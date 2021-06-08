少子化、都市化嚴重影響陣頭文化的延續，如今又因疫情加速消逝

文：郭軒志

因為防疫，近來上學改視訊、上班提倡居家辦公，也關閉休閒娛樂場所，宅在家成為守護你我的最好防護。而5月30日原是西港刈香的三日香，卻因疫情使所有陣頭無法出場，少了廟會的熱鬧場面可看之外，特別想跟大家分享，是背後陣頭成員的故事。

西港各村庄的武陣成員有如候鳥一般，原本在社會各崗位上生活，三年一到，便聚集組成武陣，為了在刈香期間有最好的演出，過去好幾個月，辛勤揮汗練習，等了三年就為這三天，然而卻因疫情，被上天收走了大展身手的時機，換得遺憾與可惜的回憶。

台灣武陣的重要產地代表

大家也許對西港獨特的陣頭文化不太了解，先簡單介紹。

西港刈香為曾文溪流域的代天巡狩王爺信仰，每三年舉辦一次，同時舉行「遶境」與「建醮」，因參與村庄幅員廣大（涵蓋96村庄），且許多村庄仍自組陣頭，陣頭數量堪稱台灣屬一屬二，故有「台灣第一香」的美名，當中關於武陣更是一大特色。

西港武陣名聞全臺，其陣式與拚搏精神都是每次香科[1]注目的焦點，尤其在「輸人不輸陣」的良性競爭下，仍保持完整的傳承與體系，是臺灣少見質量均佳的「武陣窟」，主要以宋江陣為主與金獅陣為主，常組成出陣約十餘陣，聲勢震天。[2]

Photo Credit: 截圖自作者

武陣不是束之高閣的藝術，而是融入生活的文化

為何西港地區會保存如此龐大陣頭文化，跟背後的歷史背景脈絡有關，武陣文化起源已久，日治時期即有（或更早），由各村庄會號召庄里的壯年男丁組成陣頭，為「村庄自組陣頭」之模式。

Photo Credit: 截圖自作者

武陣成員會練習徒手武打拳路，也會操練兵器（傢俬），如齊眉棍、官刀、盾牌等，透過籌組武陣可強身健體，也形成一種武力防護的團體。至今的西港地區，如宋江陣、金獅陣等武陣，仍有近20個村庄保有自組武陣，這是當地居民向心力的展現與一種驕傲。

苦練數月後，在刈香期間在各廟口的表演，武陣經常吸引大批人潮圍觀，把氣氛炒向最高點。

曾經帶著沒看過的朋友來西港看武陣，他第一次看到武陣表演的現場，問他感覺如何，他說：彷彿在看武打電影，實在太熱血，如果沒來現場看，實在難以想像這種感覺，心裡會跳得很快，很刺激。

朋友後來好奇問到，這些武陣這麼厲害，他們是專業的陣頭成員嗎，我說這些武陣成員的背景與你我都一樣，他可能白天在國高中念書、或在某公司上班，都不是武術或表演的專業，但為了陣頭，三個多月來，每日下班下課後，即使在疲憊，也都準時到廟口來報告，運用晚上時間，不辭辛苦的練習，才能有這樣的演出。

最難能可貴的，是這股自發、主動的力量，由村庄主動發起、民眾晚上練習，是如此的與生活貼近。但這種民俗文化的難得體驗，背後卻有著不為人知的艱辛。

Photo Credit: 截圖自作者

少子化、都市化，嚴重影響陣頭文化的延續

以我的故鄉大竹林為例，我們籌組的是金獅陣[3]，而一個金獅陣大約要60人，聽庄裡的長輩說，以前村莊年輕人很多，陣頭人員很好找，甚至師傅還可以「挑人」，對於同一個兵器位置，他可以選最合適的人來擔任，當時如果沒被選上來跳金獅陣，會是很丟臉的一件事。

