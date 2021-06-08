走過疫情大爆發的韓國，在抗疫下半場能提供台灣什麼借鏡？

全球各國廣受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐，連同防疫上半場的國際模範生台灣，於5月中旬爆出大量的本土案例，讓國內不論是政府「收心」，抑或一般老百姓的齊心抗疫下，可謂正式進入防疫下半場。

儘管嚴峻疫情、人心惶惶之下，筆者任職社會穩定力量的教職工作，一直秉持的態度與精神，就是在遠距教學之際，提醒我可愛的學生避免「北孫南送」，減少不要外出、居家唸好書做好防疫，等待國內抗疫情下一步；甚者也叮嚀學生，盡量避免口水戰、污名化，言及爆出本土疫情熱區的「萬華」為「毒窟」，抑或動不動就大喊強力「封城」的恐慌偏激言詞，因為這些行徑於事無補，更可能只是激發起社會對立與情緒波動。

如同我一貫認為，此次本土疫情來得又快又急又猛烈，但全球人類認識此狡猾險峻病毒，已經長達一年之久，世界各國都有其防堵措施，諸如快篩抑或防疫機器人等，值得國內防疫單位借鏡外，最為重要的是「病毒沒有腳」，皆有賴人們移動而傳播，若我們國民能減少外出，且不得已出外時，能戴好戴滿戴正「物理疫苗」口罩，避開擁擠人潮處（諸如傳統市場或大賣場）、降低室內五人、室外十人的聚會機會等，想必確診人數能日漸趨緩。

而就在國內輿論圈，眾多有為人士紛紛引進世界各國於防疫上半場所採取的有效措施外，更讓筆者在意的是，台灣國民於疫情下仍得避免的亂象，特別是針對近日來，於台灣防疫第一線的醫院內，竟然傳出不敢相信自身確診病患，拿刀割傷於防疫辛苦第一線的醫護人員濺血暴力行為，實在是人神共憤，只能說這樣的不法、不正人士得「有病就要看醫生」。

那麼，就在國內大家險峻抗疫之際，有什麼防疫破口，值得我們引以為鑑的呢？若舉筆者較為熟悉的韓國，也曾在去（2020）年疫情大爆發之際，發生許多不留意的防疫破口，進而造成疫情擴張險況。而底下諸舉幾例，敬供大家參考。

首先，就是避免「趴趴走」之舉。眾所皆知，於去年2、3月，韓國第三大城市大邱，因為一位61歲的超級傳播者阿珠媽（아줌마，大嬸）趴趴走，不論她所參加婚禮，或（新天地）宗教活動等活動，都屬於人數眾多的大規模群聚宴會，因此疫情在短短時間內，大肆擴散，爾後導致當地「類封城」，更讓當地療養院受到無妄之災。

當然，沒有人願意染病，而COVID-19恐怖之處，就在其潛伏期，若是自身深感身體有異狀，除了緊急就醫外，也得避免上述這些「趴趴走」串門子之舉，而此情況，想必台灣讀者也有「既視感」，如同現今國內於防疫中，仍有許多不堪寂寞的「麻將傳播鏈」，真是要不得之行為。

除此之外，為何我於此次疫情中，特別強調得保持一個正面積極態度來面對呢？因為在未知、未明、未控的疫情局面下，人心多少浮動，進而發生許多「有病就要去看醫生」的脫序行為。

除了台灣確診者的「醫療暴力」事件之外，最常發生的場合，就是在大眾運輸（諸如火車站、捷運內）處——明明只要一個簡單地戴好口罩動作，卻是有許多拿自己生命、他人安危的防疫破口者，屢爭媒體版面、眾人唾棄。

諸如韓國首爾去年9月，曾在地鐵內傳出某位未依規定戴上口罩上車的老年人，拿起腳上的托鞋，猛力毆打要他戴口罩民眾的暴力途徑，引起國內外注目。而這種荒唐的途徑，想必國內民眾也有既視感，不論是國內公車上的「還我18元的婦人」，抑或是在便利商店門口跳進又跳出的「現代方唐鏡」之舉，都是值得譴責之「惡行」。

Photo Credit: AP / 達志影像

再者，我們於險峻疫情下，也不得忘記「生命關懷」。身為輕生率於全球數一數二的韓國，儘管其中有其複雜的社會結構抑或民風脈絡（註），但於當地數波疫情爆發、人心惶惶浮動之際，更是雪上加霜地推高當國輕生率。

據BBC駐首爾記者比克（Laura Bicker）報導，已經邁入全球已開發國家行列的韓國，輕生率屢創新高，如韓國目前有自殺想法人數，相較起前兩年，又增加了10％；而最讓人擔心的是，在當地疫情大爆發的2020年上半年，就有接近2000位年輕女性輕生身亡，其數值相較起去（2020）年，上升了7％，讓人不禁質疑，其輕生率是否與疫情恐慌有其必然連結。

此現況，當然也引起韓國有關單位的關注，這樣的輕生悲劇，儘管在台灣尚未發生，但仍不失為一個值得我們借鏡的疫情亂象。

當然，BBC駐首爾記者比克於近期〈我想我應該可能會死：韓國配送員要求改革〉（’I Thought maybe I would die’: S Korea’s delivery drivers demand changes）報導，也點出一個重點，即國民於防疫期間，仍能在家中享用一道道美食，或安心收到配送網購的「衣食父母」配送員，其工作量與壓力都是極大，甚至韓國於去年年底，也傳出數十位宅配人員疑似「過勞死」。

反觀台灣目前大家宅在家，難免會點送外食或網購宅配，希望大家對於這些真的是冒著感染病毒風險，於外辛勤幫我們宅配貨品的人員，得保持一顆感恩的心，不要再化身為「台灣鯛」奧客，急催食物於半小時、貨品於24小時到貨。

最後，為近日台灣吵得火熱的疫苗大戰，而身為正式官方場合的國際孤兒台灣，儘管於疫情間，執政者曾有志發展國家戰備物品疫苗，但面臨這次緩不濟急的本土疫情，民眾對於早該超前部署的疫苗短缺現況，多有怨言怒氣，但抱怨總於事無補，希望政府能急速地支援採買或加緊疫苗準備。

如同韓國總統文在寅5月下旬訪美，也曾與美國拜登（Joe Biden）總統「商討半導體投資與疫苗互換」等議題，而其成效就是韓國先從美國獲得101萬劑嬌生疫苗「助打」，而身為半導體大國的台灣，是否可能同樣利用晶片優勢，與國際各國展開疫苗互惠之舉？

筆者注意到的是，韓國從美方獲得的疫苗，首先施打的對象為軍警消防人士身上，因為這些軍警人士如同國內防疫總指揮陳時中部長所言，工作業務十分繁雜、沉重，哽咽地提及「口罩都要警察抓」，若是軍警消防爆發集體感染，事關體大，因為韓國也曾爆發軍人、甚至監獄等「封閉場所」感染之事，造成大規模損傷，於筆者截稿當日，當地仍頻傳軍隊集體感染新聞，而此狀實在也是值得我們注意。

當然，因為篇幅關係，筆者未提到的，如韓國於疫情爆發的娛樂場所、療養院的管制失控，抑或類封城前的「逃難潮」等亂象等等，這些都是我們台灣在全力防堵疫情之下，可作為防疫下半場的open book，藉此觀摩注意之事項。

註：陳慶德，《他人即地獄》，桃園市：逗點文創，2018年8月初版。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航