新增476本土案例38例死亡創新高，苗栗電子廠群聚持續篩檢若未能落實防疫將停工

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增476例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案確定病例；另有校正回歸本土個案35例，總計511例；確診個案中新增38例死亡，死亡人數創新高。而苗栗電子廠群聚已有140人確診陽性，除了繼續針對員工篩檢外，廠區也開始進行分艙分流等防疫規劃，若做不到可能會面臨停工。

另外指揮中心表示企業如果有快篩需求，指揮中心可以協助媒合醫療機構或是購買快篩試劑。

新增476本土個案35例校正回歸，下週起不再公布「回歸校正」

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。



指揮中心指出，所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

陳時中也說，因為校正回歸數越來越低，像今天只有35人，所以接下來從6月7日開始，不會再把兩個數字分開來談。

Photo Credit:指揮中心提供

死亡人數創新高，死亡率升至2％該如何因應？

指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

另外今天的個案當中，有一名30多歲男性，該個案住在高風險區，5月中旬就開始發病，一直在住院，6月1日往生，過程中有仔細跟個案詢問，但是個案沒有潛在慢性病，還需要進一步調查。

陳時中指出，死亡率在今天升高到2%。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則報告，初步分析年齡大於60歲的佔89.1%，平均死亡年齡72歲，所有死亡個案中，8成1都有潛在慢性病史，發病到死亡的平均天數為8.3天；死亡率持續升高，主要是5月中下旬一波染疫高峰，這段時間的病例還未偏年輕化，累積不少高齡的重症個案，所以在當中有一定比例最近陸續出現死亡。

至於該如何避免死亡率持續升高，羅一鈞表示，主要從安置隔離和監測為主，早上的會議，有不少臨床醫師給了建議；現在雙北地區的醫療量能持續整備，有居家隔離的確診民眾，就應該盡量都安置到集中檢疫所，有醫護人員可以比較密切觀察；但也有遇到一些拒絕不離開家裡的民眾，會盡量勸說，同時也進一步提供血氧機等相關設備，讓確診個案可以在家監測；因為有蠻多臨床醫生提到「隱形缺氧」的重要性，就是個案沒有任何症狀，但是血氧降低，這種情況一但惡化時都會很急劇轉為重症，要去急救不容易。

指揮中心統計，截至目前國內累計63萬6500例相關通報（含61萬4742例排除）其中1萬956例確診，分別為1145例境外移入，9758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例（新增案9984）移除為空號。確診個案中225例死亡。

苗栗電子廠群聚共140人確診，移工即起非必要不得轉換雇主

針對苗栗縣2家電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已於昨日設立前進指揮所協助地方政府及廠商進行防疫管理。截至6月4日，第1家電子公司共計131案確診（14名本國籍、117名外國籍），已匡列接觸者323名，均已採檢；第2家電子公司共計9案確診，今天也持續全面篩檢中。

指揮中心提出相關作為如下：

加速篩檢執行：昨日經動員後於第1家電子公司共開設18條篩檢線，每小時可執行350-500人次篩檢，截至昨日（6/3-6/4）共完成採檢4599人，累計抗原快篩陽性59人，其中PCR檢驗共56人陽性確診、3人陰性。今日進行其餘約2451人之採檢，截至中午尚餘約1500人待採，將於今日下午完成採檢工作。

宿舍、職場及外部風險評估及安置：針對第1家電子公司確診個案之宿舍及廠區分布，劃定風險區域，安排相關宿舍樓層之清空及人員區隔安置，密切接觸者送集中檢疫所或防疫旅館居家隔離，今日預計移出280位。另第2家電子公司之相關接觸者已匡列安排隔離安置及採檢，該公司亦於今天展開全員約4000人篩檢。

由經濟部即刻派遣產業專家進駐前進指揮所，協助防疫醫師與電子場規劃廠區作業、休息及用餐等活動之分艙分流，如無法執行，即要求停工。

由勞動部即刻派員確保仲介公司之移工管理，落實住宿人數降載及確保分艙分流，並就仍需共用衛浴之宿舍環境問題予以解決；移工宿舍人員禁止外出部分，加強管理並協調警政協處。

為避免本國勞工將疫情帶入社區，請該公司緊急通知員工留置家中，如家庭環境無法落實1人1室者，公司應協助安排合適住宿地點。

另外指揮中心也表示，地方政府及勞動部應協助苗栗某電子廠公司的移工避免離開宿舍，並於這段期間與地方政府合作，減少移工不必要的外出，以減少移工群聚發生。指揮中心請雇主及仲介公司自即日起，配合辦理下列事項：

自即日起針對移工非必要轉換至新雇主之作業，於第三級警戒期間暫緩作業。

自即日起針對同一雇主不同廠區間的派工，於第三級警戒期間暫緩調派。

確實依照勞動部發布嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，辦理防疫作業。

指揮中心強調，基於國內防疫安全，近期將由勞動部與地方政府針對移工人數達500人以上企業，與100人以上大型移工宿舍進行訪查，實地督導雇主與仲介業者落實防疫指引，並請勞動部規劃補助企業改善宿舍防疫環境，以強化防疫量能。

陳時中也說，目前針對苗栗電子廠的群聚事件，和確診者同住的移工或者高接觸的移工都已經移出工廠；現在經濟部已經派遣產業專家，協助防疫人員以及電子廠的人員，規劃防疫分艙分流，以防疫為最高指導原則，如果無法做到防疫分流要求，就會要求工廠停工。另外確診者和匡列的接觸者，目前也已經緊急調度相關集中檢疫所，盡量往外送，保留苗栗本身的醫療安置量能。

企業抗原快篩原則：指揮中心可協助媒合

另外今天指揮中心也公布企業抗原快篩執行原則，陳時中說，最主要就是要由醫事人員執行；快篩陽性後，要做的就是要通報，以及PCR檢測，安排臨時隔離安置場所；快篩假如陰性要自我健康偵測，有不了解可打給指揮中心，製好表格可跟地方政府聯繫通報，掌握快篩結果。

經濟部政務次長陳政祺今天出席疫情記者會，他表示，企業快篩目前已經有300多家打電話來詢問是否有醫療機構可以幫忙做，或是可以購買快篩試劑，這當中包括製造業、服務業都有；經濟部陸續都在幫忙媒合，目前確定有33家醫療機構如健檢中心、醫美等，都可以來幫忙企業做快篩，快篩試劑也在找廠商。

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核稿編輯：楊士範