飯開始

近幾年來，全球紛紛吹起米食的風潮，如歐美最受乳糖不耐症、素食者與麩質過敏族喜愛的米奶、印度家戶都必備的薑黃香米、韓國道地的糯米雞，以及在日本更擁有精品米之稱的發芽米，在在都顯示米在許多國家的飲食文化均扮演重要的角色，中醫更將米飯譽為「最平價簡易的藥膳」，能補元氣、提升食慾，比起購買昂貴的補品，好好吃碗飯更能讓大地精華滋潤身心。產自台灣的｢桂馥香米」，每粒米擁有優質飽滿美麗的外觀，內含豐富優質營養，暖濃撲鼻的米香，佐菜香、茶香、酒香，起鍋後，特選精緻香米品種，自帶天然香鮮氣息，會散發醇厚香氣，令人食慾大開，入口咬嚼彈黏適中，滿滿香甜滋味，無論是香米飯、香米粥，搭配各式料理皆宜，更可隨喜好比例，調加桂馥香米烹煮白米，讓米飯香氣濃淡自然變化，每一餐從鼻開始聞香，再由口食香，最後讓胃暖香，整個人的身心都滿香四溢，增添飲食樂趣，6/4 起將在全台全聯福利中心全新上市，每包1.5公斤，售價NT$258，勢必開啟每個人的食味感官，豐富家家戶戶餐桌層次。

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