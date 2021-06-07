泰國大規模施打疫苗，運動員接種備戰東京帕運與河內東南亞運動會
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泰國6月7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，運動員、教練和運動協會工作人員開始接種疫苗，以備戰8月在日本東京舉行的帕拉林匹克運動會，以及11月在越南河內舉行的東南亞運動會。
（中央社）泰國今天啟動全國大規模疫苗施打計畫，多位專業運動員和教練也前往施打站接種COVID-19疫苗，增加保護力和參賽信心，全力備戰將在日本東京舉行的帕拉林匹克運動會。
泰國從2月底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫，優先讓醫護人員或警消等高風險族群接種，從5月1日起一般民眾可透過手機應用程式「醫生準備就緒」（Doctor Ready）或向鄰近醫院登記接種疫苗。
泰國今天啟動全國大規模疫苗施打計畫，全國設有993個接種站，60歲以上約1170萬民眾及430萬名有心血管疾病、糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病的民眾是優先施打對象，部分行業如大眾運輸工具的司機、計程車司機、老師等也已開始接種疫苗。
曼谷多處百貨公司、大型商場及多個運動場已改裝為疫苗接種站，曼谷市區偏東的華馬室內運動場（Hua Mak Indoor Stadium）則專供運動員、教練和各運動協會工作人員接種疫苗，公共衛生部撥了1萬劑疫苗給他們接種。
今天有多位即將代表泰國參加8月在日本東京舉行的帕拉林匹克運動會（Paralympics）及11月在越南舉行的東南亞運動會（SEA Games）的選手和運動員前往華馬室內運動場接種疫苗，曾代表泰國拿下帕運女子選手第一面金牌的46歲擊劍選手賽蘇妮（Saisunee Jana）也是其中一員。
即將前往日本的賽蘇妮接受中央社記者訪問時表示，打完疫苗覺得更有信心，之前一直很擔心在比賽前會染病，這樣會失去參賽機會，讓自己多年的備戰功虧一簣。
賽蘇妮說，雖然在疫情還相對嚴重的情況下參加比賽會面臨更大風險，但一切都進入新常態，生活還是要繼續，「體育運動也一樣，疫情讓一切都變得不一樣了，很多比賽取消，但我們要努力去調整與適應這種變化」。
將率領2位運動員參加帕運自行車比賽的泰國代表隊總教練史陶佛（Christian Stauffer）接受中央社訪問表示，疫情讓他們在訓練運動員時更加小心，例如要系統性地消毒運動器材，教練要隨著戴著口罩，大家減少行動的範圍，都是避免發生任何潛在的健康問題。
史陶佛說，打完疫苗當然他覺得更安全，「我覺得打疫苗是世界往前走的方式，不只是對運動員來說，越多人打過疫苗，我們會遇到的問題就越少」。
42歲的諾帕頓（Nopadon）是輪椅籃球選手，他今天和隊友一起前來接種疫苗，他說，他們仍在參加帕運選拔賽，打了疫苗後感覺自己有了足夠的保護力，雖然出國參賽有一定的風險，但他相信主辦國會採取嚴格措施保護運動員的安全。
泰國目前施打的疫苗是中國科興疫苗（Sinovac）及英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），到6月初約122萬人完成疫苗接種，占總人口約1.7%。
除了科興和AZ疫苗，泰國政府正和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）洽談購買疫苗，目標是在7月底前讓曼谷7成人口約500萬人、今年底前讓全國7成人口約5000萬人接種完畢。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範