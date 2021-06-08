2021/06/08,
環境

【TNL沙龍本週議題】台灣是「缺水」國家嗎？該怎麼解決這個問題？

【TNL沙龍本週議題】台灣是「缺水」國家嗎？該怎麼解決這個問題？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

前幾日北部豪大雨後，滯留鋒面導致各地也持續有降雨情形，稍微為各地水庫解渴，緩解缺水情形，不過水資源嚴重不足的狀況，讓政府與人民似乎都必須正視臺灣正在面臨「缺水」這個擺在眼前的議題，也因此有許多人開始討論是否應該要調整水價機制以及用水結構背後存在的問題。

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過實名、邀請等方式，邀請大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。每週，我們會發表一篇關於最近熱門議題的文章，希望能夠引發一些討論的想法，已經是沙龍會員的讀者們，可以在文章下方留言區塊自己的觀點。若你還不是沙龍會員但想要加入，歡迎留下聯繫方式，有新的消息，我們將馬上通知你！ （若有朋友已經是沙龍會員了，也可以請他邀請你加入唷。）

本週熱議話題：台灣有多缺水？該怎麼解決？

每年春夏，臺灣中南部的缺水、乾旱問題便會浮上檯面。今年的情況又更為嚴重，2020年台灣的梅雨季短暫，加上沒有颱風，降雨量創下52年來的新低，而今年年初雨水偏少，各水庫蓄水量下降，臺灣面臨了相當嚴重的乾旱，造成農地休耕、廠商用水受限、各地甚至要進行分區供水等等狀況。

前幾日北部豪大雨後，滯留鋒面導致各地也持續有降雨情形，稍微為各地水庫解渴，緩解缺水情形，不過水資源嚴重不足的狀況，讓政府與人民似乎都必須正視臺灣正在面臨「缺水」這個擺在眼前的議題，也因此有許多人開始討論是否應該要調整水價機制以及用水結構背後存在的問題，例如對於工業大廠加徵耗水費等等。

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

  1. 臺灣雖然夏季水資源比較稀缺，但應該還不算是缺水國家。水費很便宜很好啊，畢竟是民生必需資源，不希望調漲水費。
  2. 今年中部分區供水的時間蠻長的，而且極端氣候好像已經變成常態⋯⋯觀察過去幾年，缺水看來是一個趨勢，但經濟部說農業用水就佔了七成，其餘才是工業與民生用水，所以暫停農業灌溉應該可以解決大部分的問題。
  3. 臺灣缺水的情況擺在眼前，真正的用水大戶其實是工業大廠，不要再只會限制農業用水了，經濟部應該快點針對調整水價機制進行討論，開徵耗水費，才能從源頭解決問題。

閱讀其他相關文章，也可以看看大家的想法喔：

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。