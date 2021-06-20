《所謂的知識分子》：馬克思回應財務困境的方式，首先是剝削自己的家人

文：保羅・約翰遜（Paul Johnson）

馬克思的財務困境始於大學，並持續了一生，這些困境源自於本質上幼稚的心態。馬克思隨意借錢、花掉，然後當沉重的貼現票據加上利息成了應付款項時，他的震驚與憤怒始終如一。

就整體而論，他把「收取利息」視為以資本為基礎的任何制度的必備要素，而是違反人性的犯罪，其根本是人對人的剝削而他的整個制度，都是設計來消弭這一點的。但在他自身情況的特殊脈絡裡，他回應財務困境的方式，是去剝削每一個他能取得聯繫的人，首先是他的家人。

錢主宰了他與家人的往來信件，他父親寫給他的最後一封信，是一八三八年二月。當時海因利希已經時日無多，反覆抱怨馬克思對家人漠不關心，只想得到幫助或是發牢騷：「現在你法學課程才過了第四個月，你已經花了二百八十塔勒（thaler），我整個冬天都沒賺這麼多。」

三個月後他過世了，馬克思不打算去參加葬禮，反而開始對母親施壓。他已經接受了一種生活模式，向朋友借錢，再定期向家人討錢。他認為家人「相當有錢」，有責任援助他，讓他做重要的工作。除了斷斷續續的新聞工作（似乎政治目的大於賺錢），馬克思從來沒有認真找過一份差事。

雖然他在倫敦（一八六二年九月）曾一度應徵過鐵路職員，卻因為筆跡太潦草而被打回票。馬克思不願意追求職業生涯，似乎是他的家人對他的討錢冷漠以對的主因，他的母親認定他只會越借越多，不但拒絕幫他償債，最後甚至完全斷絕供給，之後便甚少往來，她極度不滿地認為：「卡爾能累積資本的，只要他不光是寫跟資本有關的玩意兒。」

不過，偶爾馬克思會繼承到一筆不小的金額。父親的死為他帶來六千金法郎（Goldfrancs），他把一部分花在比利時工人的武器裝備上。他母親死於一八五六年，遺產比他預期的少，因為他本來以為也會繼承到向菲利普姨丈借來的錢。他一八六四年也從友人威廉（Wilhelm Wolf）的資產中，收到一筆可觀的金額。

其他的收入是透過他的妻子與妻子的家人（她自己也帶了嫁妝來，包括一套銀製餐具、伯爵先祖傳下來的徽章大衣，家徽刀具與寢具）。他倆收到的財富，合理投資的話，足以供應舒適的生活，且實際收入從沒有低於每年二百英鎊，是技術純熟的工人平均薪資的三倍。

但不管是馬克思還是燕妮都對錢不感興趣，只喜歡花錢。遺產與借來的錢一樣，都一點一滴地花掉了，他們始終都沒有多出一便士的餘裕。他們一直負債，經常債務沉重，除了銀製餐具，其他物品也定期送去當鋪，包括他父親的衣物。有一陣子馬克思外出時，只有一件褲子可穿。燕妮的家人和馬克思的家人一樣，拒絕再幫這位無可救藥、揮霍無度的懶惰蟲女婿一把。

一八五一年三月，馬克思在寫給恩格斯的信中，說自己生了一個女兒，並抱怨：「我家連一枚錢幣都沒有。」

那時，當然恩格斯已經是被剝削的新對象。從一八四○年代中期他們第一次相逢開始，直到馬克思過世，恩格斯都是馬克思一家的主要收入來源。他可能交出了自己收入的一半以上，但總額難以估算，因為在他提供金援的二十五年裡，金額都不固定。

想必馬克思一再擔保下一輪捐款即將到來，很快就能讓自己回到正軌。這種關係是馬克思單方面的剝削，完全是不平衡的，因為他始終占據主宰的地位，有時還會囂張跋扈。難以理解的是，他們需要彼此，就像舞台上搭檔演出的喜劇演員，無法獨自表演，頻頻抱怨卻離不開對方。

這種合夥關係在一八六三年幾乎瓦解，當時恩格斯覺得馬克思不顧他人感受地討錢太過分。恩格斯在曼徹斯特有兩間房子，一間是娛樂事業用的，一間給他的情婦瑪麗（Mary Burns）住。瑪麗去世時，恩格斯深感悲痛，卻因為馬克思冷酷無情的信（日期為一八六三年一月六日）而暴怒，信中只簡短對傷痛表達致意，然後馬上索討更多錢。沒有比這更能顯示馬克思的自我中心了，恩格斯冷淡地回了信，兩人差一點絕交。

後來有些不同，因為這封信讓恩格斯徹底了解馬克思性格的極限。大概這一次，恩格斯發現馬克思永遠不會去找一份工作，或扛起養家的責任，或把事務理出任何一種條理，也發現自己唯一要做的就是定期給錢。所以在一八六九年，恩格斯賣掉事業，以確保年收入不低於八百英鎊，當中有三百五十英鎊撥給馬克思。

因此，馬克思在他人生最後的十五年，是一個靠投資收益過活的「食利者」，享受著一種可靠的安全感。儘管如此，他花錢的速度大約是每年五百英鎊、甚至更多，他向恩格斯辯解：「以商業角度來看，這裡不適合純粹的無產階級體制。」所以馬克思繼續寫信，要求恩格斯施捨更多的錢。

但是當然，馬克思揮霍成性又不願意工作，首要受害者是自己的家人，尤其是他的妻子。燕妮是社會主義者中最悲慘的、令人同情的人之一，她是在弗洛登山（Flodden）被殺的第二代阿蓋爾伯爵的後裔，有著明顯的蘇格蘭外貌，蒼白的膚色，綠眼，以及傳承自父系那邊的紅褐色頭髮。

燕妮是個美女，而且馬克思愛她——他的詩可以佐證——她也熱愛馬克思，為了他跟娘家、婆家的人爭吵。一個像馬克思這樣自我中心的人，如何能產生這樣的愛情？我認為是因為他很強壯，很有派頭，青年時期相當英俊，儘管總是髒兮兮。特別是他很搞笑。歷史學家們很少注意到這個特質，而這個特質幫助解釋了他某種吸引力，此外他還有點神祕（這也是希特勒的才能之一，在私領域與公開演說上都是）。

馬克思的幽默往往嘲諷又粗魯，儘管如此，他絕妙的笑話還是令人開懷大笑，如果他不幽默，他許多令人不快的特質，會讓他一個追隨者都沒有，女人們也會都背棄他而去。但笑話是打動女人最有效的方法，她們的人生經常比男人更艱難。馬克思與燕妮常常一起大笑，後來也正是馬克思的笑話，讓女兒們跟他的關係緊密。

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書籍介紹

本文摘錄自《所謂的知識分子：那些爆紅的時代人物，與他們內心的惡魔（上、下冊不分售）》，一起來出版

作者：保羅・約翰遜（Paul Johnson）

譯者：周詩婷

是「知識分子」還是「滋事分子」？

保羅・約翰遜最受推崇、也最多爭議的經典大作

——一部現代人必看的「除魅」之書——

兩百年前，知識分子儼然成為了人類的嚮導與良師。他們肩負重大的道德任務，也因此需要獨特的洞察力，替人類看清真相。然而，現代社會最重要的教訓，就是要小心知識分子。他們曾經為了謀求人類的進步，居高臨下指使別人，卻犧牲數百萬條無辜的性命。

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Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