【關鍵真彭派】台灣買不到疫苗是誰在擋？真相是政府花在買疫苗的錢太少

隨著日本與美國的疫苗陸續送達，台灣的疫苗供應日漸充足，但是網路上與疫苗相關的陰謀論卻持續升溫。像是今天就有朋友傳給我一位YouTuber「勾起你心中的惡」所拍的影片，在影片中這位打扮成小丑的老兄，不斷指控政府「為了炒國產疫苗的股票，故意擋外國疫苗進口」。

同一時間，若是你打開政論節目就會發現，這種鬼話不只在網路上流傳，連呂秀蓮、吳子嘉這些號稱「綠營」的政治人物也跟著這些陰謀論一起攻擊政府。

我之所以可以斷言「為了炒國產疫苗的股票，故意擋外國疫苗進口」是可悲的陰謀論，是因為要破解這些謠言，你甚至不用具備疫苗專業知識。只要稍微看點國際新聞跟國內外的公開資訊對照一下，就知道這些陰謀論鬼扯的程度，大概就像一個大叔早上坐在馬桶上放空時編出來的。

當然，這不代表政府的疫苗政策完美到無可挑惕，所以我這篇文章裡還是會批評政府的疫苗政策，但我會示範要怎麼將批評建立在「基於事實的聰明觀點」而不是「愚蠢的陰謀論」。這些陰謀論之所以愚蠢，原因出在如果民意真的順著這樣的思路去要求政府制定政策，那我可以保證未來台灣絕對會更難買到疫苗，還會死更多人。

最可悲的一點在於，平常大家嘴巴上都痛恨「不願意花錢」卻要求「要快、要完美」的「慣老闆心態」。但縱觀這次攻擊政府的陰謀論，卻無一不是根基於這種「慣老闆心態」的產物。代表大眾平常嘴上說一套，真的輪到自己做主，心裏想的其實都還是慣老闆那套。

由於有關疫苗的資訊很多，我們這次就先聚焦來談：台灣買不到疫苗，是因為政府「故意擋外國疫苗進口」這套鬼話，下次再談國產疫苗的問題。接下來我就引述國內外公開的新聞資訊，逐點戳破這些愚蠢的陰謀。

Photo Credit: 中央社

政府故意擋外國疫苗？

這些陰謀論的起手式，就是栽贓台灣疫苗不夠是因為政府阻擋疫苗進口。蔡英文5月26日說政府已購買近3000萬劑疫苗，到8月底前會到貨1000萬劑。不過以徐巧芯為首的許多人並不買單，他們揚言：

不要告訴我們「購買」多少疫苗，我們要知道的是「到貨」多少疫苗！

既然徐巧芯這話說的豪氣干雲，我們也從善如流，就拿台灣「疫苗到貨」的狀況，比較鄰近的日本、韓國，看看政府有沒有阻止疫苗進口。

第一批疫苗的到貨時間

《日經亞洲》報導日本的最早開打的是從2月12日到貨的輝瑞疫苗，雖然不知道具體數量，但從接種情況來看，日本從2月17日開始接種，到了3月11日左右接種了10萬7500劑。根據《朝鮮日報》的報導，韓國則是從2月26號開打AZ疫苗，按照韓國政府公布的「疫苗接種計劃」，預計一個月後會打完80萬人。

至於台灣最早一批到的疫苗，是3月3日到貨的11萬劑AZ，約3月10日開打。從第一批疫苗到貨的時間來看，台灣大約慢日、韓半個月左右，並不算太慢。事實上，大部分的亞洲國家都是3月初才等到第一批疫苗到貨。

原因很簡單，因為在此之前美國、英國、德國生產的疫苗都要先留給自己國內施打，《日經亞洲》3月5日報導，歐盟甚至因為AZ尚未給足答應歐盟的數量，因此禁止AZ出貨25萬劑疫苗給澳洲。基本上，當時就連歐美先進國家都為了爭搶疫苗殺紅了眼。

很多人責怪政府為何不未雨綢繆，事先準備足夠的疫苗。基本上在3月初就連澳洲的AZ疫苗都會被歐盟半路劫走，政府能弄到11萬劑已經很不簡單。不知道這些人究竟是有什麼神通廣大的本領，覺得能在這個時候弄到更多。至於3月台灣有些人還在嫌AZ疫苗不夠好就更讓人無言，不知道那些因為歐盟干預，連AZ都沒得打的澳洲人，聽到台灣國內這些「慣老闆」對AZ嫌東嫌西的發言會做何感想？

雖然有點離題，但《華爾街日報》報導可憐的澳洲政府在5月宣布，要等到今年年底他們才有辦法到貨足夠給全國2500萬人施打的疫苗。更淒慘的是，他們政府總共跟五家不同的廠商談了總計有1.95億劑的訂單，才勉強湊到能讓澳洲所有人在今年過完前有疫苗打的供貨量。看完澳洲的例子，你還覺得台灣疫苗真的到得特別慢嗎？

