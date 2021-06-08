【數位公民時事報】惡名昭彰的Google宣布「為隱私而設計」，是在開玩笑嗎？

文：陳廷彥、林冠廷

損害使用者隱私惡名昭彰的Google公司，在本月的開發者大會「Google I/O」中，做出了保護隱私的宣示。

根據英國衛報，在這個「為隱私而設計」的計畫裡面，該公司會提醒使用者有哪些密碼出現在外洩的資料庫裡面，可以刪除過去15分鐘的搜尋記錄，以及提醒使用者哪些app正在監控相機、麥克風，或是被Google Maps追蹤自己所在位置。

衛報認為，一向利用使用者個資以搜尋、聯播網等大量廣告盈利維生的Google之所以提出這些新方案，不僅因歐美對個資隱私保護監管越加嚴格，更可能與Google死忠使用者也開始關心隱私有關。

在臺灣疫情益發嚴峻的局面中，大家紛紛安裝臺灣社交距離app，也開始習慣使用1922實聯制記錄自己進入的店家。

根據The Verge的一篇報導，因應疫情的追蹤與記錄措施，令許多美國民眾感到不舒服。在一份針對3547名美國人的研究中，臺灣社交距離使用的，由Google與Apple共同開發之接觸追蹤技術，是最能被接受的一項措施，但也只有43%民眾支持；最不受歡迎的，則是政府透過監控社交媒體制定健康政策，僅28%支持。

值得注意的是，受訪者本人與其家人是否感染COVID-19、或是其居住地區均不影響他們對「被追蹤」的反感程度，較能看出差別的是政治傾向——政治保守者比起自由派來得討厭這些追蹤技術。

Photo Credit: AP / 達志影像

根據Venture Beat，長期耕耘於開放原始碼推動的Linux基金會，宣布成立新專案「AgStack基金」（AgStack Foundation），希望讓農民在整個生產過程，都可以使用開放原始碼的軟硬體技術，不需要仰賴少數壟斷市場的大型商業公司。

AgStack的主管Sumer Johal表示，從蟲害預測、作物營養、收穫管理、改善供應鏈，可能性是無限的。除了Linux基金會，還有開源專案FarmOS，以及慧與科技（HPE）、普渡大學等單位共同參與此專案。

※臺灣的Open Hack Farm社群，亦致力於開源農業機器的發展，點此了解。

在本月以色列與巴勒斯坦近半個月的血腥衝突中，BBC發表了一篇文章，指出以色列與巴勒斯坦的Google衛星空照圖過於模糊，有礙民間對當地的認識與調查。

隨著美國改變規範，Google早就可以購買到50公分精細程度的圖資，Google也曾豪語：「我們的目標是定期更新人口密集地區的地圖」，但在一張比較圖中，加薩的地貌與街道路牌等明顯模糊不清，且更新的日期是2016年；相較之下號稱「最神秘」的北韓首都平壤反倒看得清人車、清楚了許多。

BBC向Google求證，該公司表示「目前沒有可以分享的（改善）計畫」，Apple則表示他們正在努力。BBC指出，若有精細圖資的話，不僅開源調查者（open-source investigator）就可以使用這些免費工具，針對兩方戰亂進行更深入的調查，甚至森林大火、淹水等天災與人權侵犯施政等調查也能大有斬獲。

截圖自Google

隨著近期Microsoft Exchange等軟體的資安漏洞發生，導致美國天然氣與石油輸送系統中斷，重大損失使拜登政府最近發布關於政府使用科技的安全性指導原則，要求軟體廠商提供關於其中組成的詳細文件。

然而，調查顯示，92%的應用程序內含開源元件；且現代的應用程式中，平均有70%是由開源元件組成。開源軟體因為開放的特性、本來就更容易描述其中成分；此外，開源社群過去十年以來發展出Software Package Data Exchange（SPDX），其中就已經要求軟體寫出安全性、授權、軟體內容等，目前也已經正在經由國際標準組織（ISO）審查。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航