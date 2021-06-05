疫苗進度：台北市規劃免費打、新北成立大型接種站，BNT和嬌生疫苗下週有望取得EUA

＊首圖為五股工商展覽中心改為新北市首座大型疫苗施打站。

疫情持續延燒，各界關注疫苗進度；食藥署今（5）日透露，下週將力拼通過BNT和嬌生疫苗的EUA（緊急使用授權），方便之後疫苗進口。

另外台北市長柯文哲今天下午宣布將規劃台北市民全面免費施打疫苗，並可能在小巨蛋、花博設立大型接種站，而新北今天則在五股成立首座大接種站，1天可打5000人。柯文哲表示，疫情有控制但預計可能還要維持2到3週的三級警戒，最差可能要撐到2個月後才有疫苗。

台北規劃免費打疫苗，新北將75歲以上老人列為第三類優先

柯文哲今天下午表示，台北市疫情目前有控制但未撲滅，目前疫苗還沒全到位，三級警戒預計還要維持2、3週；最差可能2個月後才有疫苗，應以最低行政成本撐過這段時間，會針對疫情熱點提出改善方式，並準備施打疫苗計畫。

接種疫苗順序會依中央公布規定，先醫護，再防疫人員，並規劃台北市民接種疫苗都免費。

柯文哲下午在台北市防疫因應記者會上表示，長照機構近期發生群聚感染，為保護工作人員及住民等，針對住宿型長照機構1740人、社區居服員2050人、萬華中正區送餐人員45人、身障資源中心20人、弱勢安置機構280人施打疫苗，明天將可全部接種完畢。

柯文哲指出，中央提供疫苗目前1天約可接種1萬劑，預計今、明2天，可施打完畢，目前北市府作法是，若中央明確提供疫苗數量，將在最短時間打完疫苗，順序為醫療院所、12區健康服務中心。

柯文哲說，若北市取得的疫苗量較多，將啟用大型場館，會考量像小巨蛋、花博等交通便利地點。施打疫苗應透過醫院既有設施才最方便，「有多少疫苗就打多少，若疫苗沒那麼多，準備那麼多場館也沒用」，此外預約施打疫苗網站也應先建置。

柯文哲說，考量各醫院掛號費都不同，且可能之後每人都會需要施打疫苗，北市府將規劃施打疫苗不收掛號費。台北市副市長黃珊珊也在臉書上宣布，台北市已經準備好疫苗大型施打計畫，並與台北市內39家合約醫院討論，希望可以將疫苗的接種量開設到最大，同時，為了提高施打疫苗的行政流程效率， 戶籍地為台北市的市民，免收掛號費，施打疫苗一律免費。

依北市府提供疫苗專案執行進度資料，自6月2日起疫苗專案執行進度，截至6月4日止，地區以上醫院工作人員共接種5280人；基層診所醫事等工作人員（基層執登數）及政府防疫人員、高接觸風險第一線（各單位造冊數）共接種6429人，目前共累計1萬1709人完成接種；尚須完成2萬791劑，分別是醫院8330劑、專案1萬2461劑。

根據國研院國網中心的全球即時疫情地圖新增疫苗接種頁面整理的疾管署數據，目前台北市的施打進度尚有17％未打完，新北市則是已經打完。

另外新北市長侯友宜今天也提出疫苗接種相關計畫，《自由時報》報導，新北市政府今於五股工商展覽中心打造大型室內疫苗接種站，一天可接種5000人。新北市大、中型接種站的可能地點包括展覽館、體育館、學校、活動中心、地方衛生所跟門診，預估一天施打量可以達4萬至5萬人。

侯友宜表示，目前全市大、中型疫苗接種站共有23處，未來將視疫情的變化、醫療量能與地方環境條件，靈活調配設置，整個作業流程、SOP早就準備就緒，等待中央疫苗發送下來，就可以立即施打。

《ETtoday》報導，侯友宜今天也宣布，長照安養機構、75歲以上長者列入第三類優先施打對象，全面打疫苗，共計20萬人。侯友宜指出，目前分析統計，重症病患有三分之一以上都是75歲以上，死亡案例中二分之一以上都是70歲。因此列入優先施打對象。

BNT、嬌生有望下週取得EUA

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表在記者會上示，下週將核准一些COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）。衛福部食藥署證實，目前輝瑞BNT與嬌生疫苗的EUA作業正在進行中。

COVID-19疫情嚴峻，永齡基金會、佛光山等民間企業或團體欲捐贈疫苗，而美國白宮日前也宣布宣布，6月底釋出8000萬劑疫苗到海外，其中700萬劑將送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。對於美國疫苗抵台時間點，陳時中表示，有把握一定會來，但時間還沒定下來，會請相關駐外單位聯繫。

這批來自美國的疫苗可能包含輝瑞BNT、莫德納（Moderna）與嬌生（J&J）疫苗。陳時中今天在疫情記者會透露，下週會先核准一些緊急使用授權（EUA），方便未來進口。

《中央社》報導，衛福部食藥署長吳秀梅今天接受媒體電話聯訪證實，目前國內已通過莫德納、AZ疫苗緊急授權，至於輝瑞BNT、嬌生疫苗EUA作業，「現在正積極作業當中」。吳秀梅說，目前尚無廠商送件，但食藥署會努力透過各種方法進行，看看如何協助相關疫苗EUA作業。

另外，鴻海創辦人郭台銘想捐贈500萬劑疫苗，但日前遞交的文件資料當中，並沒有原廠授權書，疫苗是否取得衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）也是一大問題。對此，陳時中今天表示，經與鴻海聯繫，有些困難會持續討論解方，預計下週會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。

目前國內到貨疫苗約有211.6萬劑，大部分都是AZ疫苗，約有196萬劑，其次為莫德納15萬劑，目前還在查驗封緘程序中。尚未開打的疫苗包括5月28日到貨的莫德納，還有昨天剛從日本送來的124萬劑AZ疫苗。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範