Photo Credit: 中央社 首批牛津AZ疫苗3日上午由大韓航空運抵桃園機場，疫苗檢驗封緘小組立即啟動整備作業，並前往桃園機場附近的倉庫進行檢驗程序。 （讀者提供） 中央社記者沈佩瑤傳真 110年3月3日

4、5月日韓大量拿到疫苗的原因

日韓的疫苗數量跟台灣大幅拉開距離是在4月跟5月，日韓所訂購的疫苗開始大量到貨。按照韓國公布的接種計畫，到5月前會施打130萬人，6月底前預計完成1030萬人接種。《日經亞洲》報導輝瑞會每週交貨給日本，但每批貨都必須先經過歐盟批准，4000萬老年人和醫護人員的疫苗預計會在5月和6月到達。

在這裡要先釐清一個「基本觀念」。那就是買疫苗不像你去水果攤買水果，是現貨擺在那裡讓你買。雖然各國會跟廠商簽約，但沒有廠商會一次把貨出齊。而是類似飢荒的時候，看到救援物資送來「暴民搶米」那樣，一批疫苗生產出來，有簽約的國家大家來分，你分一些我搶一些。合約雖然會訂定廠商要在一個大概的時間內把貨出齊，但實際上可能拖延或是少出。

這是包括日韓在內全球所有疫苗「非自產」的國家都會遭遇的情況，台灣也是一樣。就算我們完全排除「中國因素」，對全世界大部分國家來說，疫苗就是一個會遲到、少到、分批到的東西。

至於韓國跟日本的疫苗為什麼能在4、5月大量拿到貨，根本的原因是歐美國內已經完成大部分的施打，因此有餘力開始向亞洲大量出貨。像是美國總統拜登5月17日宣布開始會向全球發送8000萬劑疫苗，就是因為到5月25日美國已經有一半的成年人都打完疫苗了。

由於個別國家購買的疫苗價格都要簽「保密協定」，所以我們不知道日韓是否比台灣花了更高的單價購買疫苗。但從編列的預算總額來看，台灣去年底編列115億元購買疫苗，韓國則編列了1兆3千億韓元（約台幣330.5億元），日本則編列了6700億日圓（約台幣1883億元）。從總額來看，韓國是台灣的近三倍，日本則是16倍（到了今年三國又有持續追加預算）。

當然，韓國人口5100萬，日本人口1億2000萬，他們要買的數量一定比台灣多。問題在於，從韓國跟日本後來簽下的疫苗，就知道他們根本不是只買足夠國內施打的數量，而是有多少買多少的瘋狂掃貨。到今年4月底為止，韓國已經簽下9900萬人份的疫苗；日本若到5月底為止，則已經買了3億6400萬劑，據估計比需要的量「多買了3000萬人份」。

很明顯，日韓的購買策略就是知道疫苗一定會分批而且晚到，所以事前能簽下多少算多少，就算多出來浪費錢也無所謂，大不了到時後分送友邦（像日本就將多出來的疫苗送給台灣，感謝日本）。另一方面，韓國5月因為疫苗到貨的量還是落後預期，文在寅帶著國內四大財團SK、三星、現代、LG的高層赴美，直接投資美國40兆韓元（約台幣9900億）希望「用投資換疫苗」。

Photo Credit: AP / 達志影像 文在寅5月率團赴美投資換疫苗

想要疫苗又快又多，卻不想花錢，還是做夢比較快

日本跟韓國為什麼能比台灣更早拿到更多疫苗？其實原因簡單到不行，就是人家比台灣更願意砸大錢。日韓原本人口就比台灣多，買的量就比台灣大，而且人家還加碼掃貨買更多。更重要的是日本的採購預算總量直接是台灣的16倍，韓國疫苗預算雖然只有台灣的三倍，但為了求快，5月還額外多花近一兆送美國，直接是台灣疫苗採購預算的100倍。

所以說真相簡單粗暴，日韓能比台灣早買到疫苗，就是因為人家是「課金大戶」。你在那裡鬼扯什麼台灣買不到疫苗是政府擋，擋個屁！真相單純就是台灣願意花在採購疫苗上的錢，遠遠沒有日本跟韓國多。

然後最可悲的就是台灣還有很多人搞不清楚狀況，質問政府為什麼用那一點少得可憐的預算，沒辦法比別人更快買到更多疫苗。像是賴士葆6月1日受訪時就說：

他估計，全民施打疫苗，約需4000萬劑疫苗，這是合理數字，絕對夠，大概要花300億元（今年追加後）；如果目標只施打六成，則約需2400萬劑疫苗就夠了。他說，政府至今只買了一些疫苗，上次還有留下許多預算沒有用完。未來審查追加預算時，會特別關注疫苗預算，要買多少疫苗、編列多少預算，必須合理。

