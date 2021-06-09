【專訪】旅美金鐘作曲家張劭庭：台灣的小孩很怕跟別人「不一樣」，不過人生路其實不只有一條

配樂，一直以來隱藏在影像背後的角色，不同程度地牽動了觀影者的情緒。在近年來，隨著配樂逐漸被大眾所重視，許多作曲家也因此走出幕前，進行不同形式的分享、演出，甚至是進行更多元的跨界合作，打破了低調的「幕後」生態。這也讓許多不論是音樂背景出身，或是完全無音樂基礎的年輕人躍躍欲試，透過不同方式走進配樂的領域中。

2019年，以短片《最後一次溫柔》的配樂獲得第54屆電視金鐘獎音效獎的作曲家張劭庭，跟許多作曲家一樣，從未接受過正統音樂教育，同樣也是在一番自我摸索後，漸漸找到自己的目標，進而下定決心進攻配樂，如今在美國發展，努力深耕當地配樂市場，走出屬於自己的配樂之路。接下來，就跟著張劭庭一起來回顧這段努力的過程吧！

Photo Credit: 張劭庭提供 張劭庭以短片《最後一次溫柔》獲得第54屆電視金鐘獎音效獎。

探索階段，配樂、編導、收音、攝影樣樣來

與臺灣多數家庭相同，張劭庭自小在升學主義掛帥的環境下長大。雖然八歲學鋼琴後即會開始即興作曲，但從來沒想過會以此謀生，只是當作才藝及興趣。

「有時候是電視上的一個畫面，有時是書上的一段文字，有時甚至只是一個動詞或形容詞。我都會試著將感覺轉化成音符。」劭庭回憶。

大學進入政大廣電系後，劭庭獲得為許多學生短片製作配樂的機會，其中一部更是他親自執導的短片《親愛道別》。除此之外，劭庭更在四年當中擔任許多不同職位的工作，其中包括編劇、導演、現場收音師、混音師、攝影助理及美術助理。

Photo Credit: 張劭庭提供 《親愛道別》劇照

「那時只覺得拍片很好玩。剛好大家知道我會彈鋼琴，就順便找我做配樂，比較屬於玩樂性質。至於未來想要做什麼還在摸索中，只知道對『聲音』特別有興趣。現在回頭看來，當初這些多元的涉略，都有助於滋長成為現在的自己。」

在當兵的期間，雖然劭庭利用閒暇之餘大量閱讀音樂相關教科書籍，但仍然只是把作曲當作興趣。退伍後還是想跟大多數人一樣找一份穩定的正職工作。除了家庭及社會的觀感以外，最大的心魔還是對自己。

要放棄的東西太多了。在還沒有跨出舒適圈以前，你可以永遠說服自己有才華，只是機運不好。然而一旦跨出去，就得被迫面對血淋淋的現實。

下定決心！到美國專攻配樂

真正讓劭庭下定決心要成為一名配樂師要等到進入職場之後。當時他在電視台擔任成音工程師，卻始終找不到熱情。

「那時的感覺是徬徨的，懷疑自己是不是生病了。做音樂會比較開心嗎？我沒有信心。我不清楚自己想要到哪裡去，只確定知道不是待在原地。時不時有一股想要衝出一成不變生活的衝動。」

於是劭庭決定奮力將希望投射在還看不清楚的未來。深感自己技術的欠缺，除了繼續研讀音樂書籍、到各大學音樂系旁聽及報名多項相關課程以外，劭庭更決定申請美國的電影配樂研究所。他表示，台灣的影視配樂的相關專門課程還沒有很普及，因此希望可以在美國學習到更系統化的製作方法及流程。

第一年，劭庭申請的學校全數落空。不過他沒有氣餒，毅然決然辭掉原本工作，決定藉由專心接案來累積作品並拓展人脈，獲得許多為優秀得獎作品製作配樂的機會。積極的努力之下，劭庭終於也在第二年成功地申請上紐約大學的電影配樂研究所（New York University: Master of Screen Scoring）。

有時候為了達到目標，得破釜沈舟，切掉所有退路，才可以逼出最好的自己。申請上研究所是夢想的實現，代表努力沒有白費。

Photo Credit: 張劭庭提供 張劭庭的配樂作品〈New Inside〉入選紐約大學藝術學院演奏會。

在攻讀研究所的兩年中，張劭庭學習到許多不同媒體形式及音樂風格上的創作技巧，更接觸到各個有才華的同儕及美國業界人士，大大拓展了視野。

「厲害的人真的太多了。」劭庭說道。「由於我並非科班出身，要比其他人更努力來補足空白。來美國就是全部重新學習，把自己當作白紙，盡量地吸收。」

Photo Credit: 張劭庭提供 作曲家張劭庭

想從事配樂，踏穩心態很重要

當談到台灣的整體教育環境時，劭庭說：「我覺得在台灣長大的小孩都很怕跟別人不一樣。整個社會也都期待你跟大家走一樣的路。不過人生路其實很廣，也不只有一條。如果有什麼事情是不做就一定會後悔的，我認為就應該勇敢地去追逐。」

Photo Credit: 張劭庭提供

當被問到有什麼建議可以給有意從事配樂工作的後進時，劭庭回答：「這是一條非常孤獨且高壓的一條路，很多時候會因為外在因素而陷入自我質疑。無論如何，必須相信自己的音樂與才華。如果能忍受得了這些，你將獲得透過音樂將故事提升到新的層次的無價成就感。」

劭庭目前旅居紐約擔任配樂家，承接來自大北美及東亞地區電影、廣告、電視劇、遊戲、動畫等各類型的多媒體配樂製作。最終，他希望可以將在美國所學到的寶貴經驗帶回台灣，回饋給同樣有志從事此行業的莘莘學子。

Photo Credit: 張劭庭提供 今年初，劭庭再度受邀製作客家電視台的校園青春電視劇《女孩上場》配樂。

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核稿編輯：翁世航