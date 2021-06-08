台灣疫情緩和之前，向歐美國家學習如何在焦慮中前進

文：劉琮琦

台灣疫情大爆發，民眾擔心害怕。眼看其他國家解封在即，邁向「後疫情時代」，台灣封城隔離的日子，似乎才要開始。大家都在問，疫苗何時來？還得等多久才能回歸正常生活？

多數歐美國家花了一年多才從疫情陰影中走出來，逐步解封。有了前車之鑑，加上疫苗問世，台灣疫情要回歸平穩，或許不用等那麼久。但可以預期的是，期盼在兩三週內回復正常，船過水無痕，已經不大可能。

下面這個曲線圖，是外國學者整理人們經歷重大災難或危機時，社區或個人不同階段的情緒反應。因為相當貼近現實，過去一年，常被用來解釋很多國家、社區在面臨疫情來襲，群眾的心理變化。它一方面可以幫助我們檢驗社會現象，同時也能協助我們理解自己的心理狀態。

但要注意的是，Covid-19不是一次性災難，面對第二波，第三波疫情反撲，心理歷程可能重演或回歸，而非線性的向前推展。

2020年，COVID-19全球蔓延，台灣因為極佳的防疫成果，置外其中，身為防疫模範生的我們，一直處在前災難階段（Pre-Disaster Stage）。我們知道這個病毒帶來的危機和考驗，但多數案例發生在境外，距離我們相對遙遠。抗疫成功的光環，讓我們一直處於甜蜜期（Honeymoon），過著相對安穩的生活。

直到今年四月底五月初，機師染疫，諾富特群聚感染，加上萬華茶室，獅子會等重大個案相繼爆發，我們才正式進入本土社區感染警戒，這個隱形敵人為台灣社會帶來強烈衝擊（倒退回impact stage），過去一整年的安全感不復存在。

五月中疫情升溫，從民眾到政府無不期待重複過去模式，靠著「自主封城」，讓危機在兩週內受到控制（Heroic & Honeymoon Stage）。但隨著三級警戒不斷延長，短期解封無望，民眾期待落空，不滿，憂鬱，憤怒爆發，我們正式進入「幻滅」階段（disillusionment）。

依照這個模型，當我們踏入幻滅期，多數人緊張高亢的情緒——焦慮、擔心、害怕——將漸漸平息，比如瘋搶物資的情況將逐漸趨緩，多數人也將漸漸適應防疫新生活。但相對而言，憂鬱，失落，孤獨的情緒將取而代之。和衝擊期相比（Impact），幻滅期沒有比較好過，因為沒人能保證這樣不穩定的狀態得維持多久。

面對交替出現的焦慮和憂鬱，每個人有不同的應對方式，憤怒是一種常見的表現形式。國外研究調查發現，2020年所有受疫情影響實施封鎖管制的國家，家庭衝突和親密暴力事件顯著攀升，增加二到四成。經濟壓力，親子問題，也會在這一階段浮上檯面，值得政府部門和社福單位從國外經驗中學習，超前部署 [註1]。

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如何面對焦慮和憂鬱

對個人而言，幻滅期的最大考驗是要學習如何與疫病共處。既然確診「歸零」的榮景短期難再現，我們必須學習如何在焦慮中前進——保持警戒但不被擔心壓垮，維持生活常軌但不否認習慣被迫改變的現實。以下是一些讓我們在疫情期間保持心理健康，面對焦慮憂鬱的具體做法。

若你感到焦慮：

1. 可以花個三五分種，檢視生活中焦慮的來源

疫情期間，很多人試圖藉由吸收或分享大量資訊，掌控生活中的不確定，比如24小時鎖定電視疫情快報，瘋狂分享轉傳防疫「偏方」和未經查證的訊息。研究顯示，看太多與疫情有關的資訊，會讓你愈來愈焦慮。一種替代作法是給自己一段固定時間接收新知，比如一天只花90分鐘看新聞，時間一過，請關掉電視，放下手機報紙，去做自己的事。

2. 正念練習（mindfulness practice）是目前實證心理學中，針對調適焦慮，最受推薦的方式之一

若對正念練習不熟悉，從事瑜珈，靜坐，或簡單的伸展運動也有同樣效果。網路上有很多示範影片和資訊可供參考。

若你感到憂鬱：

1. 保持社交距離不代表零社交，我們還是可以透過視訊軟體和新科技，持續與親友互動

找到志同道合的親友辦線上讀書會，觀影會，拍影片分享防疫生活都是不錯的方式。若你感到憂鬱，請相信，你絕不孤單，因為很多人正經歷著同樣情緒。

2. 適度運動已被證實具有抗鬱效果

規律運動三十分鐘就有效。雖然不能去健身房，在家運動，或趁人潮稀少時在自家附近走走都是不錯選擇。線上運動課程已是防疫生活新趨勢。

3. 維持充足睡眠，正常飲食，給自己多一點休息和娛樂時間

不是鼓勵大家花六小時瘋狂追劇，而是可以趁世界被迫停滯，自主學習，重拾興趣。需要在家工作的人，可以自訂每日作息表，研究發現，有進行生活行程規劃的人，在家工作比較有效率 [註2]。

4. 當你覺得生活失控，其中一種調適方式，就是專注在你掌控範圍內的事

比如把長時間的工作計畫切割成短期計畫，按部就班完成；打掃家裡，趁疫情期間，打造一個舒適的居家生活空間；花時間研究食譜，顧好自己的胃和健康等等。未來疫情會如何發展你我很難掌控，但日常生活中還是有很多大小事，操之在己。

Photo Credit: 中央社

Covid-19對個人和社會帶來的最大挑戰，是我們被強迫著學習和自己相處。如果你被負面情緒壓得喘不過氣，各縣市政府提供了免費的線上諮商服務，和專業人士聊聊，會有幫助。

雖然所有人都期待這波疫情快過去，但在正式揮別疫情前，我們得先學習如何在不穩定中安身立命。黎明來臨前，請先照顧好自己。

註解

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航