拜託一下啊老大！人家日韓都是加碼掃貨再加碼課大單，台灣拼單量跟總價都輸別人了，你還在那裡仔仔細細的算，要求政府只能買到「剛剛好」。台灣之所以買不到疫苗，就是被你這種小鼻子小眼睛，不顧現實把政府當賊在防的小氣鬼給害死的。

接著我們來看看，明明台灣採購疫苗經費遠遠落後日韓的事實擺在眼前，那些藍綠傻瓜還在昧著良心說是因為政府擋疫苗：

6月6日費鴻泰跟一群國民黨立委跑去總統府抗議，說「立院編300多億元（今年追加後）預算去買疫苗，買到現在實際到的只有幾十萬劑。」指控買不到是因為「指揮中心用各種理由在卡」。6月2日呂秀蓮「一方面質疑當初購買疫苗所編的115億預算，都已將近用罄，但為何至今未見應有的數量。」

醒醒吧老大，你們聽聽你們自己講的話有多傻，你們這些話聽在我耳裡像是在說：

日本跟韓國花了比台灣多十幾倍、100倍的錢，為什麼他們能先買到疫苗？為什麼美國賣他們比較多？我不管啦，這一定是政府陰謀在擋啦！

還有一種傻子講什麼台灣開放美豬，美國應該要優先供應台灣疫苗。那我請問你今年到底吃了多少美豬？1兆？5000億？你吃的美豬有沒有文在寅5月投資美國的零頭？老實說，看到這些鬼扯，我真的覺得美國人太好，聽到這些瘋言瘋語還願意送疫苗給台灣。我要是美國總統，一定讓這些人滾去排在非洲國家後面慢慢等。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）（右起）、昆斯（Christopher Andrew Coons）、達克沃 絲（Ladda Tammy Duckworth）6日上午搭乘專機來台訪問，與外交部長吳釗燮（左2）、AIT處長酈英傑（左）在松山空軍指揮部召開記者會，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗。 中央社記者徐肇昌攝 110年6月6日

怎麼罵政府，才能讓台灣快速拿到大量疫苗？

我前面說了，政府的疫苗政策並非完美無瑕。蔡英文政府之所以無法快速買到大量疫苗，就是沒有準備跟日韓一樣多的銀彈，編個幾千億預算出去撒。

還有從陳時中談去年東洋3000萬劑疫苗的說法：「指揮中心考量到3000萬劑疫苗，對冷鏈運送、倉儲的需求及台灣冷鏈倉儲能力之下，如此很難去施行；再者，當東洋提出3000萬劑的量，指揮中心也顧慮到會有『打不完』的問題，之後雙方就也沒有再針對此事作進一步討論。」可以看到指揮中心對購買疫苗的規劃還是太保守，希望買到剛剛好的量不要浪費。

所以你如果真正想讓台灣快速拿到大量疫苗，應該是對蔡英文還有陳時中說：

我們知道現在全球搶疫苗殺紅眼，所以你們不要那麼保守。能編多少預算就盡量編、能撒多少錢出去就盡量撒、能談多少單就盡量談。不要怕浪費、不要怕買超過！只要疫苗來的又多又快，花多少錢我們都願意當你的後盾。買多了大不了我們就學日本，拿去送給有需要的邦交國。

至於如果你想像個「慣老闆」一樣又不想多花錢，又希望疫苗能買得又多又快，那我還是勸你去做夢比較快。

不過從另一個角度，我又有點同情蔡英文跟陳時中。畢竟直到今天，還是有一堆傻瓜把政府採購疫苗的花費當成賊在防。如果去年政府真的學日韓雷厲風行的準備大量銀彈掃貨，不知道會被這些傻蛋用「貪污」「圖利」之類的藉口罵成什麼樣子？

韓國跟日本的國民之所以願意支持政府撒錢，源於韓國去年2月就曾經歷過新天地教會引發的疫情爆發；日本同樣也是從去年2月鑽石公主號疫情爆發以來，已經經歷數次緊急事態宣言。日本版《富比世》雜誌分析，緊急事態宣言每延長一個月，就會為日本帶來1兆5千億日圓的經濟損失，所以兩國民意都很願意支持政府撒錢買疫苗。但是從目前台灣的輿論看來，民間並沒有像日韓一樣對疫苗做好撒錢的覺悟。

另外從台灣3、4月進口的35萬劑疫苗在5月疫情爆發前乏人問津，差點放到過期報廢的情況來看；陳時中在採購疫苗上，心態會如此保守的原因，恐怕也跟民眾當時對疫苗施打表現出來的態度脫不了關係。

這裡又突顯蔡英文政府的另一個問題，那就是太重視民意。像是韓國的「疫苗施打計畫」裡就規定，民眾不準選擇要打哪一種疫苗，如果輪到卻不打，就會被排到後面的順位。文在寅面對韓國刁民是沒有在客氣的，政府給你疫苗打，你不打就給我滾到後面去慢慢排隊。相較之下，蔡英文跟陳時中對台灣人實在太過遷就，才導致台灣今日落入的困境。

核稿編輯：翁世航