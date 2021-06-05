【東南亞週報】泰製AZ疫苗問世｜越南出現DELTA變種病毒變異株｜星將允許私立醫療機構施打科興

編譯：鍾依吟、柯昀伶、荊柏鈞、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第121期，為讀者挑選2021年5月29日至6月4日期間，有關泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、印尼與新加坡的六則東協區域大事。

泰國｜泰製AZ疫苗問世，預計下週起展開大規模疫苗接種計畫

根據曼谷郵報（Bangkok Post）6月2日報導，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，或簡稱AZ）和泰國暹羅生科（Siam Bioscience）共同宣佈在泰國產製的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，即將開始供應給泰國公共衛生部，以作為大規模接種計畫之用。此外，泰製AZ疫苗也將在未來幾週供應給其他東南亞國家。泰國公衛部部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）6月1日表示將有600萬劑AZ疫苗在6月完成交貨，而第一批180萬劑預計在6月7日交貨。

暹羅生科榮譽公關總監伍倫盼（นวลพรรณ ล่ำซำ）表示，暹羅生科很自豪能夠被阿斯利康選為製造商之一，了解生產符合國際標準和高品質新冠肺炎疫苗的重要性，希望能夠儘速幫助泰國全國人民恢復健康、讓泰國經濟再次恢復正常運作。

目前阿斯特捷利康在全世界15個國家中擁有16個專業生產中心以及25個疫苗生產夥伴，而泰國暹羅生科是東南亞的第一個AZ新冠肺炎疫苗生產中心。

泰國疾病管制署日前公布6月7日將開始全國大規模接種計畫，預計首波將有近200萬劑的疫苗發放給全國各級醫療院所施打，其中包含124萬劑AZ疫苗和70萬劑的中國科興疫苗。

越南｜越南出現Delta變種病毒變異株，加強防疫措施

越南5月29日宣布發現新型新冠肺炎變種病毒，但是世界衛生組織 （WHO） 代表澄清指出此非新型病毒，而是早先在印度發現之Delta變種病毒的變異株。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）29日指出，該新型變種病毒為Delta變種病毒株（印度發現）與Alpha變種病毒株（英國發現）的混合種，傳染力更強，恐為此波疫情惡化、難以控制的原因。然而WHO駐越南代表朴啟東（Kidong Park）6月2日指出，根據WHO定義，越南並未出現新型病毒，其偵測到的病毒株是早先在印度發現之Delta變種病毒的變異株。

越南4月底再次出現新冠肺炎本土案例，且迅速擴散至全國30個地區。北江省（Bac Giang）、北寧省（Bac Ninh）工業園區為疫情熱點，自第四波疫情爆發至5月底，北江省計有2,118例、北寧省804例。總理范明政（Pham Minh Chinh）責成副總理黎文成（Le Van Thanh）直接領導北江省的防疫施政。此外，政府也呼籲蘋果、三星等科技公司替廠區員工提供疫苗。

為防止疫情進一步擴散，胡志明市從31日起實施為期15天的社交距離措施，禁止五人以上聚會。河內內排國際機場原訂6月1日到7日、胡志明市新山一國際機場則是到14日暫停旅客入境，然民航局2日宣布恢復國際航線。政府也於5月底成立疫苗基金，接受企業與民間捐贈，協助越南採購1.5億劑疫苗。

截至目前，越南新冠肺炎確診人數7,870例，其中3,085已康復、49例死亡；近7天平均新增病例約為250例，其中本土病例在100例上下。

Photo Credit: 中央社 圖為搭載遊客穿梭胡志明市街頭的觀光巴士。

馬來西亞｜大馬控16軍機侵入空域，將召見中國大使說明

馬來西亞皇家空軍（RMAF）5月31日偵測到16架中國軍用運輸機駛入砂拉越（Sarawak）海岸60浬的範圍內，除緊急升空進行目視識別，馬國外交部亦將向中國發出抗議照會，並召見中國大使。

根據馬來西亞皇家空軍釋出的聲明，31日上午11時53分雷達偵測到16架隸屬中國人民解放軍空軍（PLAAF）的飛機，以間距60浬的縱隊戰術編隊飛行，越過馬國海事轄區空域與亞庇飛航情報區（Kota Kinabalu Flight Information Region），甚至一度駛入砂拉越60浬的範圍內，且未回應航空交通管制單位的指示。皇家空軍下午1時33分出動攔截機進行目視識別，確認該批軍機為伊爾-76（Ilyushin Il-76）及西安運-20（Xian Y-20），屬戰略運輸機，可執行多樣任務，對馬國主權及飛行安全構成嚴重威脅。

馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）表示，將發出外交照會，並召見中國大使解釋此一侵犯馬國空域及主權的事件，「馬來西亞的立場很清楚，我們願意和任何國家維持友好的外交關係，但這不代表我們願意為此犧牲國家安全。」中國駐吉隆坡使館發言人6月2日回應，此為中國空軍的例行飛行訓練，未針對任何國家，亦無侵入他國的領土及領空，並強調依國際法享飛越自由。

