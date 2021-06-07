立法院拼18日三讀通過「紓困4.0」，國民黨暫停疫苗快閃抗議，全力質詢蘇貞昌和陳時中

行政院日前通過紓困4.0特別預算案，送請立法院審議。立法院長游錫堃今（7）日召集朝野黨團協商，最後朝野黨團同意明（8）日及9日邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長至立法院報告紓困特別預算案編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢，民進黨團盼「紓困4.0」預算18日前完成三讀。而已經連續到總統府和疾管署「快閃請願要疫苗」4天的國民黨團也表示，臨時會開始將強力質詢蘇貞昌和陳時中，暫停抗議行動。

拼18日通過紓困特別預算

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，並送請立法院審議。

立法院長游錫堃今（7）日中午召開全院談話會，通過朝野黨團的協商結論，自今天起召開為期兩週的臨時會，審議行政院所提出的「紓困4.0」特別預算案，並於8日及9日邀請行政院長及相關部會首長，赴立院報告紓困預算編制及疫苗採購與施打計畫，9日至10日召開委員會審查行政院以及各黨團的提案，15日至18日院會三讀通過。

依民進黨團提案，提請立院於7日至18日召開臨時會，並規劃9日至11日加開委員會進行審查，希望最遲在18日完成三讀。而這次臨時會要處理的議案，分別為紓困4.0特別預算案、《疫情司法程序特別條例》草案（有關法院羈押被告改為視訊等），以及各黨團均表支持，但國民黨還未對黨團協商結論簽字的《外國專業人才延攬及僱用法》（簡稱「攬才專法」）。

雖然民進黨、民眾黨、時代力量黨團有共識承諾18日前完成「紓困4.0」預算三讀，但國民黨團並未同意讓「紓困4.0」預算案在委員會完成審查後，不受協商冷凍期1個月的限制，因此「紓困4.0」能否於18日臨時會結束前完成三讀還有未知數存在。

對於上百名政府官員、立委和國會助理到立法院開會可能產生的群聚感染風險，國民黨原本早上提出應該在立法院設立快篩站，但遭到否決，擔心會有「特權」以及「浪費醫療資源」等疑慮，游錫堃表示，國會視訊會議已可順利進行，如果黨團都接受，就可以用視訊會議來處理，不過後來並未通過。

「普發現金」提案

目前紓困4.0已經起跑，不過立委們對於執行上還有很多意見；國民黨提案，應該仿效美國或者日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」，避免掛一漏萬。民眾黨也認為，應該先「排富」把高所得、高資本利得和高資產人士排除，思考如何針對全民做普發現金的紓困，避免申請上的門檻和限制，有些民眾雖然陷入困境卻無法被照顧到。

民進黨內日前也有立委連署提案「直接發1個月最低薪資現金」的主張，蔡易餘也曾在民進黨中常會提出類似的想法，但最後全民發現金並沒有被行政院採納，提案人之一的立委羅致政表示，希望行政院持續滾動檢討。

不過時代力量則認為，國家預算規模有限，初期應將預算精準投放在有需要的個人與行業，如疫情進一步擴大，再考慮更廣泛的現金發放，且要設排富條款，此外也希望放寬勞工補貼門檻，並擴大急難救助。

國民黨將暫停快閃抗議活動

國民黨連續4天到總統府、疾管署前抗議，強調明明有編預算向國外買疫苗，但疫苗進度緩慢姍姍來遲。不過黨團今天也宣布，由於立法院本屆第3會期臨時會已經開始，明天蘇貞昌要到立法院備詢，國民黨團將強力質詢監督蘇貞昌及陳時中執政團隊，因此暫停體制外替人民請命活動。

Photo Credit: 中央社

國民黨團延續前3天今日也依然繼續進行「我要疫苗、台灣要活命」總統府、CDC前的快閃活動；他們透過新聞稿指出，唯有國民普遍施打疫苗，才能達到群體免疫效果，國民健康與安全確保，國家也才能重拾經濟活力。台灣明明採購進口500萬劑莫德納疫苗，進口1000萬劑AZ疫苗，還有COVAX的500萬劑疫苗，但1000萬劑目前只進來11.7萬劑，其他都是捐贈，「剩下的疫苗跑到哪去？」

國民黨黨團費鴻泰也批評，從5月11日到今天台灣的的死亡率平均2.5 %，高於世界平均值2.16%；還有很多人到院前就死亡，卻沒看到蔡英文、陳時中對往生者和家屬有一句抱歉；他們實在無法接受這樣冷血的執政團隊。

對於民進黨團總召柯建銘稱國民黨團的快閃行動是「義和團」，費鴻泰也反駁，柯總召「書唸的不夠多」，國民黨團的快閃行動是為人民請命，人民要的是疫苗，不是剛愎自用的民進黨。今天立法院朝野黨團進行協商，明天國民黨團一定會強力質詢蘇貞昌、陳時中「疫苗在哪？什麼時候台灣才能完成全體免疫的疫苗接種？」

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核稿編輯：翁世航