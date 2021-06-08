陳時中立院報告疫苗到貨時程：COVAX、AZ皆延遲到7月，目標8月底1000萬劑到位

立法院今（8）日舉行臨時會，行政院長蘇貞昌率內閣赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」並備質詢。對於多位立委非常關心的疫苗到貨時程，陳時中也透露，因為一些問題，COVAX可能7月，AZ會遲1個月，但是這個月還有一些疫苗會進來，會努力朝8月底1000萬劑的目標前進。

蘇貞昌說明，今年初已經簽署包括全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AZ）及莫德納（Moderna）共計約2000萬劑疫苗；國內採購已於5月底與國內2間生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約。

目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑莫德納疫苗將從明天開始施打，日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在11日完成檢驗封緘後開始配撥施打。另外美國政府6日由跨黨派議員來台宣布提供台灣75萬劑疫苗，蘇貞昌表達最誠摯感謝。蘇貞昌表示，預計到8月底會有約1000萬劑疫苗到位。

立委追問疫苗到貨進度，陳時中坦言AZ將遲1個月

對於各界關心的疫苗到貨進度，也是各立委質詢重點，國民黨立委費鴻泰質詢時就反覆追問蘇貞昌台灣採購AZ疫苗，然而到貨量不足的問題，質問「什麼時候會到？」；台灣民眾黨立委高虹安也在質詢時追問蘇貞昌，若依2月26日蘇貞昌赴立院專案報告承諾，以115.5億預算所採購簽約的1981萬劑國際疫苗，目前到貨僅87.66萬劑，到貨率僅4.43%，已簽約的剩餘疫苗究竟何時到貨？

蘇貞昌表示，疫苗生產國也遇到疫情肆虐，造成生產與運輸受到影響，各國搶疫苗的情況沒有緩解，製造、運送端都出現問題，加上「台灣在國際上確實有受到壓力」；而蘇貞昌今天所稱的「8月底1000萬劑疫苗」的「細項」為何？陳時中則回應，國產疫苗大概有100多萬劑。

至於採購國際疫苗第3季會到貨多少？陳時中進一步說明，這個月還有一些疫苗會進來；第三季將有部分是COVAX，本來2月開始供貨，只供貨一部分，現在可能要到7月才會進來。



向AZ採購的疫苗，泰國廠出現一些產程的問題，整體會往後延1個月；莫德納應該會比較穩定，「大概在這一季會有幾十萬劑，然後120（萬劑）、100（萬劑）、100（萬劑），這樣逐月進來」。

目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑莫德納疫苗將從明天開始施打，日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在11日完成檢驗封緘後開始配撥施打。

陳時中表示，採購簽約掌握2000萬劑疫苗，但是進貨不夠穩定，近來因為有些廠出了問題，所以國際上搶疫苗的力量還是很大；這段時間感謝外交單位尋求日本、美國協助，會持續再努力，希望維持8月底1000萬劑疫苗的目標，各方面管道都會去努力。

此外面對外界質疑「政府故意少要疫苗，只跟日本要124萬劑」，陳時中則重申，疫苗一定是不夠，一直努力爭取購買，並沒有跟日本喊話124萬劑就夠了。

疫苗施打順序，需配合中央否則減配

雙北、台南市等曾經表態將自行調整疫苗施打對象順序，究竟疫苗施打順序是否能由地方自主調整？陳時中則表示，施打順序要以指揮中心公布的為主，因為這是因應疫情需要，有經過專家小組的評估，也在預防接種會議上有溝通，請一定要按照指揮中心的規劃施打；若地方沒有根據中央的優先目標群施打，將會列入疫苗分配的調整要項，可能會因此減配疫苗。

陳時中也補充表示，除了日前中央公布優先施打對象，目前也考慮規劃一旦施打順序來到75歲，65歲之後的分類後就全部開放施打。

時代力量立委王婉諭也問，物流貨運、銀行臨櫃、保全等，其實也算維持民生運作人員，是否會及早納入施打順序當中；陳時中表示，現在很多各行各業都提出他們所處環境在高風險當中，希望能列為優先施打順序，指揮中心的疫苗接種組今天下午會開會，對接種目標群做討論。

可否「代工國外疫苗」？

民眾黨立委賴香伶質詢時則提出，去年她就有問過，台灣是否可以考慮比照韓國模式，以向國際疫苗廠商爭取授權「代為生產」疫苗？陳時中回應，去年9月有向相關廠商談授權製造，後因一些因素沒有談成；另外也有考慮做mRNA（信使核糖核酸）疫苗，但當時國內的廠商技術還沒有那麼成熟，在技術面遇到瓶頸，不過到了現在，中研院在這方面的技術已經有很大進步，因此現在也有跟一些mRNA的廠商談授權製造或代工。

賴香伶追問，既然技術問題已經解決，由國內來代工生產國外疫苗，是否有六成可能性？陳時中則語帶保留表示，目前還沒有，都還在討論，包括技術成熟度、技術授權、生產能力等狀況；過去之所以選擇由高端發展蛋白質次單位技術疫苗，而不是mRNA，就是因為台灣前者的技術平台比較成熟，所以國內還是走比較穩健的路。但相關議題有在討論。

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核稿編輯：翁世航