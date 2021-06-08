朱宗慶帶動「雨天撐傘」捐款專案，盼國內藝文團隊能挺過疫情風暴

台灣因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，在5月15日宣布雙北進入三級警戒以來，各大產業停擺，其中藝文產業受創嚴重。電影院和美術館關閉，演唱會、舞蹈和各種藝文表演紛紛延期或取消。而由國家兩廳院所營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」，反應快速，在5月13日就重啟了「雨天，我們撐傘」方案，截至6月7日，已有32個團隊獲退票票款現金回捐，昨（7）日起以信用卡退款也可回捐表演團隊。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶5月14日在臉書上表示：「許多觀眾想幫助團隊，我們也設法先動起來給管道、來鼓勵、希望各方踴躍給支持！兩廳院昨晚迅速重啟『雨天，我們撐傘－攜手支持團隊捐贈方案』，接受主辦單位申請委託，並開放觀眾線上填單，將票券的現金退款轉捐原主辦單位，或以直接捐款行動表達支持。」

「雨天，我們撐傘」方案內容寫著：「為提供藝術家、表演團體實質支持，自公告日起至110年12月31日止，凡節目因疫情取消而需辦理退票展，國家兩廳院（OPENTIX兩廳院文化生活營運方）接受代售票券節目之主辦單位（不限個人、團體、機關）委託，於節目取消公告日5個工作天內（不含公告當日）接受觀眾線上申請，不限現金或信用卡購票，皆由「OPENTIX兩廳院文化生活」代為處理票券退款轉為對主辦單位之捐款，另整合各主辦單位官方頁面或捐款資訊，如有另行捐款意願，歡迎逕洽各主辦單位。

簡單地說，「雨天，我們撐傘」是在疫情之下，支持與鼓勵相關藝文團隊的捐款活動，呼籲觀眾將取消表演的票券款項，退款轉捐原主辦單位，或以直接捐款行動表達支持。朱宗慶在《聯合報名人堂》的〈雨天撐傘，點滴心意化為及時暖流〉一文中指出：「這次疫情發展是歷史性的，對各行業都帶來衝擊，藝文界面對的，是未能預知的不確定，何時能雨過天青還未知，但若能在雨天，適時撐起一把傘，將支持與心意轉化並放大為實質助益，將會是及時的暖流與幫助。」

昨（7）日，國表藝董事長朱宗慶，率「三館一團」——兩廳院劉怡汝總監、臺中歌劇院邱瑗總監、衛武營簡文彬總監、國家交響樂團（NSO）郭玟岑執行長，一起舉行線上記者會，提出各類方案協助表演團隊研發或轉型。

根據《中央社》報導，朱宗慶在記者會上表示，「雨天撐傘」專案一開始就提供了讓觀眾回捐票款給表團的機會，反應快速，現在將擴大觀眾的參與感，修改程式，提供信用卡購票者直接轉贈票款給主辦單位，讓觀眾回捐票款更加方便。

Photo Credit: 國表藝提供 朱宗慶

朱宗慶表示，台灣對於小額捐款給表演團隊的習慣尚未養成，「OPENTIX雨天撐傘」專案有可能帶動社會小額捐款給藝文界的風氣，進而促成藝文生態的改變，「這個計畫所撐起的可能性和重要性，才是雨天撐傘專案的價值。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，信用卡回捐票款的程式已經修改完成，7日上線，預計將會有226檔節目獲得捐款。

朱宗慶更在昨日於臉書發文：

「三館一團為能在嚴峻疫情中，全力陪伴與協助表演藝術界，也延續去年『特別方案1.0』、『特別方案2.0』之內容與精神，共同推動『特別方案—同心同在』，強化力道、驅動未來，並以『兩道支撐、三道推進』力量，與藝文界『同心同在』，期望動能得以續保，解封後加速復甦。此方案的五大方針包括：

延長『特別方案1.0』之場租及售票系統佣金減免措施與期程； 疫情影響節目延後演出檔期安排協助； 全力投入資源，支持國內製作、深化與研發； 強化孵化及人才儲能，擴增數位觀演平台； 串連北中南共推數位文化行動計畫。

NSO部分，則將持續整合各方力量，規劃各項音樂節目重整、錄製、線上製播、紀錄片製作計畫等，並依疫情調整、更新計畫內容。」

最後，根據《中央社》報導，截至目前為止，國表藝三館減收總計應已超過新台幣1.5億元，從去年開始的「特別方案1.0」延長場租及售票佣金減免措施，預估到110年全年減免共1.1億元，該方案也將會持續到2022年6月底。

國表藝三館一團「特別方案－同心同在」

兩廳院詳情點此

臺中歌劇院詳情點此

衛武營詳情點此

國家交響樂團詳情點此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範