泰國大規模施打疫苗，運動員接種備戰東京帕運與河內東南亞運動會

（中央社）泰國今天啟動全國大規模疫苗施打計畫，多位專業運動員和教練也前往施打站接種COVID-19疫苗，增加保護力和參賽信心，全力備戰將在日本東京舉行的帕拉林匹克運動會。

泰國從2月底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫，優先讓醫護人員或警消等高風險族群接種，從5月1日起一般民眾可透過手機應用程式「醫生準備就緒」（Doctor Ready）或向鄰近醫院登記接種疫苗。

泰國今天啟動全國大規模疫苗施打計畫，全國設有993個接種站，60歲以上約1170萬民眾及430萬名有心血管疾病、糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病的民眾是優先施打對象，部分行業如大眾運輸工具的司機、計程車司機、老師等也已開始接種疫苗。

曼谷多處百貨公司、大型商場及多個運動場已改裝為疫苗接種站，曼谷市區偏東的華馬室內運動場（Hua Mak Indoor Stadium）則專供運動員、教練和各運動協會工作人員接種疫苗，公共衛生部撥了1萬劑疫苗給他們接種。

今天有多位即將代表泰國參加8月在日本東京舉行的帕拉林匹克運動會（Paralympics）及11月在越南舉行的東南亞運動會（SEA Games）的選手和運動員前往華馬室內運動場接種疫苗，曾代表泰國拿下帕運女子選手第一面金牌的46歲擊劍選手賽蘇妮（Saisunee Jana）也是其中一員。

即將前往日本的賽蘇妮接受中央社記者訪問時表示，打完疫苗覺得更有信心，之前一直很擔心在比賽前會染病，這樣會失去參賽機會，讓自己多年的備戰功虧一簣。

賽蘇妮說，雖然在疫情還相對嚴重的情況下參加比賽會面臨更大風險，但一切都進入新常態，生活還是要繼續，「體育運動也一樣，疫情讓一切都變得不一樣了，很多比賽取消，但我們要努力去調整與適應這種變化」。

Photo Credit：中央社 泰國7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，將代表泰國參加帕拉林匹克運動會女子擊劍比賽的賽蘇妮在曼谷華馬室內運動場接種疫苗。

將率領2位運動員參加帕運自行車比賽的泰國代表隊總教練史陶佛（Christian Stauffer）接受中央社訪問表示，疫情讓他們在訓練運動員時更加小心，例如要系統性地消毒運動器材，教練要隨著戴著口罩，大家減少行動的範圍，都是避免發生任何潛在的健康問題。

史陶佛說，打完疫苗當然他覺得更安全，「我覺得打疫苗是世界往前走的方式，不只是對運動員來說，越多人打過疫苗，我們會遇到的問題就越少」。

42歲的諾帕頓（Nopadon）是輪椅籃球選手，他今天和隊友一起前來接種疫苗，他說，他們仍在參加帕運選拔賽，打了疫苗後感覺自己有了足夠的保護力，雖然出國參賽有一定的風險，但他相信主辦國會採取嚴格措施保護運動員的安全。

泰國目前施打的疫苗是中國科興疫苗（Sinovac）及英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），到6月初約122萬人完成疫苗接種，占總人口約1.7%。

除了科興和AZ疫苗，泰國政府正和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）洽談購買疫苗，目標是在7月底前讓曼谷7成人口約500萬人、今年底前讓全國7成人口約5000萬人接種完畢。

Photo Credit：中央社 泰國7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，多位即將參加帕拉林匹克運動會的運動員接種疫苗。

Photo Credit：中央社 泰國7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，即將前往日本東京參賽的帕運選手接種疫苗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年6月7日

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範