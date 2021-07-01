鐵木真不姓鐵：自古以來「有名無姓」的蒙古人，如何在現代社會登載姓名？

2020年5月29日《蘋果即時》一則標題〈Kolas轉任府發言人名字用羅馬拼音 府：少數民族文化〉報導略以，向來堅持用原名的行政院前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）日前轉任總統府發言人；總統府發言人臉書PO出一張陳情信，內容是建議總統府發言人Kolas Yotaka用國語名字，不要用羅馬拼音；對此，總統府發言人表示，依據《姓名條例》規定，台灣原住民及其他少數民族之姓名登記，依其文化慣俗為之，Kolas Yotaka發言人的姓名標示是正確的等云云。

經由上述報導瞭解，台灣《姓名條例》規定，原住民及其他少數民族得以傳統姓名之羅馬拼音並列登記，因此Kolas Yotaka發言人以羅馬拼音的姓名登記方式，完全符合條例依其文化慣俗之規定。

事實上，各民族所謂的「姓名」概念與登載習慣，各有其文化慣俗與認知差異，不能全以「漢人」立場去套用其他族群的命名習慣，正如《史記・匈奴列傳》所介紹的匈奴人命名風俗：「其俗有名不諱，而無姓字」，同為北方民族的蒙古族之傳統命名方式，亦與古代匈奴人相同，即沿襲著「有名無姓」的慣俗直至今日。

有關《元史・太祖本紀》記載的元太祖成吉思汗，其「諱」鐵木真、「姓」奇渥溫氏。事實上，該「姓」非彼「姓」，而所謂的「奇渥溫」（另譯『乞顏（khiad）』）只是「氏族」名稱，例如：成吉思汗鐵木真屬「乞顏氏」（註1）的「博爾濟錦」（borjigon）家族（又稱『黃金家族』），其後依照《成吉思汗大札薩（法典）》規定，非屬「黃金家族」者不得繼為大汗，這個傳統也一直延續到15世紀的林丹汗。

另外，鐵木真的元配孛兒帖屬於「弘吉剌氏」，因該氏族美女甚多，故元代許多后妃均出自「弘吉剌氏」。總而言之，史冊所載的「鐵木真」、「窩闊臺」、「達延」、「噶爾丹」、「僧格林沁」等稱呼，其實只是渠等人物之「名諱」而已。

20世紀蒙古在社會主義時代，舉凡政治、經濟、文化與風俗習慣均深受「老大哥」蘇聯的影響，因此稱謂介紹亦學習俄羅斯人，套用「父名」＋「本人名」（註2）之喚名方式稱呼對方，並逐漸發展成現今蒙古人以「父名」充做「姓」來使用的識別概念，甚至簡化以「父名」的第一個字母大字為代表，再冠於自己名字之前成為「姓名」的做法，例如：蒙古前總統Nambariin Enkhbayar簡寫為N. Enkhbayar的姓名標示方式。

現今蒙古人所持用的「機器可判讀護照」（MRP）上載之「姓」（Surname），其實只是父（或母）的「名」，所謂Given name才是「本名」，而自己的「本名」亦將循例成為子女的「姓」再登載於證件之上。

值得一提的是，蒙古人的命名方式，本來沒有使用「姓」的概念，因此在蒙古換發新式MRP護照前之舊版護照，其上所登載的持照人基本資料，有關「姓」與「名」的概念則與新版MRP護照正好相反，即是將父（或母）之「名」充作Given name，而將Surname做為持照人的「本名」登錄。

依據《蒙古祕史》及《年代記彙集》記載，鐵木真（註3）之「名」，係其父也速該和宿敵塔塔兒部作戰，正當俘虜該部首領鐵木真兀格與轄里不花等人之際，適逢也速該元配訶額倫妊娠之時，於是便將新生兒（即鐵木真）命以宿敵首領之名，以茲紀念這場戰役勝利，但此種取名方式和思考邏輯恐似與「漢族」思維截然不同。

