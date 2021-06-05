雲南野象群一路往北500公里引起全中國關注戒備，為何這15頭大象要「大遷徙」？

（中央社）中國雲南野生象群遷移現象引發關注。除了北遷的象群已進入昆明，另一個象群則南遷停留在植物園中。專家指出，近年野生象繁殖增加、棲息地卻縮減，是造成牠們遷移的原因。

根據昆明媒體《掌上春城》報導，中共昆明市委書記程連元3日到市網格化綜合監督指揮中心，調度亞洲象肇事防範與應急工作，要求全力保障人民群眾生命財產安全和亞洲象群安全。

中國慎防人象衝突

這群野生亞洲象4月中旬開始往北遷移，一路行走約500公里，目前有15頭象。截至3日下午，象群在昆明市晉寧區雙河鄉中，當地出動各類車輛106輛、無人機14架，儲備象食15噸，投餵3.6噸，目的是減少人象遭遇，確保人象安全。

而在5月下旬，共計17頭亞洲象的野象群往南進入中國科學院西雙版納熱帶植物園。至6月3日，這群野象已逗留10天之久。由於象群中有幼象難以渡江，隨著雨季降雨量的增加，遷徙難度加大，這群野象有可能長期滯留於此。

為什麼象群會遷徙？

《央視新聞》報導，中國亞洲象的數量在1985年只有180頭，但是現在已經有了300頭。

微博帳號「微博泛知識」引述北京師大生態學家張立說，象群向外擴散主要有2個原因：一方面，過去20多年的自然保護取得成效，亞洲象的種群在恢復增加；但同時，雲南西雙版納的亞洲象適宜棲息地破碎，減少了40%，兩者形成了矛盾。

他說，象群隨機遊蕩，找到合適的棲息地就會停下來。

對於目前象群「闖入」人類居住地，張立表示，以麻醉、捕捉方式對待象群是有難度的。象是家庭觀念很強的社會性動物，把1頭象放倒之後，其他象會保護這頭象；這個時候還要驅趕大象，還會加深大象對人的報復心理，後續可能引發新的問題。

西雙版納科研所所長郭賢明說，1頭亞洲象在野外取食大概1天需要18小時；但如果在食物豐富的區域，取食時間會少很多。專家現在希望，能在保護區儘量恢復亞洲象喜歡吃的野生植物，如果在這裡取食方便，牠們就不需要花那麼長的時間和距離去獲取食物。

《紐約時報》報導，大象的活動範圍與人類的越來越接近，而且牠們受嚴格保護的地位，讓牠們的膽子變得越來越大。而且，牠們很聰明：隨著牠們開始越過自然保護區的邊界進入人口更多的地區，牠們發現，農作物比牠們通常吃的森林食物更有吸引力，「大象了解到，那裡有這麼多的食物，那麼有營養，那麼容易獲得，而且很安全，」專家表示，「這意味著大象正在回到牠們長期不曾去的地方。」

《BBC》報導， 西雙版納保護區的官員李中元告訴《環球時報》，大象的傳統飲食已經在它們的棲​​息地中消耗殆盡，現在這些動物正在轉向玉米和甘蔗等農作物。 如果種植橡膠和其他經濟作物使大象的棲地越來越少，可能會有類似這批雲南象群的遷徙出現。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範