薩爾瓦多考慮採用比特幣作為法定貨幣，專家警告恐「摧毀該國金融體系」

中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）前（5）日在美國邁阿密比特幣2021會議會場播放的預錄影片中表示，打算下周向國會提案，讓比特幣成為法定貨幣。如果提案過關，薩爾瓦多將成為世界上第一個採用比特幣，作為法定貨幣的國家。專家則強調，比特幣沒有提供傳統法幣的彈性，尤其比特幣價格波動太大，將造成民眾記帳與付款不便，而無實名驗證的特質亦將導致國家無法課稅，摧毀該國金融體系。

薩爾瓦多將成為全球第ㄧ？ 總統計畫把比特幣列為法定貨幣

《CNBC》報導，中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊，向國會提案讓比特幣成為法定貨幣。他說明，比特幣是有史以來最大的儲備資產，也是一個卓越的貨幣科技，持有它等於有了保護傘，可以在發展中的經濟體，免於受法定貨幣通貨膨脹的影響。

法定貨幣（Fiat Money），是政府發行的幣別，只靠法令成為合法的通貨貨幣，其價值來自擁有者相信貨幣能買到東西。部分國家會將法幣與一種或數種外幣掛鉤，並以政府外匯儲備維持其匯價在一定的水平，例如新台幣。

布格磊指出，目前薩爾瓦多主要是現金交易為主，大約70%的人沒有銀行賬戶或信用卡，而匯款或移民寄回家的錢佔薩爾瓦多國內生產總值的20%以上。

他說，這些國際轉賬，會收取10%或更多的服務費徒增民眾負擔，轉帳路途帳曠日費時需要數天才能到達，還必須要民眾親自匯兌，非常不方便。

布格磊強調，比特幣沒有資產支持，更無任何政府介入，它的價值源於數字上的稀缺性，因為永遠只會有2100萬個比特幣存在，很適合作為薩爾瓦多的法幣。

CNBC獲悉，因為布格磊的「新點子黨」在國會占多數，若無意外，法案過關幾乎沒問題，同時薩爾瓦多也早已經組建了一個比特幣領導團隊，藉此擘劃一個以比特幣為基礎的新金融生態系統。

專家說：接受加密貨幣作為法幣的國家 將面臨巨大衝擊

金融知識平台創始人托尼．德爾加多 （Tony Delgado）表示，加密貨幣會在拉丁美洲引起迴響，一方面是因為一般民眾缺乏銀行帳戶，常常無法參與全球經濟。

另一方面是比特幣對所有人開放，無論你來自哪裡，你的護照是什麼顏色，秘魯山區的農民，或者是加拉加斯的學生，都可以使用比特幣，它不會像傳統的全球銀行系統帶有歧視。

機會均等研究基金會創始人Avik Roy則認為，因為薩爾瓦多若使用美元，就會受到美國美聯儲政策的約束，若薩爾瓦多使用比特幣則可以規避約束，這對該國來說是一個很好的契機。

Avik Roy強調，對薩爾瓦多來說，讓比特幣成為法定貨幣並不會讓人感到訝異，當地人相信這是為了保護薩爾瓦多人，免受美國通脹政策的影響，未來應有許多國家也會效仿這樣的做法。

不過，全球數字貨幣倡議組織的Rohan Grey警告表示，因為比特幣沒有提供傳統法幣，應該提供的價格穩定和流通的記錄，會有大問題。他強調，任何接受加密貨幣作為法定貨幣的國家，都會面臨以下後遺症，包含：轉移時期的物價不穩定、參與者信心問題以及金融網絡的劇烈波動。

謙和投資社社長余哲安表示，針對薩爾瓦多的政策，將導致國家會面臨財政危機，主要因為加密貨幣種種的特性，第一，去中心化沒有信用擔保，有不被金融體系信任的狀況；

第二，加密貨幣的供給缺乏彈性，難以調整貨幣政策，無法解決因供需變化產生的匯率起伏；第三，這些連鎖效應，將導致民眾不想以加密貨幣作為記帳單位與付款工具。

最後，余哲安強調，目前使用加密貨幣是不需要實名驗證，因此政府也很難能課徵得到稅，國家的財政就也會出現狀況。而目前薩爾瓦多這項提案尚未通過，未來要持續觀察，對於全球金融市場造成的影響。



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核稿編輯：翁世航