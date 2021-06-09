全民在家誰顧店？月租型「HomeSecurity AI 店家防護」，最適合小店家導入

全國三級疫情警戒，市景進入半封城的模樣，人人自危。許多店家也只好選擇暫停營業，減少營運成本；尤其雙北限制餐廳內用後，不少店家也改做外帶／外送服務，關閉原本的室內用餐空間。門可羅雀不是最可怕的，最可怕的是當在家防疫、減少外出的同時，店面安全出現破口，遭有心人士闖空門。既然花錢請一個人專門顧店或是花時間親自坐鎮都不是好辦法，此時引進智慧監控系統，才是明智之舉。

月租型HomeSecurity AI 店家防護，安心無負擔

監視器不稀奇，不過在疫情嚴峻期間，花費破千、破萬的預算購買昂貴監視器，對於備受疫情衝擊的業者來說，彷彿又多剝了一層皮。此時此刻最需要的，應該是能夠減緩大筆支出，陪伴業者度過艱難時期的店家防護系統。

對此，台灣大寬頻的月租型「HomeSecurity AI 店家防護」是很好的解決方案，不只遠端守護店面安全，搭配指定光纖上網方案，每月也只要999元起的價格，十分超值划算。

異地監控店家，同步更新雲端、方便即時察看與回放

價格好入門可不是「HomeSecurity AI 店家防護」唯一的優點。一般來說，架設閉路電視系統監控、將監視器的影像即時上傳網路，同時還要AI智慧監控功能，總要耗費不少資金成本。不過為了讓眾多小店家業者享有同等級的監控服務，台灣大寬頻推出月租型「HomeSecurity AI店家防護」能以相對實惠的方案，滿足小型店家的科技監控需求。

首先，店主可以根據店面需求，選擇「槍型」或「吸頂」等網路攝影機款式。接著，店主可以跨裝置檢視監控畫面，無論是桌機、筆電、智慧型手機、平板，都能觀看1920x1080p的高畫質即時監控影像；此外，分割畫面也能讓店主同時監看多角度或連鎖分店的情況。

拜先進的雲端技術之賜，「HomeSecurity AI 店家防護」的監控影像可以即時串流雲端，店主能不限時間、地點登入網頁或App服務，觀看各網路攝影機的即時影像與錄影回放，不必再辛苦傳輸資料畫面或手動上傳雲端，監控管理十分方便。

AI影像告警，聰明防竊；另有最高36萬竊盜損失補償

更讓人安心的是，「HomeSecurity AI 店家防護」最重要的核心技術「AI人像辨識」。簡言之，就是網路攝影機能將拍攝畫面快速回傳至技術平台並分析數據，進而精準判斷畫面中是否有「人」入侵。一旦AI影像告警確認店內有人為入侵，便會立即以電話、簡訊、App推播等管道主動通報緊急聯絡人。

不只聰明防竊，也另有完善的配套讓店主安心。萬一真的不幸發生竊盜損失，台灣大寬頻和富邦產險合作，能提供竊盜損失補償，因此只要在案發30天內，以報案後憑警察機關刑事報案證明三聯單以及相關影像證據提出申請，店主最高可獲得每年36萬元的補償。

防疫期間，同島一命。台灣大寬頻推出「HomeSecurity AI 店家防護」以相對平易近人的方案，提供台灣小型企業店家安心智慧的守護，以嚴密堅實的智慧監控，陪伴業者迎來雨過天青的彼日。