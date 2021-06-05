越南逾4000名兒童集中隔離，沒有父母陪伴恐導致心理創傷

（中央社）越南為防堵疫情，對接觸確診者祭出相關隔離措施，兒童也得服從隔離規範。越南官方統計，全國逾4000名兒童在集中隔離場所隔離檢疫且沒有父母陪伴，官員擔憂兒童出現心理創傷。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南4月27日以來遭遇第4波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，越南勞動榮軍與社會部兒童事務局局長鄧華南（Dang Hoa Nam）近日在一場線上會議表示，全國有逾4000名被匡列為接觸確診者的兒童被帶往集中隔離。

鄧華南說，因為沒有父母陪伴，這樣的經驗可能導致兒童心理創傷。

鄧華南表示，為了提供必要支持給這些受到疫情衝擊的兒童，越南勞動榮軍與社會部決定動用越南兒童保護協助基金（National Fund for Vietnamese Children）幫這些孩子支付21天的隔離費用。

他還說，從4月27日起到12月31日止，在這段期間被隔離的兒童都符合受助資格。

鄧華南也呼籲企業、單位、捐贈人以及各界貢獻力量，提供必需品給這些在隔離中的兒童，像是口罩、餐具、牙刷、牙膏、玩具、書籍，以及每天兩瓶牛奶來增強他們的營養和抵抗力。

越南為防範疫情，嚴格落實隔離檢疫措施，確診者（F0）須要接受治療，第一代的密切接觸者（F1）則須要到指定的集中隔離場所隔離。自從疫情爆發以來，不時傳出兒童在沒有父母陪伴下被帶往集中隔離的情事。

北江市黎利（Le Loi）幼兒園一名兒童確診後，導致同班的24名5歲兒童在幼兒園就地隔離。校長謝香離（Tạ Huong Ly）為第二代密切接觸者（F2）雖可自主隔離，但她自願留園照顧小孩。

謝香離說，這些兒童在隔離期間非常想念爸媽，有些不停哭鬧，園方為了轉移注意力，只好舉辦遊戲等活動讓孩子暫時忘卻隔離的苦悶。但也有一些小孩相對堅強，反而喜歡與同學生活在一起。

越南快訊（VnExpress）報導，奠邊省（Dien Bien）近日也有多名學齡前兒童因為教師確診連帶遭到集中隔離，由於事出突然加上為了立即防堵疫情，兒童們沒有多餘時間收拾行囊，導致有些小孩同一套衣服連續穿了21天。

Photo Credit：越南北江市黎利幼兒園校長謝香離提供，中央社記者陳家倫河內傳真。 北江市黎利幼兒園24名5歲兒童在幼兒園內集中隔離檢疫，校長謝香離（左）憂心孩子生活不能自理，自願留園照顧。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