Ｇ7聯手打擊跨國避稅天堂，決議全球企業稅率最低15%，愛爾蘭抵抗、印度受惠

常聽到的「避稅天堂」恐成歷史，七大工業國組織（G7）財長達成協議將「全球企業最低稅率」設定為至少15%，未來跨國企業將面臨稅務成本大增的窘境，而各國政府此舉盼能迫使企業乖乖回母國繳稅，搶救持續惡化的財政。經濟學家指出這項協議，將導致低稅率國的美國資本逃亡潮，跨國企業將大舉抽離資金並尋找新的投資市場。不過，非政府組織樂施會則認為，最低稅率應該要調整到25%，否則依然不能阻止大公司的避稅現況。

G7支持創設全球最低企業稅

《路透社》報導，今（7）日美國總統拜登在英國海濱村莊與七大工業經濟體領導人會晤，會議焦點除了落在COVID-19大流行、俄羅斯和中國外，更引人注目的是，日前七國集團財長先達成一項具有里程碑意義的全球協議，將全球企業稅率的最低稅率設定為至少15%，這可能會打擊谷歌、臉書和亞馬遜等大型科技公司，外界持續關注各國政府後續配套措施。

七大工業國組織（Group of Seven，G7）是一個由世界七大發達國家經濟體組成的國際組織，目前成員為美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本。

這類協議的目的是為了終結美國財政部長葉倫（Janet Yellen）所稱30年來競相壓低企業稅競賽，因為各國競相以低稅率吸引跨國企業前往投資。

全球最低企業稅的目的，是遏止先進國家勸阻跨國企業，不論在何處獲利，都把利潤轉移至低稅率國家的情況，近年來愈來愈多，例如，藥品專利、軟體和智慧財產權利金等無形資產收益，遭到轉移至低稅率國家，規避母國較高額稅款。

多年來經濟合作暨發展組織（OECD），持續協調世界各國的稅務規範，抑制跨國企業不斷規避稅務使母國財政收入銳減的問題。如今OECD和G20盼望能於今（2021）年達成共識，低稅率國家也很難阻撓協議。

值得注意的是，全球最低企業稅率適用於海外獲利，各國仍能訂定國內企業稅率，但如果企業在特定國家支付較低稅率，則它們的母國政府可以追徵「補足」至最低稅率，消除轉移利潤的好處。

未來7月在威尼斯（Venice）將登場的G20集會，將可見到G7所達成協議，是否受到全世界最大已開發和開發中國家廣泛支持，但仍有許多細節尚未明朗，包括，哪些跨國企業如何適用全球最低企業稅等指標。

另一方面，愛爾蘭向來受惠跨國企業的投資，導致抗拒歐盟統一的稅務規則，不太可能會輕易接受較高的最低率稅，但依然不太可能使整體談判破局，比較可能的是極力爭取最低稅率儘可能接近12.5%，或尋求特定豁免。

最低企業稅的各方意見

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）贊成表達，這項協議將改革全球稅制系統，使它更適用於全球數位時代，更重要的是確保公平性，跨國企業能在對的地方繳納對的稅。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在推特表示，這是一個起點，往後幾月裡，將奮力盡量提高最低企業稅率。

臉書全球事務主管克萊格（Nick Clegg）在推特表示，臉書長久以來都主張改革全球稅務，因此歡迎七大工業國能獲致重大進展，加強了民眾對全球稅制的信心。

谷歌發言人卡斯塔涅達 (José Castañeda) 說，支持為改革國際稅收規則的努力，希望各國繼續共同努力，儘快完成一項平衡長久的協議。

亞馬遜表示，這項協議有助於國際稅穩定，未來希望能夠邁出一大步將協議順利完成。

全球半導體代工龍頭台積電的108年度企業社會責任報告顯示，2019年有效稅率為11.5%，低於營利事業所得稅之法定稅率20%，面對國際稅率的調整，未來是否會受到衝擊影響獲利，還需要通過各國國會協調論定後，才會更明朗。

另一方面，外界直指愛爾蘭將受巨大打擊，AGF Investments首席美國策略師Greg Valliere表示，日前愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）曾暗示，應該允許小國擁有較低的稅率，因為它們沒有和大型經濟體一樣的規模能力。

Greg Valliere指出，根據愛爾蘭美國商會的數據，目前以12.5%企業稅率吸引數百家美國企業進駐，這些企業在愛爾蘭投資高達4,440億美元，聘用的員工超過16萬人，為了確保不受到最低稅率影響，屆時愛爾蘭會盡力爭取自己的權益。

Sri Kumar Global Strategies首席經濟學家與策略師Sri Kumar表示，過去一些企業最喜歡進駐的國家，可能進一步調高稅率，這可能引爆美國資本的逃亡潮，轉往其他國家進行投資。

AKM全球稅務合夥人Amit Maheshwari 認為，這項協議將使印度受益，因為印度稅務剛好落在15%左右，而且未來國際企業，在考量稅務時也會進一步思考市場、優質勞動力、出口的戰略位置，這些剛好是印度的優勢，到時可能吸引從愛爾蘭等國逃出的資金。

不過，國際發展及救援的非政府組織樂施會則呼籲，最低稅率應該要調整到25%，因為15%的稅率僅與愛爾蘭、新加坡和瑞士等國稅率一樣而已，依然不能阻止大公司利用這些國家作為避稅地。樂施會強調，這項協議，對結束各國競相壓低企業稅競賽和限制避稅天堂，沒有任何幫助。

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核稿編輯：翁世航