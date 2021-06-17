《阮慕驊的人生體悟》：股市要賺錢，第一是要做對趨勢股，第二買錯要捨得認賠

文：阮慕驊

交易策略的思考

股票要學的東西太多了！基本分折、技術分析，經濟宏觀與微觀面也要研究。這些都搞懂後，還不見得會賺錢。但股票又是最好的投資工具，好像跟先前所提的複雜的、又內幕重重的特性相反，令人無所是從。

到底要如何在股市賺錢？學習特定的操盤方法，真的能賺錢嗎？

首先，進入股市就是要賺錢。如果大家都賺錢，那誰賠錢？

金融工具很多設計是零和遊戲，例如期貨，買多跟賣空的人，最終，有一方面要把錢賠給另一方；賺或賠，要看你是否站對邊。期貨和選擇權，以及權證，這些衍生金融工具都是標準的零和遊戲，沒雙贏這一套。

股市雖不是全然的零和遊戲，但也差不多。股市大多頭時，很多人會賺錢，賺什麼錢？並不一定是輸家賠的錢。因為多頭行情，股市上漲，股票市值在膨脹，這種膨脹下的財富擴增假象只是一時的。例如，台積電如果從500元一路漲到600元，這過程中沒有一天下跌，那麼除了放空台積電的人賠錢，買多台積電的人都賺錢，但放空者總是少數，買多者是多數，放空和買多不會同等數量，可能放空的少很多，所以這時買多的人賺的錢就是股價，也就是個股市值膨脹下的結果。如果買多的人沒有賣出，也就是實現獲利，那麼這種財富擴充的效應就停留在帳面上，帳面上的獲利不是真的獲利，只有賺錢賣掉的股票才是真的實現的獲利。

如果那天台積電從600元又一路跌到500元，過程中也是沒有一天漲過，那之前買多的人都沒賣，回到500那天，所有買多的人都白玩一場，財富來去一場空。股價膨脹後又縮收，就像吹泡泡一樣，膨脹到最大後爆破或消退，眾人在股市的財富就跟著爆破和消退。

所以我說，股市並非完全零和遊戲，但它終究是賺了又賠掉，賠了又賺到，跟零和遊戲也差不了多少。

好的股票是很好的長期投資工具：超長線投資的想法

二○二○年雖有世紀大疫情，但全球股市受衝擊暴跌後，最終一路大漲，出現了意料之外的大多頭走勢。但不少散戶抱持著「有賺就跑」的心態，選擇賺個波段價差獲利5%、7%，就獲利了結，也有人選擇持續持有，長抱手中持有的股票。

究竟短進短出和長期投資，哪個方法會是投資贏家？當然這個問題有很多變數影響最終的答案，但如果我們以美股標準普爾500指數的近三年，以及長達百年的數據來分析，答案就很明白了。

美股二○一七到二○一九年的市場資料來看，比較賺了跑與長線投資人的最終報酬率。第一類，也是大多數投資人是賺了就跑的，獲利5%、7%就獲利了結，相比第二類不停利、長期持有的投資人，累積報酬率還要高出了將近10%。

短跑停利同時還要面臨兩個問題。第一是交易手續費，設定的停利目標愈低，會觸發愈頻繁的交易。交易愈頻繁，愈會侵蝕投資報酬，以致產生愈多費用。

第二是空手的時間愈久，錢滾錢複利效果愈差。而且，如果是市場意外強勁上漲時，找不到回檔點進場，很有可能就再也找不到進場點，只能空手看著股票上漲。

再來，以過去將近百年的資料，來看看持有時間比較長，會不會對投資有幫助。大部分喜歡短線買賣的人，認為短跑比較安全、賺到就跑，風險低比較不容易賠錢。但事實剛好相反，持有期間愈短，愈容易賠錢。標普500指的回測顯示，持有三個月和持有三年相比，短線操作在過去近百年裡有37%的機率可能賠錢，而長期持有賠錢的機率是22%，同時投資報酬率的波動度也大幅降低

我的股票投資要訣

無論長跑或短跑，統計數據如果放一旁，股票的策略思考包括：

第一，是順應趨勢下找對主流股。

第二，是錯了就認錯，停損換股，決不硬拗。最近好友杜紫宸兄傳來一則簡訊，大意是說二○二○年，台股投資人兩樣情，買到大立光的人，如果不停損就得垂淚看著股價一路破底；相對買到台積電和聯電的人，是一路拍手看股價向上攀升。經過比對這三檔股票二○二○年來的價位變動，驚人的事實是，二○二○年中買一張大立光的錢，如果去買了聯電，年底把聯電賣掉，可以換回五張大立光，大立光還是大立光，五張跟一張差很大呀。

大立光在二○二一年開年的第一周，股價依舊疲弱，先是公布了二○二○年十二月的營收還是不理想，出現了年比月比的雙雙衰退，接著法說會上，執行長林恩平不但沒給出好消息，甚至還預期今年第一季步入淡季，二○二一年一月不會比二○二○年十二月好，二月農曆年表現受工作天數影響不會好，三月則是看不到。

受到接連利空打擊，大立光新年第一周股價大跌155元，跌幅4.85%。相對第一周大盤加權指全周大漲近5%，手握大立光的朋友心中有多難過可想而知了。股市向來是賠錢買經驗，沒賠過是鬼扯。但要命的是，賠了錢還學不到經驗。

