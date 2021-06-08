2021/06/08,
中國

想躺著還把錢掙了，中國年輕人瀰漫「躺平主義」喪文化

想躺著還把錢掙了，中國年輕人瀰漫「躺平主義」喪文化

我們想讓你知道的是

習近平號召中國人「擼起袖子加油幹」，在現實生活中深受挫敗的年輕人卻流行起「躺平主義」。

文：德國之聲中文網（法新社）

受不了現代都市生活的碾壓，中國的年輕人正在「躺平」。加班加點地工作，薪酬卻少得可憐，這樣的社會文化讓「躺平／躺平主義」成為中國最新流行詞。

不平等在加劇，生活成本在上升，傳統的成功變得遙不可及，一些年輕人放棄了父母輩曾經懷有的上進心，選擇只做最低限度的工作。

在成千上萬的求職者中競爭一份工作，在日復一日的單調生活中苦苦掙扎，在擁擠不堪的城市中支付高昂的房租……年輕人醒悟過來：何不一「躺」萬事休？

24歲的王姓青年花了四個月找工作一無所獲，而他的大學同學只需要等著繼承家族企業，「躺平」一語讓他產生了共鳴。

他是一名實驗室技術員。他說，「發送簡歷就像石沉大海。」

他說：「你被社會打敗了，只想過上更輕鬆的生活......『躺平』不是等死，我仍然在工作，但只是不想過度緊張。」

社群網站滲透到中國的各個方面，很容易形成新的文化現象。中國的年輕人幾乎每週都能通過創造新術語或者嘲諷中表達自我。

「躺平」似乎最早出現在貼吧中的一個帖子，其中宣稱「躺平就是我的智者運動。」

關於這個話題的辯論在微博上吸引了數以億計的點擊率。隨後，這個詞受到學者和官方媒體的批評。

24歲的林姓女青年是一位人力資源工作者，她說，「躺平」抓住了人們的情緒，因為「年輕人無法成為順利買車、買房、結婚和生子的『人生贏家』。」

她說，「所以他們選擇降低自己的目標，減少自己的慾望。」

另一些人則認為，放鬆心情，聞一聞玫瑰花香，人生可以有更多的收獲。

「如果基本需求得到滿足，大家以更輕鬆的方式生活，這不是很好嗎？」47歲的自由職業者魯露西（Lucy Lu）說。

喪文化

去（2020）年用來反映在過度競爭中遭受剝削的流行語是「內卷」——這個詞最初被用來描述一位勤奮的清華大學學生，他被拍攝到一邊騎自行車一邊使用筆記型電腦。

現在，這個社會學術語已經成為描述中國人現代生活的日常話語，特別是在競爭激烈的大城市。

應屆畢業生的平均雇傭月薪約為1000美元，但是北京隨隨便便租個房子就要花掉這個數字的一半以上。

這種挫敗感構成一種亞文化現象——「喪文化」。它最初來自90後青年對挫敗生活的自嘲。

寧波諾丁漢大學的學者K Cohen Tan說，隨著千禧一代越來越意識到「玻璃天花板阻礙了他們的上升空間」，喪文化逐漸進入了主流社會。

早期的喪族偶像是在中國被稱為「悲傷的青蛙」的青蛙佩佩。這隻青蛙在美國是反右派符號，在中國成為表達幻滅感的形象。

到了4月，一個真人秀節目出現了一位喪文化中的反英雄形象：27歲的俄羅斯青年伊萬諾夫（Vladislav Ivanov）意外地加入了這個節目，他不好好表演，想要離開，但是根據合同必須表演下去。他告訴粉絲：「不要愛我，你不會得到任何結果」，懇求粉絲們把他選下去，但是越「喪」越紅，最終進入了決賽。

Tan認為，「內卷化」造成都市青年的頹喪，最終讓人們重新思考生活的價值。

擼起袖子加油幹

「躺平主義」與習近平主席建設充滿活力的社會的號召背道而馳。習近平主席的口號是：「擼起袖子加油幹」。

失敗主義或犬儒文化也與這個國家的代際價值觀產生衝突。上一輩經歷過極端的貧困、飢餓和暴力，並且經常需要艱難奮鬥來實現階層上升。

清華大學教授李鋒亮認為，「躺平」是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人。

李鋒亮認為，現在人們紛紛談「內卷」，正說明了社會是可以通過競爭獲得上升機會。

一段廣為流傳的影片中，知名主持人白岩松說：「難道我們現在指望的是房價很低，然後工作隨便找，一點壓力都沒有，只要喜歡的女孩你一追求就OK？」

他反問道：「不會吧？」

白岩松因此遭到嘲諷。

官方通訊社新華社對「躺平主義」進行了批評，它發布了一個影片，講述一位科學家每天工作10－12小時，並打上話題標籤「#拒絕躺平的86歲科學家」。不過，這個標籤很快被刪除了。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。