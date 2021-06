創意藝術治療懶人包：關於創意藝術治療的十個最常見問題

創意藝術治療(Creative Arts Therapy/Creative Therapies)雖然在大眾看來已不算是完全陌生的詞彙,但由於其發展時間尚短、性質獨特、而且以華語作紀錄的相關文獻與普及討論尚未成熟,故此它仍如鋪上一習神秘面紗般讓人好奇不已,而社會大眾甚至社會賢達,對於創意藝術治療仍有著一定程度的不理解。筆者身為表達藝術治療師,考慮到公眾教育層面,故撰文寫下個人面對最多的十個問題作解答。先在此作聲明,下述資料為本人以表達藝術治療師身分第一身經驗表述,內已盡可能附相關引用資料;如有任何遺漏錯誤敬請告知,還請見諒。

1. 創意藝術治療、表達藝術治療與音樂治療/舞動治療等單一模式的治療都是怎麼東西?它們有何分別?

首先,創意藝術治療其實是所有關於使用表達藝術作為治療模介的一個統稱。它本質是一種心理治療,但實際涵蓋不止心理,更關於身(body)、心(mind)靈(spirit)(Shafir et al., 2020)。創意藝術治療有多個分支,其中包括使用單一藝術模式,例如音樂治療/舞動治療/藝術治療等;亦有強調使用多於一項的藝術模式,即表達藝術治療(台灣亦稱為表達性藝術治療)。

表達藝術治療與單一藝術模式治療之間沒有從屬關係,不會「多用幾種藝術模式就比較強」或者「單一藝術模式比較強」,不同治療模式都必然各有優缺,但使用單一藝術模式的治療師,大都對該藝術模式具一定程度,甚至專業水平造詣。然而,表達藝術治療師由於強調使用多於一項藝術模式,則未必具高藝術造詣。有些情況是治療師本身是其他界別的專業出身,例如老師、社工、心理學家、藝術教育、藝術家。至於個人適合用哪種創意藝術模式的治療則取決於個人喜好,但一般而言,任何人都適合參與創意藝術治療。

2. 創意藝術治療的歷史是如何?有科學研究基礎作根據嗎?

基於篇幅所限,此處本人僅以一段簡短文字略述創意藝術治療歷史。自古以來人就有以藝術作為治療媒介傾向,以音樂/舞蹈/視藝/儀式等治療身心問題。及至十五世紀文藝復興時期,西方醫學發展迅速,創意藝術(例如音樂)開始趨向純藝術美學方向發展(周勵志,2011)。創意藝術治療真正成為專門學科始於上世紀中後期,不同的創意藝術治療協會於歐美地區紛紛設立與發展,大學亦開始設立課程作培訓。

所以總的而言,其發展史不多於一百年,仍屬非常新興的學科;而由於此學科的發展地域較集中在歐美地區,故此歐美地區的創意藝術治療發展亦比起亞洲地區成熟。

有關創意藝術治療的科研基礎其實有很多。世界衛生組織就曾於2019年發表報告,中譯題為「多元藝術(Arts)能在改善人類健康與福祉上扮演什麼角色?又有何證據證實?」(What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being ?)報告收集接近900份出版物、包括200份評論以及3000份研究,指出不同藝術模式有多種心理輔助治療/復康功效,例如改善孕婦睡眠質素及進行羊膜穿刺檢查時的焦慮症狀、幫助飲食障礙患者培養自我意識、減緩經歷過創傷成年人焦慮(沈帥青,2019),甚至協助柏金遜症患者改善病情,有興趣者可至此連結瀏覽 (World Health Organization, 2019)。

不僅在外國,香港亦有相關研究。2018年團結香港基金就此議題進行研究及發表報告,顯示創意藝術治療在社會各個不同層面上均發揮積極作用;報告亦向政府提議衛生及社福界聘用創意藝術治療師、加強設立行業專業機制甚至納入政府編制等,有興趣者可至此連結瀏覽(團結香港基金,2018)。其實團結香港基金人脈已與港府密切相關,但可惜自18年以降,相關議題仍從未在政府政策層面上聽過有討論。

3. 接受創意藝術治療的人需要有藝術經驗嗎?我自問沒有藝術細胞,害怕用藝術表達自己。

接受創意藝術治療的人不需要有藝術經驗;自問沒有藝術細胞也不要緊,創意藝術治療強調的是透過不同的藝術模式表達自我、沒有美與醜之分。我絕對相信專業的治療師是不會取笑任何人的藝術成品。

4. 創意藝術治療能在哪一些界別中使用?