買對就一路抱，買錯就停損，換趨勢向上的股票

我在股市的經驗是，股票要賺錢，第一要做對趨勢股，第二買錯要捨得認賠。斷捨離不僅是佛家的話，用在股市上也很貼切。以大立光、聯電和台積電三檔股票二○二○年七月一日到二○二一年一月八日這大約半年來的k線走勢圖可以明顯分辨出誰是趨勢股，誰又不是。半導體雙雄的股價一路創新高，但大立光卻一路創新低，這就是趨勢。

所以請大家記得，股市裡創新高和創新低就是趨勢辨別的重要訊號。

不尊重趨勢，財富水位經過時間的考驗就會差大。我分別以二○二○年七月一日至二○二一年一月八日來的這三支股票的價位變化為例驗證財富的變化。大立光這段時間股價從4200 跌到3040，波段跌幅是27.6%，台積電從317.5漲到580，漲幅是82.7%，聯電更是從13.1暴漲到47.85，漲幅高達265%。二○二○年在4200買一張大立光不算手續費要420萬，當時一張大立光的錢可以買三百二十張聯電和十三張台積電，如果你那時是買大立光不停損，一張現賠百萬，但那時420萬買台積電半年後變成754萬，買聯電變成1531萬，等於賣掉台積電半年後可以換回二．四八張大立光，賣掉聯電更可以換回五張大立光。

至於何時是買大立光的好時機。首先先要讓我看到大立光的股價不再破底，也就是二○二○年2945元的低點不破，只要個股價位三個月不破，我才覺得大立光的底部成型。其次，就是大立光的毛利率要能回升，營收要能成長，而且匯損的問題要能減輕。

毛利回穩代表大立光的產品價格止跌了，或是產品結構調整好了，這很重要，因為它影響了EPS的高低。營收回升也代表訂單回來了，產能利率上升了，如果它伴隨毛利回升，EPS就自然能上升。最後就是從二○一九年以來，困擾大立光的匯損問題還在不在。二○二○年大立光單是匯損就吃掉EPS13.53元，相當股本1.4倍左右，損失也相當大。

大立光是很優秀的公司，但二○二○年以來，趨勢不在它身上，這也是沒辦法的事。做為大立光的經營者沒有選擇只能更努力的去突破，但做為大立光的股東，就不是沒選擇呀，股價一路跌就代表大立光的股東是一路賣呀。

存股的思考

存金融股是許多人的目標，不少朋友想說存個五百張第一金做為退休目標。第一金每年大概可以配息1.5元左右，五百張一年就有75萬股息收入，再加上勞保、勞退金應該可以過個不錯的退休生活。第一金股價如果是21元左右，500張就是1000萬，這也是台灣大多數人退休金的目標數字。那要如何存到1000萬價值的金融股呢？但也有人會問，金融股二○二○年股價一路下跌，但台積電一路上漲，如果要存股，是不是存台積電更好呢？

無論是存股台積電或是金融股，首先要有的心理準備是不要在乎股價的短時間漲跌。如果你會看盤，每天心情會隨著股價起伏的人，那可能不太適合當存股族。例如，股東人數超過四十萬人的第一金，二○二○年除息後股價一路下跌，從波段高點24元左右跌到20元才止跌，足足跌了20%，如果你存了五百張第一金，等於從八月初到十月底就賠了200萬，1200萬變成1000萬，才兩個月時間，肯定心裡很煎熬。

書籍介紹

本文摘錄自《錢要投資，賺到退休、賺到自由健康：阮慕驊的人生體悟》，天下雜誌出版

作者：阮慕驊

理財、理健康、理人生

看人氣不老阿丹如何做

歷經2020年台灣股市由3月滑落谷底，又一路直直向上，台股不斷創新高。

為什麼知名資深財經節目主持人阮慕驊卻早在今年年初，就頻頻警告2021牛年必有大震？

從小就深受在銀行上班的母親影響，耳濡目染財經時事，阮慕驊在1991年跳入他最喜歡的財經報導工作。40歲起辭掉穩定收入的平面媒體工作者，成為電視、廣播界最早的斜桿工作者。如今才55歲，就已財富自由。

阮慕驊以他的親身體悟，在本書中，分析如何為自己一方面努力工作，一方面藉由投資理財，早早為自己賺進退休金。

50歲起，長期緊繃的每天財經節目現場主持工作，他發現自己自律神經失調，開始肌力訓練、練瑜珈、吃有蛋白質的白肉飲食及蔬果，也瘦了12公斤。

一向樂於分享的阮慕驊，在本書中分享如何縱觀大環境趨勢，賺得長期的時間財（定期定額存股，尤其是存穩定的龍頭股），也研究投資營收、利益正在高成長期的公司，賺取短期機會財。

同時不管是身處在好好壞壞的景氣環境中，他也提供了如何認識股市的本質，分享他跟國外的理財大師學到了什麼樣的理財精華。

他對人生有十大體悟，藉由本書分享給讀者朋友；也根據從自己青、壯、中年等各階段的人生歷程，給老、中、青的讀者一些理財原則建議。

從小要自立更生，到現在仍與85歲的老母同住，阮慕驊的理財與人生，可說是倒吃甘蔗，愈來愈甜。

本書的主旨就在把作者自身的體會，經由2020年到2021年經濟和金融市場的戲劇性演變為範本，介紹給讀者。以這一段人類前所未有的疫病經歷為時空背景，試圖讓讀者體會並思考，如何同樣地建立起自己的人生核心價值，並不單單只是退休金規劃這麼單一的思維而已。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