柬埔寨｜美副國務卿訪柬，關切中在柬軍事設施

正在東南亞國家進行訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），6月1日抵達第二站柬埔寨，會晤總理洪森（Hun Sen）、反對派領袖根索卡（Kem Sokha），並與公民團體及記者會談，她也是近10年來出訪柬埔寨的最高層級美國官員。

美國國務院發表聲明指出，雪蔓在會見洪森時，除尋求柬埔寨就未事先通知即拆除美國在雲壤海軍基地（Ream Naval Base）資助興建的兩座軍事設施一事作出說明，亦對中國在該基地的軍事部署表達嚴正關切。雪蔓認為，中國此舉將損害柬埔寨主權、威脅區域安全，甚至對美柬雙邊關係造成負面影響，因此敦促柬埔寨領導人應本著人民的最佳利益，維持獨立且平衡的外交政策。

雪蔓此行還會見遭解散的反對黨「柬埔寨救國黨」（Cambodia National Rescue Party, CNRP）主席根索卡，呼籲柬埔寨政府終止出於政治動因的起訴案件，並對洪森大力打壓異議人士與公民團體表示關切。雪蔓強調，保障人權及自由是美柬雙邊關係的重要基石，盼柬埔寨當局遵守國際承諾。

柬埔寨外交部2日發表聲明回應，重申當局在雲壤海軍基地議題的一貫立場是基於維護國家利益及主權獨立，國防部長狄班（Tea Banh）也反對將此議題與地緣政治掛勾；至於人權議題則未加著墨。

Photo Credit： Official Navy Page Public Domain 美國海軍少將 Tom Carney與柬埔寨皇家海軍軍官在2012年檢視雲壤海軍基地

印尼｜擬於7月開放部分邊境，峇厘島在首波名單之列

印尼政府本週指出，計畫於7月開放部分邊境，經濟受重挫的渡假勝地峇厘島有望重新迎接國外觀光客。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）本週表示，若疫情如預期獲得控制，印尼計畫於7月開放部分邊境，首波擬開放峇厘島（Bali）、巴淡島（Batam）和民丹島（Bintan），以復興觀光產業。受疫情影響，觀光產業佔經濟活動八成的峇厘島受到重挫，今年1月至4月造訪遊客僅350人。佐科威先前曾訪視峇厘島的疫苗接種情況，表示將規畫逐步開放觀光與恢復經濟活動，點名數個防疫優良的綠燈區，包含烏布（Ubud）、沙努爾（Sanur）以及努沙杜瓦（Nusa Dua），有望在優先開放之列。為迎接重新開放，當地政府以7月達到60%的人口完成疫苗接種為目標。

除了重新迎接外國遊客之外，觀光部研議公務人員「在峇厘島工作（Work From Bali）」方案，目前統計約7個部會、8,000名公務人員可參與方案，希望藉由公務人員與國營事業員工來提振當地經濟。先前觀光部也提出發行五年期的簽證計畫，以刺激開放後的觀光景氣。

不過是否能於7月順利開放尚有變數，開齋節後恐有另一波疫情高峰。即使峇厘島重新開放，外國遊客是否前往當地觀光能仍是未定之數。其主要遊客來源國澳洲和紐西蘭仍受限於防疫政策，目前入境紐西蘭仍需進行14天隔離，而澳洲尚未開放旅遊禁令。

Photo Credit: AP/ 達志影像 Covid-19疫情下的峇厘島海邊

新加坡｜星將允許私立醫療機構施打科興，但不適用疫苗致傷援助計畫

世界衛生組織（WHO）6月1日宣布將中國科興（Sinovac/CoronaVac）疫苗列入緊急使用清單後，新加坡衛生部於6月2日表示將允許星國私立醫療機構，以特別採用程序引進與施打科興疫苗。但由於科興疫苗並未納入新加坡全國疫苗接種計畫，接種的民眾如有嚴重副作用，將無法透過疫苗致傷經濟援助計畫索賠。

衛生部長王乙康5月31日剛宣布，只要是WHO列入緊急使用清單的新冠疫苗，私立醫療業者皆可以通過特別採用程序引進。WHO緊急使用清單上目前有輝瑞（Pfizer/BNT）、莫德納（Moderna）、牛津（Oxford/AstraZeneca）、 嬌生（Johnson & Johnson）與中國的國藥集團（SinoPharm）及科興疫苗等六種疫苗。目前新加坡衛生科學局僅批准輝瑞與莫德納，其餘四款尚未在星國施打。

衛生部指出，目前星國約有20萬劑科興疫苗的存貨，並在研究如何讓私立醫療業者使用。未來幾天將會提供疫苗詳細資訊如定價與安全性等，讓民眾在資訊充足的情況下選擇是否施打該疫苗。

截至5月31日止，新加坡至少接種第一劑疫苗人數為228萬人，約占星國40%人口，其中177萬人已完成兩劑施打，約占31%人口。

Photo Credit: AP / 達志影像 中國科興（Sinovac）疫苗

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