蒙古人大多依照民族習慣及心理意志來取名，故人名的意涵豐富多彩，頗具特色。蒙古男性之名通常具有：歷史名人或民族英雄、寄託長輩期望和祝福、猛禽走獸、貴重金屬、賢能幹才、防禦裝備等意涵，而女性名字則常帶有日月星辰、花草樹木、珠寶玉石等名稱。

另外，隨著蒙古族信奉藏傳佛教的流行與普及，蒙人取名用字的習慣也漸受藏名影響，有些蒙古人名採用一半蒙名配上一半藏名的方式，更有多數蒙人完全以藏名來取名登記。

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自古以來蒙古民族「有名無姓」之命名習慣，致使傳承三代後之祖父（母）很難直接經由「姓名」來確認孫子（女）之直系血緣關係，更難判斷堂（表）兄弟姐妹之旁系親等關聯，故易造成血緣混亂之倫理危機。

雖然蒙古在上世紀90年代以前的社會主義時期，即已使用蘇聯式「父名」＋「本名」的姓名標示（註4），但此種稱謂模式，亦無法直接從個人的出生證書或身分證明等文件登載的「姓」＋「名」來斷明血緣親疏。

因此蒙古政府為使國民確認家族關係及實施祖譜記載，1997年便由蒙古總理M. Enkhsaikhan發布第17號〈關於祖譜記載規定〉命令，強制規定所有蒙人必須使用「氏族名」（ovog，註5）及實施家庭祖譜制度，同時停用舊式紙本國民身分護照，以及全面換發塑膠卡材質的新式國民身分證。

自13世紀大蒙古帝國建立至20世紀90年代前的社會主義時期，蒙古人已經沒有使用「氏族名」的記錄與習慣，多數家族早已遺忘原屬「氏族」，所以當時蒙古政府審時度勢，明令得以長輩記憶為憑，或以家族所居地名、山名、河名，或以慣用名稱或知名頭銜等方式自創「氏族名」，俾便依新頒規定登錄新式身分證。但有趣的是，蒙古逾六成家庭均自詡係成吉思汗「黃金家族」後代，因此皆以「博爾濟錦」（Borjigon）為「氏族名」辦理身分登錄。

蒙古政府倉促發布「氏族名」登載的行政命令之後，蒙古人民隨即於各地戶政機關開始申辦新式身分證，然而換發新證時，卻不需檢附「氏族名」相關佐證資料，僅需由個人意願自行填表申報即可，因此發生許多父母與子女各自登錄不同的「氏族名」案例，此點倒與台灣日據時代，強制規定原住民使用「漢人」姓氏，並登載於國民身分證之政策雷同，導致家族成員登錄不同「姓氏」的怪異現象。（註6）

蒙古民族雖然自古以來「有名無姓」，但是現今一些輕蔑稱呼卻常冠以「蒙古」之名，例如：「蒙古症」（Mongolism，註7）、「蒙古大夫」及「蒙古斑」（Mongolian Spot，註8）等，究其原因，可能包括：歐洲及俄羅斯對曾被蒙古帝國施加的「黃禍」及「蒙古枷鎖」之暴行反彈，進而將帶有歧視性貶低意味的事物或名稱，冠以「蒙古」之名來洩憤；其次，根據英國牛津大學遺傳科學家賽克斯的研究指出，成吉思汗是人類歷史上最成功的「播種者」，據估計全世界至少有1600萬人體內帶有所謂的「成吉思汗」遺傳基因。

此外，在人種學分類（註9）中，黃種人被稱為「蒙古利亞人種」，所以1866年英國小兒科醫生J. L. Down發現一類智能障礙並貌似「東方人」長相的病患，便將該病命以「蒙古症」之名；「蒙古大夫」一詞亦同樣可能源於西方人泛指使用漢方醫術的「東方醫師」之鄙視性稱呼。

然而這類對於「蒙古」之名的「偏見」，其實正顯示出中古世紀及近現代時期，西方人對於所謂的「神秘東方」的知識缺乏與認知誤解，導致將所有東方世界均視同蒙古看待，並將東方各個民族也全歸屬於蒙古一族。

註釋