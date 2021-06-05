加拿大天主教學校舊址發現215兒童骸骨揭原住民悲慘歷史，他們要如何與真相和解？

編譯：王國仲

在天主教寄宿學校舊址發現埋有215位原住民兒童的無名墳場後，加拿大政府再次呼籲教宗方濟各（Pope Francis），為天主教會在加拿大歷史上扮演的角色正式道歉。

215名原民兒童的遺骸，於5月底在甘露市印地安寄宿學校（Kamloops Indian Residential school）舊址被發現。英屬哥倫比亞第一民族（First Nation，數個加拿大境內原住民族的代稱）部落委員會官員指出，這些過世的孩童在官方文件上，皆未留下紀錄。他們藉透地雷達找到孩童們的遺骸，挖掘作業則尚未展開。

甘露市一間當地媒體表示，當地居民長久以來皆認為，有部分寄宿學校學生被埋葬在無名墳中。本次發現證明，居民的臆測不僅僅是都市傳說。215位孩童裡，年紀最小的僅有3歲。他們的具體死因與死亡時間仍有待確認。

為「融入加拿大社會」，原住民孩童蒙受惡劣對待

甘露市印地安寄宿學校曾是加拿大規模最大的原住民族寄宿學校，1890到1969年間皆由羅馬天主教會管理，再由加拿大政府收回、作為日校使用，並於1978年關閉。在當時的130間學校中，約有3/4由天主教會與其信徒經營。

這間學校中，大概很難聽到孩童們的笑聲。官方文件指出，由於政府未能提供學校營運所需的足夠補助，辦學環境十分惡劣。曾就讀該校的學生回憶，所有的學童「都看起來很餓」；同一份文件亦指出，學生曾暴露在麻疹、肺結核與流感等傳染病中，造成多人死亡。

從19世紀初開始，至少有超過15萬名第一民族孩童與家人分開、強制進入寄宿學校就讀，理由是要學習如何「融入加拿大社會」。他們被迫改信基督教、禁止用自己的母語交談；更有許多人遭到毒打和言語霸凌。據信，到1970年代政策終止前，共有超過6000名原住民兒童在寄宿學校中死亡。

Photo Credit:Reuters/達志影像 1950 年加拿大安大略省穆斯工廠，原住民克里社區的一所寄宿學校 Bishop Horden Memorial Schoo 的宿舍裡，男孩們在雙層床上祈禱。照片攝於1950 年。Shingwauk寄宿學校中心

如今，第一民族的生活水準和社經地位在各族群中敬陪末座；失學率、失業率、犯罪率與藥物濫用比率則高於全國平均。研究者普遍認為這些現象，和過去錯誤的政策脫不了關係。

加拿大政府承諾協助原民社群，天主教機構從未正式道歉

加拿大政府於2008年正式在議會中道歉，並坦承這些學校中，肢體與性暴力的情況「極為猖獗」。因為說母語遭到毒打，是許多歷經寄宿學校孩童們的共同記憶；許多學童再也沒和家人見過面，也遺忘了自己的文化傳統與習俗。

在正式道歉後，加拿大政府成立「真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）」。針對這段悲慘歷史，委員會在2015年提出共94項建議，其中一條，便是要求教宗正式致歉。

儘管加拿大天主教會在2018年曾表示，教宗「並未迴避世界各地原住民族群所遭受到的不公義」，不過他至今仍沒有正式道歉。加拿大原民服務部長米勒（Marc Miller）表示，這「相當可恥」，並稱加拿大主教議會的肩膀上「扛著重責」。

加拿大政府與原民關係部長（Minister of Crown–Indigenous Relations）班奈特（Carolyn Bennett）說明，教宗的正式致歉，能協助遭苦難折磨的人們走出陰影，「他們希望聽到教宗道歉」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發推表示：「這（指甘露市印地安寄宿學校事件）是個沉痛的提醒，提醒著我們加拿大歷史上黑暗且可恥的一頁。」他指出，政府會協助興建墓園，並持續在類似地點搜尋尚未被發現的罹難者。同時，政府也會將日後處理方式與未來發展，交由原民社群決定。

So, we recommit to deepening our understanding of Indigenous peoples’ distinct histories, governments, laws, customs, spiritualties, and languages - and we recommit to continuing to walk the path of reconciliation together. Read my statement for #NIHM: https://t.co/4kxcwUqrop — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2021

米勒解釋：「民眾想知道真相，這我們很清楚。但同時我們也需要尊重原民社群隱私、給予哀悼的時間。他們正努力釐清思緒、確立相關流程，來緬懷這些逝去的孩童。」

原民領袖希望商請法醫相驗，並將甘露市印地安寄宿學校中的學童遺骸妥善運出。第一民族議會（Assembly of First Nations）主席佩瑞・貝勒加德（Perry Bellegarde）本周和杜魯道進行會談，並呼籲當局與第一民族通力合作，找出「被偷走的孩子們」。

作為第一步，加拿大政府已編列2200萬美元預算。「我們知道這非常急迫，我們會協助所有想這麼做的社群。」班奈特補充。

和解委員會前主席：更多墳墓將出土，應調查真相並撫慰倖存者

前和解委員會主席莫瑞・辛克萊爾（Murray Sinclair）認為，未來會有更多的無名墳墓出土：「還有許多和甘露市類似的學校與地點。真相將一個個水落石出，我們最好做好準備。」

自從上周甘露市的發現傳開後，辛克萊爾已接到數百通寄宿學校倖存者的電話，許多都在電話中泣不成聲：

「從他們的聲音裡，我只能聽見痛苦與煎熬，或許還有遭遇不為眾人所信的憤怒；他們也失去了失蹤孩童或許還活在世界上的最後一絲希望。」

辛克萊爾表示，持續調查並發掘真相至關重要。同時應訂定倖存者康復計畫與相關組織，協助他們度過難關、說出自己的經歷與故事：「我的心與倖存者、他們的家族、以及再也無法回家的孩童們同在。這是最難熬的時刻，但我們必須持續調查，讓真相水落石出。我為所有人禱告，衷心希望你們能平順、健康地續走人生旅途。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範