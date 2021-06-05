苗栗電子廠連環爆：超豐也有9移工確診，京元停工48小時可能衝擊全球半導體供應鏈

苗栗京元電子股份有限公司發生COVID-2019（2019冠狀病毒疾病、武漢肺炎、新冠肺炎）群聚感染事件，昨（4）日新增32例確診，其中29例為外籍移工、3例為本國籍，累計確診已達77例。原本不願停工的京元也決定產線全面停工48小時進行清消，6月產量將因停工計畫而減少4%至6%。由於京元電在全球半導體封測市占率約3.7%，產線停工勢必會影響產能供應。

而廠區也位於竹南的另外一家IC封測廠超豐，也在京元發生群聚後啟動快篩，原本預計5日啟動全體4000名員工快篩作業，預計8日完成，然而昨晚指揮中心已經證實，超豐有9名移工確診；根據初步調查，京元電子和超豐2家公司的移工均來自同一個仲介公司，曾住在相同宿舍，將針對4宿舍近2000人全數採檢。



《中央社》報導，為了避免疫情持續擴大，苗栗縣政府表示，外籍移工除必要性移動，嚴格禁止外出，將要求人力仲介公司加強督導，落實防疫，如果違反規定就加重處罰，已請苗縣府勞工及青年發展處前往稽查，另請京元電子本週例假日禁移工外出，在營休假。

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心派防疫團隊進駐苗栗成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並派疾管署防疫醫師指導緊急防疫措施與疫調。最新疫情狀況，指揮官陳時中將於下午2時說明。

京元停工48小時清消，全球半導體都受影響

（中央社）京元電爆發員工群聚染疫，決定產線全面停工48小時進行清消。市調機構集邦科技表示，京元電在全球半導體封測市占率約3.7%，產線停工勢必會影響產能供應。

因應COVID-19疫情，京元電規劃於3日晚間7時20分起停工48小時，利用週六和週日徹底清消，屆時包括新竹總部、苗栗竹南5個廠區、銅鑼2個廠區一併停工進行清消作業。

集邦科技指出，京元電今年第1季營收2.67億美元，在全球封測市占率約3.7%，為第8大封測廠。在當前封測產能吃緊之際，京元電計劃全面停工48小時，勢必會對產能供應造成影響，只是影響程度待進一步評估。

據京元電估計，6月產量將因停工計畫而減少4%至6%，6月營收也將同步減少約4%至6%。不過，京元電強調，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能的損失，對全年財務及業務無重大影響。

手機晶片廠聯發科為京元電最大客戶，2020年占京元電銷貨比重約10%。聯發科表示，京元電目前的停工計畫對6月營收將會有部分短暫影響，但第2季營收成長10%至18%的目標並不受影響，全年營收成長超過40%目標也維持不變。

除聯發科，京元電客戶還有高通（Qualcomm）等邏輯IC、混合訊號IC、記憶體、無線網路與驅動IC廠。業者普遍指出，目前對產品出貨並無明顯影響，不過，會緊密觀察後續發展。

業者表示，除了京元電外，另有其他供應商，若有需要將會增加其他供應商比重支應，只是半導體封測產能供應原本就相當吃緊，且京元電客戶也都會爭搶其他供應商產能因應，半導體供應鏈產能吃緊情況不排除可能進一步加劇。

《經濟日報》報導，京元電的業務是半導體業的最後一哩路，客戶幾乎是全球重量級晶片大廠，全面停工將造成出貨恐延遲，預料全球半導體產業將大亂，晶片缺貨將更雪上加霜。

IC設計業者坦言，要等周一才會知道能否復工，客戶不想賭兩天後的復工狀況，開始在更緊繃的封測產能上追加訂單。業界傳出，已有IC設計業者已傳出客戶擔心兩天後無法復工，出貨進度受影響，緊急向日月光、矽格等廠商搶加訂單產能。

《中央社》報導，經濟部表示，部長王美花在今天上午已致電京元電負責人，籲請其全力配合指揮中心與地方防疫主管機關的指引與協助。經濟部指出，現階段應以防疫優先，確認與控制感染源，才有利於後續恢復正常營運。若未來業務上需要相關協調，工業局將提供協助。若能在最短時間內控制疫情，也可以避免整體產業鏈受到衝擊。

不只京元電子，另一家電子廠「超豐」也出現確診

而苗栗除了京元電子，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚證實，同樣位於苗栗的IC封測廠超豐也有9名移工確診，將緊急採檢2000名曾住同宿舍的移工。

《中央社》報導，莊人祥晚間表示，超豐前幾天僅有2名移工染疫，業者緊急採檢相關接觸者，又找出7名移工染疫，9名移工均住在相同宿舍。根據初步調查，京元電子和超豐2家公司的移工均來自同一個仲介公司，曾住在相同宿舍，將針對4宿舍近2000人全數採檢。

Photo Credit: 中央社 京元電子全體員工快篩作業3日漏夜採檢至晚間11時， 共篩檢1915人，過程遭質疑宛如園遊會，廠方4日指出 ，已改進缺失，安排座位區，讓員工保持安全社交距離 。 （京元電子提供）

（中央社）超豐接受《中央社》記者電訪表示，公司規劃5日啟動3個廠區全體員工快篩作業，快篩站將設在竹南廠戶外，包括1000名外籍移工在內的4000名員工，規劃在8日完成所有快篩作業。超豐指出，廠區週邊的店家以及供應鏈廠商的司機等，也會納入快篩名單中。

由於京元電外籍移工宿舍有群聚感染狀況，超豐對於3個廠區也進行嚴格管制作業，以防群聚感染進入廠區。超豐指出，廠區和總部已經實施分工分流作業，工廠產線不僅分班分廠作業，各廠區之間也禁止交流；員工上班定時量體溫，全廠區包括生產線員工全天配戴醫療用口罩；此外在各廠區和總部每1小時至2小時定時清消，餐廳用餐採用隔板等。

超豐指出，廠區生產線作業正常運作，未受疫情影響。超豐現有產能持續滿載，訂單遠大於產能，預估第2季前無法供需平衡。其中晶圓級封裝（WLP）產品線最快6月至7月就會滿載，今年上半年進行去瓶頸化擴充。

因產能滿載，超豐規劃今年興建頭份二廠及WT二廠，其中頭份廠預估明年6月前完工，晶圓測試廠設計中，也預估明年年中前完工。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範