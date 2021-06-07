越戰期間眾多古文物遭竊走私出口，美國正式返還兩件泰國千年寺廟門楣

編譯：蒯怡靖

兩件據信在越南戰爭期間自泰國竊取並走私到美國的古代砂岩雕刻，5月28日回到了泰國。這兩件各重達680公斤的高棉風格石雕，最早可以追溯到10世紀和11世紀寺廟的門楣，上面細膩地刻著印度教神祇因陀羅和閻羅摩。

幾十年來，它們一直在舊金山亞洲藝術博物館展出。如今它們在泰國曼谷的國家博物館展出3個月，已經在5月31日揭幕，典禮由傳統舞者開場，並舉行了隆重的敬拜儀式。

調查3年

泰國於2017年通知美國，這兩塊千年門楣是被盜的。美國國土安全部調查了3年之後才做出返還的決定。加州博物館對調查人員關於文物被盜的指控提出異議，並堅稱早就計劃歸還這些文物。據哥倫比亞廣播公司報導，探員查出兩件文物是非法進口，根據聯邦法律應沒收處分。今（2021）年2月，舊金山市與美國政府達成協議，同意沒收。

泰國文化部長依他泊・昆普魯姆（Itthiphol Khunpluem）在曼谷的儀式上說：「今天是他們最終返回祖國，並在這裡展出的日子。」砂岩門楣曾經是泰國東北部兩個宗教聖地建築結構的一部分。政府將評估他們是否可以返回原來的位置。

5月31日，伴隨泰國傳統樂器的演奏聲，泰國曼谷國家博物館工作人員，在昆普魯姆的注視下小心地打開了文物。「這兩件門楣是我們幾個世紀前豐富繁榮歷史的證據。」依他泊表示，感謝美國當局和泰國外交部「對兩塊砂岩的不懈追求。」依他泊還說，政府仍在考慮是否將它們送到與鄰國柬埔寨接壤的武里南省和沙繳省，一些較小的在地博物館展出。

「門楣是柬埔寨古代寺廟結構的一部分，」泰國美術部總幹事普拉蒂普・彭塔科（Prateep Pengtako）告訴法新社，這兩塊門楣大約有1000年的歷史，反映了古高棉王國文化的影響。古高棉王國的首都位於現今柬埔寨。

隨著音樂的響起，泰國傳統舞者身著碎金連衣裙，戴著透明塑膠面罩，在文物的揭幕儀式上表演。現場除了花圈，還設置了巨大的水果塔——獻給眾神以保護門楣的祭品。依他泊說，「還有13尊佛像和雕刻工藝品等著從美國歸來。」

舊金山博物館表示一直希望將兩件橫梁歸還給泰國，但不同意專家說它們是贓物的指控。博物館館長在聲明中說：「我們很高興這些門楣能回到它們的故鄉。」

無數文物因戰亂下落不明

泰國美術部總幹事普拉蒂普說：「兩件門楣估計在1958年到1969年之間被帶走。尤其是1965到1966年這段期間，很多泰國文物都失蹤了。」據《曼谷郵報》報導，門楣可能是來自沙繳府的普拉薩考隆歷史保護區（Prasat Khao Lon historical sanctuary），以及武里南府的巴沙農洪（Prasat Nong Hong）。

「這些文物的歸還，對泰國政府和泰國人民在歷史、考古和文化方面意義重大，」泰國外交部聲明：「據信，兩塊神聖的門楣，都是在1960年代越南戰爭期間從泰國非法出口。」在美國各地博物館和藝廊展出的泰國文物超過百件，門楣不過是其中之二。

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爭取返還過程不易

泰國東方大學考古學家塔農薩克・漢王（Tanongsak Hanwong）在為博士論文蒐集資料時，意外發現舊金山亞洲藝術博物館這兩件門楣，一件雕著騎著水牛的印度教及佛教神祇閻羅摩，背景是怪物卡拉（Kāla）的臉部圖案，與他10年前大學課程上，看過1959年泰國東北部巴沙農洪寺廟的黑白相片一模一樣。因為司掌死者的閻羅摩，極少出現在高棉廟宇的裝飾上，所以他印象特別深刻。

第二件門楣也在博物館的線上紀錄裡。兩件都來自在1930年代中葉註冊為國家古蹟的寺廟遺址，換言之，它們都是受保護的財產。雖然舊金山亞洲藝術博物館館方，提出許多文件證明門楣的來源、買家、賣家，甚至從倫敦的拍賣會場到博物館的運送記錄等等，但沒有任何文件能夠解釋，兩件文物究竟是如何到賣家手中，遑論它們離開泰國的方式；沒有銷售收據，也沒有泰國出口許可的戳章。

2016年，塔農薩克發起呼籲歸還文物的網路運動，吸引了媒體的注意和好幾個村落領袖的加入，希望能夠修復地方歷史古蹟。

一名駐美國的和平組織成員在2016年8月發信給舊金山博物館，表達門楣回歸對於當地十分重要；一個月後，一名泰國駐舊金山總領事查看了兩件文物，並詢問博物館方是否能夠歸還，卻音訊杳無。

泰國官方在2017年5月聯繫美國，並在一個月後組成正式的返還委員會，成員包括身為考古學家的塔農薩克。美國國土安全部就是在此時開始介入調查。

物歸原主風潮漸盛

美國不是唯一一個開始歸還他國文物的國家。近年來，其他國家也收到了要求歸還遭竊文物的呼聲。從2014年開始，澳洲同意歸還印度至少8尊、據稱從寺廟中被盜的古老印度教雕像；去（2020）年法國同意歸還塞內加爾和貝南兩國殖民時期被掠奪的物品；荷蘭正在著手返還從其前殖民地偷走的文物；德國已承諾將文物歸還給奈及利亞。

「這是一場法律鬥爭，這個案子為那些仍然非法擁有泰國文物的博物館，樹立了一個很好的範例，因為他們知道在法律戰會輸。」塔農薩克說：「許多博物館選擇主動開始歸還程序，而不是進入法律程序。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航