【TNL沙龍本週議題】台灣是「缺水」國家嗎？該怎麼解決這個問題？

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本週熱議話題：台灣有多缺水？該怎麼解決？

每年春夏，臺灣中南部的缺水、乾旱問題便會浮上檯面。今年的情況又更為嚴重，2020年台灣的梅雨季短暫，加上沒有颱風，降雨量創下52年來的新低，而今年年初雨水偏少，各水庫蓄水量下降，臺灣面臨了相當嚴重的乾旱，造成農地休耕、廠商用水受限、各地甚至要進行分區供水等等狀況。

前幾日北部豪大雨後，滯留鋒面導致各地也持續有降雨情形，稍微為各地水庫解渴，緩解缺水情形，不過水資源嚴重不足的狀況，讓政府與人民似乎都必須正視臺灣正在面臨「缺水」這個擺在眼前的議題，也因此有許多人開始討論是否應該要調整水價機制以及用水結構背後存在的問題，例如對於工業大廠加徵耗水費等等。



以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

臺灣雖然夏季水資源比較稀缺，但應該還不算是缺水國家。水費很便宜很好啊，畢竟是民生必需資源，不希望調漲水費。 今年中部分區供水的時間蠻長的，而且極端氣候好像已經變成常態⋯⋯觀察過去幾年，缺水看來是一個趨勢，但經濟部說農業用水就佔了七成，其餘才是工業與民生用水，所以暫停農業灌溉應該可以解決大部分的問題。 臺灣缺水的情況擺在眼前，真正的用水大戶其實是工業大廠，不要再只會限制農業用水了，經濟部應該快點針對調整水價機制進行討論，開徵耗水費，才能從源頭解決問題。

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核稿編輯：楊士範