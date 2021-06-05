【六四32年】警方封閉維園拘6人，港人堅持場外亮燈悼念

（德國之聲）香港出動大批警力封閉維園以防止民眾舉行六四紀念活動。但香港民眾晚間8時仍亮起手機燈光紀念六四。警方在銅鑼灣及旺角等地廣播驅散聚集的人群，截至晚間10時有至少6人被捕。週五（6日4日）早上，支聯會副主席鄒幸彤因涉嫌宣傳六四活動被捕。

本週五，香港迎來國安法實施後的首個六四。香港警方週五派遣7000名警力加強取締未經批准的集結活動。警方下午2時起封鎖維多利亞公園，防止有人違反禁令進入維園參與六四悼念。

歷年來，香港民眾會在6月4日晚間8時，在維園點燃燭光紀念六四。這是香港維園32年來首次不見六四悼念燭光。《蘋果日報》報導，警方中午便以2至3人組成一隊在維園內巡邏。下午近2時，大批軍裝員警進入維園足球場，以擴音器廣播圍封，有市民被警方攔查搜索背包。

《法新社》報導稱，試圖靠近維園的活動人士遭到警方阻攔搜身，警方在周圍的街道上用擴音器和標語呼籲民眾散去。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 警方6月4日一早已封閉維園的足球場。

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雖然無法集會，但許多香港人仍找到紀念六四的方式。晚間8時，不少香港民眾在銅鑼灣和旺角亮起手機，也有人點燃蠟燭。

香港一些教堂也開放給悼念民眾。一名35歲的女性在西灣河的一家天主教堂外對《法新社》表示：「過去我會在維園紀念六四，但今年去那裡不安全。我不是教徒，從來不參加禮拜或上教堂。我只是想成為這個特殊日子的一部分，紀念我認為重要的事。」

Photo Credit: AP / 達志影像 即使維園集會被禁，也有人「冒險」前往以電話燈光悼念。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像 部份人在維園外遊行。

香港警方晚間在官方臉書上發文稱，晚上8時許，銅鑼灣百德新街及京士頓街附近及旺角西洋菜街南街一帶均有大量人群聚集，並分別有示威者「高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號」，有可能觸犯《香港國安法》下相關罪行。警方對聚集群眾發出警告，要求其立即停止違法行為並離開。根據香港警方消息，全港多區有人群集結，截至晚間10時有至少4男2女被捕，年齡介於20至75歲，理由是涉嫌煽動他人參與未經批准集結、普通襲擊、刑事毀壞等。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 不少穿黑衣市民成為警方搜查對象。

此前香港警方以公共安全、公共秩序及疫情等因素為由，封閉維園指定範圍，包括中央草坪、足球場及籃球場，以阻止被禁止的公眾集會進行。警方也在臉書發表貼文稱，將密切留意現場情況，「如有需要會及時介入，果斷執法」。香港警方還警告，任何人未經准許，明知而進入或逗留在已封閉的地方，最高可能被處第3級罰款及12個月監禁。

Photo Credit: AP / 達志影像 有警員穿熄六四悼念燭光。

美國務卿布林肯悼六四 中國批「干涉內政」

對於港澳悼念六四的活動被禁，人權觀察組織發文表示，中國政府應承認1989年6月屠殺民主運動示威者並為之負責。有關當局應立即無條件允許中國境內和香港、澳門的悼念活動，停止審查「六四」相關言論。

人權觀察中國部研究員王亞秋指出：「禁止香港舉行燭光晚會，正是中國政府人權紀錄的有力說明：六四屠殺32年後，壓迫有增無減，但壓抑真相只會激起更多要求正義和問責的呼聲。」

美國國務卿布林肯6月3日也發表六四32週年聲明，「向32年前犧牲的受難者，以及今日在中國政府施壓下仍持續努力的勇敢活動人士致敬」。美國將繼續與「爭取政府尊重普世人權」的中國人民站在一起。

June 4 is the 32nd anniversary of the PRC’s deadly crackdown in Tiananmen Square, killing thousands of protesters simply calling for their rights and freedoms to be respected. Human rights are universal, and all governments must protect and promote them. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 4, 2021

布林肯表示，6月4日並肩站在一起的勇者提醒我們，絕對不能停止尋求這起事件的透明真相，包含對所有被殺害、拘留或失蹤者的全面統計。天安門示威與香港爭取民主和自由的奮鬥相呼應，而香港當局禁止舉行守夜活動紀念天安門大屠殺的死難者。」

布林肯在聲明中形容「天安門廣場已成為中國政府暴行的同義詞」。

針對布林肯的聲明，中國外交部發言人汪文斌在週五的例行記者會上回應稱，上世紀80年代末發生的這場政變風波，中國政府早有明確結論。他稱布林肯的聲明是「干涉中國內政，中方對此堅決反對」。

汪文斌還批評美國，「應先找鏡子照照自己，看看自身人權問題的斑斑劣跡」。

在被問到中國年輕人從六四事件學到什麼時，汪文斌表示：「他們會從歷史當中受到教育和啟迪，會更加堅定道路、理論、制度、文化自信，沿著中國特色社會主義道路，繼續堅定不移走下去。」

Photo Credit: AP / 達志影像 美國駐港領事館6月4日晚也在辦公室內亮起約400支悼念燭光。

支聯會副主席因涉嫌宣傳六四活動被捕

週五上午，香港支聯會副主席鄒幸彤與一名20歲男子因涉嫌宣傳六四活動遭到警方逮捕。支聯會秘書蔡耀昌對《德新社》證實，鄒幸彤是在週五上午8時左右在辦公室附近被警方以違反《公安條例》為由拘捕。

在香港政府連續第二年禁止維園六四紀念燭光晚會後，鄒幸彤呼籲人們在自己所在之處點亮燭光悼念六四。鄒幸彤5月29日在臉書發文寫道，她會在六四當天以個人名義去守這個已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。立場新聞指出，這篇題為「燭光無罪 堅守陣地」的發文被警方用作主要指控。

Photo Credit: AP / 達志影像 鄒幸彤

現年36歲的大律師鄒幸彤自2010年起加入支聯會。去年她因為自發到維園悼念，被指控煽動或參與未經批准集結。鄒幸彤此前接受德國之聲採訪時便表示，已經做好入獄準備。對於自己所面對的控罪，她表示不認罪是她的底線：「我真誠地認為我們無罪，我不認為在中國治下的法庭有權裁定悼念政權屠殺的人有罪。最壞的結果是我要入獄，我已經作此準備。如果仍然想在中共統治下爭取民主，入獄是必須接受的選項。」

據《立場新聞》報導，下午仍被扣留在中區警署的鄒幸彤透過律師表示，既然今晚未能點起燭光悼念，將傚法內地「一直堅守的朋友」以絕食一天來明志。

《東網》引述新界南總區（刑事）高級警司羅國凱稱：「有人在網上用言論繼續宣傳及呼籲其他人士及市民參與已經被禁止的公眾活動，我們根據這方面證據做出拘捕。」

除了鄒幸彤外，警方還拘捕了一名20歲張姓外賣速遞員。羅國凱強調支聯會擬於週五晚間舉辦的公眾集會已被禁止，呼籲市民勿參與任何已被禁止的公眾集會或其他未經批准集結，違反者最高可判5年監禁。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex