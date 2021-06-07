2021/06/07,
藝文

Burger King為何「重用」90年代的Logo？

Burger King為何「重用」90年代的Logo？
Photo Credit: Newscom / 達志影像

我們想讓你知道的是

有網友發現，美國快餐品牌Burger King今年的新版Logo與1994年版的Logo意外「撞樣」。

美國快餐品牌Burger King於今年發佈最新的品牌Logo，這是該品牌時隔20年來換Logo。新Logo放棄了原本藍色的半圓外框，並將顏色改成更加明亮溫暖的橙色，字體也從過去方正的邊角變得圓潤。不過有網友就發現，2021年的新版Logo卻與1994年版的Logo意外「撞樣」。

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整體來看，新Logo設計簡單，色調更貼近Burger King主打的商品「華堡」。漢堡王的全球設計總監Rapha Abreu表示：「我們希望透過新的設計讓人們渴望吃漢堡王的食物，享受恰如其分的烹調以及火烤美味。」另外，新Logo的文字是由字型開發公司Colophon Foundry設計的Flame字體，該字體在設計時參考了食物自然、天然的線條，使字體看起來更加「美味」。

有消費者質疑，只是換回以前的舊版Logo，連設計費都省了。但如果將兩版的Logo拼起來比較，還是發現有細微的區別的。

新Logo漢堡的整體圖案更加圓潤、飽滿，麵包片看起來更加實在，而象徵漢堡配菜的文字也比90年代那版更加厚實，看起來更像真實的漢堡，在視覺上更能給顧客更好的體驗，也體現Burger King一直以來對顧客的承諾——追求實在且美味。此外，Burger King再度回歸90年代Logo的設計理念，既保留品牌簡單、有趣的品牌核心，也表示向初衷致敬。

文章獲授權轉載，原文看作者網站

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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