創意藝術治療在多個界別中均能使用,包括心理治療、社會工作、輔導、醫療復康等,而發展部分則有教育、個人成長、社區藝術、機構發展等(Shafir et al., 2020),最終目的為提升參與者生活素質。此外,不同年齡層的人都會有不同需要,治療師會以其需要制定小組類型;或者如果來訪者有特定議題希望處理,治療師就會以其需要制定治療方向。

創意藝術治療在多個界別都能發揮作用,由於種類繁多,下簡以教育機構與長者服務作例子。以幼稚園、中小學、大學等教育機構為例,治療師多會設立發展性治療活動,主以促進參與者個人成長、了解自我/轉化等。針對特定族群例如具特殊需要學習學童等,治療師亦可制定相關類型小組,例如針對自閉症學童的表達自我小組,或是過度活躍症學童的自我控制訓練/專注力小組。

又例如長者服務,治療師可設立預防性、維持能力與修復性治療活動;為針對特定族群例如認知障礙症患者等,治療師會制定相關類型小組,例如針對認知障礙症患者的認知訓練小組,或是有情緒問題長者的情緒小組等。

5. 創意藝術治療師需要接受哪種程度的訓練?我是藝術工作者,讀過一些課程可以稱自己是治療師嗎?

一路以來創意藝術治療師所接受的訓練均有變化,每個協會承認的資歷亦有不同,故我只能作一概述。一般而言,成為創意藝術治療師大都最少有學士學歷(外國亦有不少證書課程,種類繁多而且得到的資歷不同,恕未能一一細數),更多的是兩年制碩士級學位。雖然現時在香港有一些相關的治療師協會,但由於本行業未被政府納入作規管,所以那些協會亦不能行使相關法律效力;如有任何未及水平人士自稱治療師,協會除於會內除名/發聲明外,基本上並不能採取法律行動。現時在亞洲地區工作的治療師,多從歐美地區協會獲得註冊。

創意藝術治療師需要接受有關心理治療的系統性訓練,學習範圍包括創意藝術治療理論、心理學、生理學、評估方法等,對於自己專長的藝術模式又要具備一定能力,更需要進行實習(實習時數因不同課程而異,一般由300至750小時不等),過程與培訓一個社工/教師/輔導員無異。所以一個藝術工作者讀過一些未受相關協會認可的課程,原則上不能稱自己為治療師,但事實上即使你稱自己為治療師,暫時是不會有嚴重的法律後果的。然而,在這個情況其實不是有沒有法律後果的問題,而是關於誠信、個人聲譽、尊重專業、約定俗成與自知的問題了。

6. 我的機構沒有創意藝術治療師,那麼聘請請活動幹事進行藝術活動,或者讓社工同事讀個證書課程再做小組就好了,不可以嗎?創意藝術治療師都只是畫畫畫唱唱歌跳跳舞玩玩遊戲,不是嗎?

上述已談到創意藝術治療師的專業性。創意藝術治療師具備專業評估能力,制定案主/小組的治療方向與進程,方向可包括身、心靈不同面向,紀錄情況與後續跟進,這絕非一個活動幹事能做到。社工本來是另一個專業,事實上坊間亦有不少這樣的做法,但一個幾星期甚至幾日的證書課程所能涵蓋的知識範圍與一個最少兩年的碩士課程實在不能同日而語。

而當你眼見治療師只是「畫畫畫、唱唱歌跳跳舞玩玩遊戲」,但內裡其實涉及大量對案主/小組的臨床評估、治療師亦需要就參與者反應作即時的藝術回饋,背後都有心理學理論與科研支持。正如你眼見中醫師把脈也只是把手指按到病者手腕上,但亦只有中醫師能具備了解脈象並作出診斷的能力。故此治療師進行的不止是藝術活動本身,而是具特定原因,有針對性並系統地進行治療活動。如機構希望設立創意藝術治療服務,筆者強烈建議應聘請專業治療師,這不僅是合乎情理的做法,更是對此行業的認可。

7. 創意藝術治療在國外的發展情況與趨勢如何?

