如何面對每天下午的「百慕達三角洲」？五項休息原則提供給遠距教學的師生們

當了一年半的防疫模範生，連續8個月零本土案例之後，台灣在今年的5月15日這一天單日確診數飆破三位數，教育部也在5月19日宣布全台停課兩周，隔一周又宣布停課到6月中端午節過後，而如今全台三級警戒將延續至6月28日。

全台正式進入全面遠距教學，過去在台灣一直無法成為主流的線上學習，頓時成為生活的一部分。現在在大樓電梯遇到鄰居，都是問道：「孩子遠距了沒？」

過去所有批評遠距上課沒有溫度、連線收訊不良、無法掌控學生的學習狀況、老師一個人講話很乾、電腦設備不足、教學經驗不夠、不會操作遠距平台、台灣太小不適合遠距教學等問題，在一夕之間全部都要「live with that」（無論如何，只能接受了）。

實施了兩個多禮拜，師生和家長也慢慢適應了遠距上課，老師和家長懂得更多遠距教學平台及如何排除網路問題、學生也學會早點上線跟同學溝通感情、線上教學與學習漸漸進入軌道。台灣教育在過去一年多以來因為疫情穩定，導致遠距教學技術落後的罵名，在短時間內的進步，是有目共睹的。除卻疫情凶險狀況外，今年的5月19日這一天可稱為「台灣遠距教育的轉捩點。」

生產力低谷期：百慕達三角洲

兩周以來，很多教育專家和神人紛紛在線上分享遠距平台、線上活動工具、遠距教學方法等，我就不湊這熱鬧了，我比較想與大家分享的是休息的重要性。想想看學生每天七點半起床，八點準時上線，中途只有短暫的休息時間，午休之後，下午1點半繼續上課到4點，不僅老師很累，學生可能到下午都已經神遊，或關掉視訊直接倒頭大睡了。

特別在午餐過後，大腦的血液跑到腸胃進行消化的工作，這時候特別容易想睡覺。丹尼爾・品克的書《什麼時候是好時候》，稱下午這段時間為一天當中的「百慕達三角洲」，對生產力、道德和健康而言，是最危險的低谷期。

杜克大學醫學中心研究九萬場手術，發現手術失誤（包括麻醉不良、誤傷患者等）最常發生在下午三點和四點之間。研究發現，上午九點的不良事件發生率為1%，但下午四點卻是4.2%，這等於患者在下午手術時被誤傷的機率是上午的4倍之多。

不只手術失誤，Hengchen Dai與她的同事在2015年調查36間美國醫院，發現四千多名醫護人員當中，「手部清潔機率」從上午到下午是降低了38%的，也就是說，上午若洗手20次，下午可能只減少到12次，這若是在現在疫情期間是相當糟糕的失誤。

失誤機率不只出現在醫院，法院也有同樣狀況，2011年，三位社會科學家在以色列曾經進行過一項實驗，針對司法委員會負責處理假釋申請案，大法官負責審理犯人的案件及辯護的理由，科學家發現比起下午，法官更容易在早上做出對囚犯有利的裁決。上午九點有65%法官會做出有利的判決，但下午三點後對犯人有利的判決大約只剩下不到10%。

休息在學習上的重要性一樣不言而喻，丹麥學生在下午沒有休息的狀態下考試，成績相當於少上一年的課程，若在考試前有20至30分鐘的休息時間（用來玩樂或吃東西），他們的成績等於多上三周的課程。

美國的學校課程安排

記得我在美國念研究所的時候，公寓旁邊是間公立國中，學生每天早上八點半到學校，第一件事情就是繞著社區跑一圈，不管下雪、大太陽、下小雨的氣候，都是這樣跑步，大概只有暴風雨的天氣才會停止吧！

國中生大概九點開始上課，十二點是午餐時間，下午一點到兩點再上一堂課，接著就是下午兩點的球類運動，三點準時放學。三點下課後，這些國中生就跟我們這些「叔叔」打球到下午五點多，接著就回家吃飯。

我認為這樣的上課時間安排很適合現在的遠距教學，不過一定會有家長認為這樣每天大概只有四小時的學習，真的夠嗎？別忘了這是世界第一強國，美國的一般國中的學校時間安排。

你若是一般上班族，扣除通勤、開會、打瞌睡、泡咖啡、午餐、等電腦緩衝、沒靈感的時間，仔細觀察自己高生產時間，一天若有四小時，已經是高效生產者了。

戰勝百慕達

面對「百慕達三角洲」低谷期，品克提出五項休息原則，我認為很適合給現在遠距教學的師生們。

延長下課時間：一般學校上課是45分鐘，下課15分鐘。雖然專注力是隨年紀發展而拉長，但因為線上上課容易分心，我認為可以大致分成20分鐘講課、20分鐘討論或自主學習、20分鐘休息。 動勝於靜：有研究顯示每小時若走動5分鐘，可提升活力和專注力，研究人員稱這休息為「活動微爆」（microbursts of activity），且每小時進行5分鐘比一天只有一次30分鐘走動的效果好。因此要求學生在休息的時候至少讓身體走動或活動5分鐘，運動APP（Nike Training）裡面有很多訓練都非常適合。 鼓勵群體互動：防疫期間，學生非常需要與同儕互動，老師可以鼓勵休息時間讓學生自己開房間聊天，看要少數的兩人房間、或是多數的大團體聊天，總之鼓勵同學們多交流感情，讓房間吵到爆。 戶外勝過室內：防疫期間，每個人在家都悶壞了，老師可以要求學生看看窗外，觀察窗外的景色或走動的人，並回教室分享。或者播放一些大自然或森林的影片，蟲鳴、鳥叫、溪流、動植物，都是很好的放鬆休息的影片素材。 完全抽離的休息：很多人在休息的時候，還是想著工作或課業的議題， 品克提出完全抽離的休息，包括小睡15分鐘、作白日夢、睡不著就冥想（老師可以播放Youtube影片教學），或做簡易緩和的瑜珈，重點是讓身體和心理抽離）。

遠距教學時，休息時間需要比實體教學時還要多，下午三點以後的休息特別重要，建議上午九點安排需要大量腦力的科目，中午一定要有午休，下午三點後讓學生有大量時間交流感情、放鬆、或安排動態運動。若能掌握生理的黃金時段，我相信遠距教學的效果不會輸給實體面授。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航