2021/06/04,
生活

北部豪雨狂下：翡翠水庫大增千萬水量，蓄水率破70%

北部豪雨狂下：翡翠水庫大增千萬水量，蓄水率破70%
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

6月4日台北市降下豪雨造成多處淹水，不過這場豪雨也為翡翠水庫帶來進帳。本文整理鍋去幾日翡翠水庫與石門水庫的蓄水率變化，讓我們一窺今日豪雨的威力。

今天（6/4）北部在午後降下豪大雨，因為雨量超過台北市下水道標準，所以造成台北多數地區淹水。根據資料，截至晚間7點，已有498件積淹水通報案件，甚至造成部分區域停電。而今日台灣大學的氣象測站記錄到時雨量209mm的驚人紀錄，而209mm的記錄也是台灣本島整點時雨量紀錄（註：但《中央社》的報導中提到，中央氣象局表示，設在台灣大學的是自動觀測站，不會列入歷史排名）。

雖然這場降雨帶來淹水災情，不過也為水庫帶來進帳。下圖5月30日起翡翠水庫與石門水庫的蓄水率變化。

從圖中能看出，目前翡翠水庫進帳最多，從5月31日開始，每天大約能增加1%的蓄水率，而今天（6/4）截至晚間7點，已經增加4%蓄水率。而石門水庫在今天則是增加1%蓄水率。

改以水量來看，翡翠水庫今天（6/4）截至晚間7點，增加了1515萬立方公尺的水量。石門水庫則是增加了306萬立方公尺的水量。

以下是是目前台灣各主要水庫的蓄水量，將每日持續更新。

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核稿編輯：楊士範


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