創意藝術治療在歐美地區的發展較早開始,所以比較成熟。例如在英國,創意藝術治療師是輔助醫療系統的其中一個專業(Health Education England, n.d.),但以香港為例,創意藝術治療的發展則大約只有30年左右,要成為輔助醫療系統的專業介別似乎仍有一段比較長的路要走。

話雖如此,不論在歐美地區抑或亞洲地區,創意藝術治療師的常規職位仍然是非常稀有;例如英國的政府官方網站在介紹此行業時,亦提及到此行業的工作者較多是以半職或自由職業者身分工作(National Career Services,n.d.)。

8. 創意藝術治療能以什麼形式進行?

前文提到創意藝術治療大多以個案或者小組的形式進行。治療師通常會在開始前,與機構/來訪者制定一個大致的時期,例如一星期一節,每節一小時,總計12節,為期三個月。在這段時間內治療師會設立治療目標,希望達到什麼治療成果。在接近完結時,治療師會進行檢討,再決定其後續方向如何,如此類推。

但是,治療師除進行治療個案或小組外,有時亦會籌劃不同企劃/社區藝術活動/講講座/講書/一次性工作坊等,這些則不在上述情況之列。

9. 創意藝術治療大致的收費如何?創意藝術治療師大約一個月的薪金是多少?

不同治療師收費可因年資、知名度而有所不同,故此本人只能以一約數概述—我必須強調此只是一個「約數」。我以香港較為著名的自由工作網站HelloToby作例,其言及心理治療收費如下:「心理治療收費一般來說是以時間來判定,標準收費大概是50分鐘HK$1,300,如果是精神科的話則要HK$1,500。另外也有其他不同的收費,例如藝術治療50分鐘收費HK$1,600,小組輔導則大概每節(每人)HK$300,需要根據療程、程度再作更詳細的收費。」(Hellotoby,n.d.)

講座或實驗性工作坊收費亦可能因聽眾/對象/人數有所不同,收費因而有所增減。如果是全職受僱的新入職治療師,工資則大約以輔助醫療系統中的二級治療師作為起薪階梯的參考(在此再次聲明,此資料純粹以個人經驗表述,不代表任何官方資料,敬請留意)。

10. 我見電視劇那些治療師望著來訪者畫畫就猜到案主一大堆心理狀態。實際上是這樣嗎?

觀察圖畫作出詮釋是其中一種心理治療的手法,稱為投射性繪畫(projective drawing),例如大家比較常聽的屋樹人(House Tree Person)繪圖測驗就是其中一個,但實際上這也只是其中一種藝術治療中能用到的手法。投射性繪畫也有一定程度限制,包括治療師對畫作的主觀詮釋,故此治療師通常會強調最後詮釋者是畫者而非治療師(嚴文華,2011)。

而不同治療取向對藝術創作的取態都有不同,甚至某些取向(例如現象學)會反而對藝術成品「不作詮釋」。藝術成品能某程度上反映心理狀態是必然的事實,但治療師更多的是作為陪伴者與參與者一同創作和檢視,所以亦無須過份憂慮自己畫畫後心理狀態等於被治療師「看光光」。

創意藝術治療仍然是非常新興的行業,如公眾對此有疑問,應盡量找尋相關專業人士詢查,也多留意對方的資歷認證,讓此行業能在亞洲地區慢慢茁壯成長。

(筆者為註冊藝術(表達藝術)治療師(ANZACATA - AThR),畢業於香港大學表達藝術治療碩士,現全職於安老院任職,並將於本年年中出版書籍,暫名《老 ‧ 而不能死》。書中內容包括安老院生活紀實;探討香港安老服務現象與問題,包括長者生存尊嚴、香港長者福利與照顧不足等;與外國作比較,提出革新香港安老服務見解與建議;以及從社會科學談老等。對香港社福、長者權利、安老服務有興趣的讀者朋友,歡迎留意最新消息。)