但現在找人來跳金獅，卻是很大的挑戰。村庄受少子化影響，小孩生得少比以前少，加上青壯人口為了更好的工作機會而外移，住在村子裡的人變少，越來越難找到人來加入金獅陣。

過去人多到可以挑，練習的時候，廟口也都圍滿旁觀的村民，很熱鬧；但今非昔比，現在卻得想盡辦法找人、拜託人來加入。

由於村庄自己的人不夠，大家都會公開招募，找外面有興趣的年輕人加入，並且要提供一定的薪資做為獎勵與誘因，初略計算下來，要籌組一個60人的金獅陣，從事前練習到刈香期間的出陣，各種薪水、吃喝、衣服鞋子等等費用，初估要150萬元以上，對當地各村庄都是很大的負擔。

Photo Credit: 截圖自作者 現在各庄要吸引人加入陣頭，多會提供些許薪資補貼，而有時為了方便管理出缺勤好記薪，會有來練陣頭打卡的制度。

所以每過三年，大家都在擔心，這一科是否有哪些村庄不再出陣，像水族陣為全台少數僅有，但已幾年沒出陣，大家每一科都在期待他復出，但可惜的是，沒能看到他們重新出現在場上的身影。

曾聽陣頭的教練說過：「現在練獅陣真的很難，而這項傳統文化，早晚會消失，各庄現在都是在比誰撐得久，現在能做的，是盡量不要讓這個東西斷在我們手裡。」

昔日引以為榮的陣頭文化，走到現在成為「比誰撐得久」。

因疫情取消一次刈香，會讓文化傳承雪上加霜

如此艱難的文化傳承困境中，還得以維繫至今，靠著許多堅定不移的陣頭成員在支撐，很多人參加都是三五科起跳（一為三年）。

支撐著大家的，其實是表演的當下，那股「享受的感覺」。

當陣頭把圓打起來，淨香爐繞一圓，象徵著武陣的舞台為他開啟，在陣中依序上場的每一人，便是這舞台的主角。每個人賣命的做出每個動作，汗水從頭上滴下，招式間發出自己的吶喊，加上周圍大聲讚聲呼喊，氣氛越來越熱，一拳一腳也會越跳越爽，此時此刻，他在場中間閃耀著。

Photo Credit: 截圖自作者

聽說體驗過這種感覺，會忘記不了，常常會說每次練習都好累，下一科不跳了，但時候到了，仍然會撩下來。並因為這種場內外共鳴的臨場熱血感，才能激發著大家對陣頭延續的使命。

而陣頭要能延續，更需要透過年輕新血的加入，把這種感覺傳承下去。

我們村庄有好幾位學生，上一科參加是國小，這一科升上國中，將第一次下場表演拳頭、拿傢俬，躍躍欲試，想正式經歷熱血的感覺，但卻因為疫情而無法出場。

另外還有一位高中生，是村庄裡的人，他說等到下一科他就是大學生，得去外地念書，這次是他在家的最後一次機會，他想要把握住，他說：「感覺這次我沒來參加，我這輩子會後悔」。

能夠有年輕人願意自發加入，他們都是傳承陣頭最珍貴的希望種子，而他們朝思暮想的就是在這三天刈香大顯身手，若沒疫情，也許這三天的刈香，會在年輕生命中烙下最美好深刻的回憶，從此成為日後每一科的固定班底。

過了三年，人好不容易聚起來，卻因為疫情，還沒熱鬧開始，就淡淡收場。

一場意外的疫情，收走了這些年輕人辛苦耕耘後能獲得掌聲的舞台，也讓他們生命中少了一次熱血體驗的重要機會，更大大衝擊了陣頭傳承的士氣。

疫情是最無奈的插曲，無法反抗與逆轉，只能轉個念，共同防疫能守護你我生活健康，能夠盡快迎來恢復正常後的生活，也期待熱愛陣頭文化的年輕人，不被疫情打倒，能夠將今年的遺憾，轉化為三年後努力的動力。

希望未來每個三年，村庄能夠繼續守護住陣頭，大家繼續「撐下去」。

Photo Credit: 截圖自作者

備註

[1]西港香科武陣之研究

[2]引自〈你不可不知的陣頭與他們的產地〉

[3]大竹林金獅陣介紹

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航