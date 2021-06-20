《所謂的知識分子》：藉著幫調查局收集情報的機會，海明威提高在哈瓦那飲酒圈的聲望

文：保羅・約翰遜（Paul Johnson）

海明威無疑是個容易受騙上當的人，但他也有意識地參與了一個謊言，在他的西班牙戰爭小說《戰地鐘聲》裡表露無遺。他知道共和黨人的陰暗面，而且可能從頭到尾都知道西班牙共產黨的一些真相。

但在一九四○年之前，他都沒有出版這本書。只要內戰還沒結束，海明威就跟那些試圖查禁喬治・歐威爾《向加泰隆尼亞致敬》（Homage to Catalonia）的人同一陣線，真相被政治與軍事的權宜之計拋在後頭。他對作家大會的演說，完全是詐欺。

另一點也很奇怪，海明威無意遵照他自己的建議並「研究戰爭」。美國從一九四一年開始認真加入這場對抗納粹主義的聖戰，但他並沒有參與。那時他已在古巴哈瓦那（Havana）近郊購置了自己的家，「瞭望莊園」（Finca Vigia）是他餘生的主要住所。

《戰地鐘聲》獲得成功，成為該世紀最暢銷的書之一，為他帶來了龐大收入，而他想要好好享受，尤其是他這時喜愛的運動，深海捕魚。結果成為他人生另一件不名譽的插曲，以「鉤子工廠」（TheCrook Factory）而聞名。

海明威很愛結交都市裡下層社會的朋友，尤其是在說西班牙語的國家。他喜歡和可疑人物來往，比如鬥牛士、海邊咖啡館的毒癮者、皮條客、娼妓、業餘漁夫與警方的線民等等，這些人也對他請喝飲料跟給小費的舉動的熱情回應。

在一九四二年戰爭期間的哈瓦那，他越來越相信那裡有會被法西斯主義者接管的立即危險——他認為古巴居民中有三十萬人是西班牙裔，其中一萬五千人至三萬人是「暴力的長槍黨黨員」，可能會發起暴動，將古巴變成美國門前的納粹前哨基地。

此外他說他有可靠消息，顯示德國潛艇正在古巴水域巡航，他經計算得出，一千艘潛水艇能讓三萬名納粹軍隊在古巴登陸，協助國內的暴動者。很難說他是否真的相信這些荒誕不經的想法：終其一生，海明威都以表象的老練世故，掩蓋他幾乎對任何課題都容易輕信的內心。他或許是受到厄斯金・柴爾德斯（Erskine Childers）的間諜小說《沙岸之謎》（The Riddle of the Sands）影響。他後來真的說服了美國大使該做點什麼事，這大使名叫布雷登（Spruille Braden），是他一起喝酒、運動的朋友。

海明威提議，他應該從他的底層階級友人中，招募並指揮一組特務人員，監視法西斯主義者的嫌疑人，同時他會用他的遠洋機動船，裝備適當的武器，巡邏可能會有德國潛艇出沒的區域，試著引誘潛艇浮出水面。布雷登同意了這項計畫，後來還讚揚它。

結果，海明威每個月拿到一千美元，付給六名全職特務與二十名臥底人員，這些人是從他的咖啡館小組中挑選出來的。更重要的是，當時實施嚴格的軍事配給，而他每月能拿到一百二十二加侖的油給他的船使用，船上裝設一把重機槍，載著手榴彈。

海明威稱他的遊艇為「鉤子工廠」，這提高了海明威在哈瓦那飲酒圈子的聲望，但是，並沒有證據顯示那裡有過法西斯間諜。海明威犯下了初級的錯誤，為取得好看的報告，付了更多錢。聯邦調查局（FBI）不認可這種投機活動，告訴華盛頓當局，海明威一黨所產出的是「一個喜歡轟動社會的人物所做的，不明確、沒有事實根據的報告——他的資料幾乎毫無用處。」

海明威察覺了聯邦調查局的敵意，回報說所有特務都是愛爾蘭出身、天主教徒、佛朗哥支持者，以及「逃避兵役者」。

還有一些可笑的事件，卻都不太可能發生在間諜故事裡面，包括海明威其中一位特務報告，在巴斯克酒吧（Bar Basque）有「惡意包裹」，後來證實內容物是一本便宜的《聖女大德蘭傳》（Life of St Teresa of Avila）。至於對抗德國潛水艇的巡邏，則證實了批評者的看法：他釣魚需要汽油。有一位目擊者記錄：「他們天殺的什麼都沒做——毫無建樹。只是到處航遊，玩得很愉快。」

此一事件導致海明威一場激烈爭吵。他最欣賞的西班牙人是杜蘭將軍，杜蘭和曼紐爾（Manuel）一樣給了他靈感，創造出《戰地鐘聲》裡的羅伯・喬登。

杜蘭正是海明威想要成為的那種人——從知識分子轉變為戰略大師。杜蘭以前是音樂家，是西班牙作曲家法雅（De Falla）與西班牙吉他演奏家塞哥維亞（Segovia）的朋友，也是戰前西班牙知識分子菁英圈裡的成員。但他抱持一種海明威也贊同的看法，那就是「現代戰爭」需要「智慧」，這是「知識分子的工作……戰爭也是詩，悲劇的詩」。

一九三四年，杜蘭拿到西班牙軍隊的預備委任狀，在內戰開打時受到徵召，並迅速成為傑出將領，最終指揮第二十軍團。

共和政權垮台後，杜蘭自願投入大不列顛與美國軍隊，卻無功而返。當海明威想出鉤子工廠的點子時，便利用自己的影響力，把杜蘭弄進美國大使館負責這個陰謀計畫。同時，這位將軍和他的英格蘭妻子邦蝶（Bonté）都在海明威的莊園作客。

但杜蘭很快就看清這整件事是個鬧劇，海明威在浪費他的時間。他申請了別的工作，正好邦蝶與海明威當時的妻子瑪莎發生了激烈的私人爭吵，最後在一場大使館的午宴上爆發。海明威從此沒再跟杜蘭說過話，除了一九四五年五月，當時兩人偶然相遇，海明威輕蔑地笑著說：「你很努力阻止戰爭，不是嗎？」

這是海明威跟故友爭論時傾向於採取的語氣特色。他在道德規範與小說作品中都頌揚友誼之美德，卻發現要跟任何人友誼長存，卻出奇困難。和許多的知識分子一樣——例如盧梭與易卜生——他跟其他作家吵起架來特別兇惡。即便是以文學生命的標準來看，海明威也經常嫉妒別人的才華與成功，到一九三七年時，就已經跟認識的每一位作家吵過架。

有一個例外值得注意，這個例外極度地反映了他自己。他在自傳裡唯一沒有抨擊的作家，是艾茲拉・龐德，而且自始至終都讚美他。從他們剛認識時，他便欽佩龐德對其他作家無私的友善，他接受了龐德（如果是別人，他肯定不會接受）的尖銳批評，包括一九二六年龐德精明地建議他應該開始認真對待長篇小說，而不是再去發表短篇小說集，其說法很有代表性：「你以為你是什麼？一個業餘愛好者嗎？」海明威似乎很欣賞龐德身上有一種他知道自己欠缺的美德，就是完全不會嫉妒同行。

當龐德在一九四五年因為通敵罪（對軸心國進行了超過三百次的廣播）面臨遭到處決的危險時，海明威有效地救了他一命。兩年前龐德被正式起訴時，海明威曾經主張：「他擺明是瘋了。請明鑑，他早在寫《長詩》（Canto）的後期就已經神智不清了……他長期以來都慷慨無私地幫助其他藝術家，而且他是目前活著最偉大的詩人之一。」結果海明威成功地以精神錯亂的抗辯，讓龐德被送進監禁醫院，讓他沒被送進毒氣室。

相關書摘 ▶《所謂的知識分子》：馬克思回應財務困境的方式，首先是剝削自己的家人

書籍介紹

本文摘錄自《所謂的知識分子：那些爆紅的時代人物，與他們內心的惡魔（上、下冊不分售）》，一起來出版

作者：保羅・約翰遜（Paul Johnson）

譯者：周詩婷

是「知識分子」還是「滋事分子」？

保羅・約翰遜最受推崇、也最多爭議的經典大作

——一部現代人必看的「除魅」之書——

兩百年前，知識分子儼然成為了人類的嚮導與良師。他們肩負重大的道德任務，也因此需要獨特的洞察力，替人類看清真相。然而，現代社會最重要的教訓，就是要小心知識分子。他們曾經為了謀求人類的進步，居高臨下指使別人，卻犧牲數百萬條無辜的性命。

本書挑選出當代最有代表性的十多位知識分子，細細檢視他們的私人生活。你將發現，他們的眼光常常失準，也常常自相矛盾。他們表裡不一、極度虛榮、欺騙成性、性關係複雜，多數拋家棄子，極端的行為甚至害慘了整個社會。

這是一本知識分子的「除魅之書」，現代人將從中得到借鑑——要當心知識分子的言行、所屬團體，也要懂得質疑他們，因為他們常常忘記一件最重要的事：「人」遠遠比他們崇高的理念來得重要。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航