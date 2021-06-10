波蘭引入土耳其無人機，重新調整地緣政治局勢

波蘭與歐盟的關係一直都非常微妙，由「法律與公正黨」（Law and Justice，PiS）領導的波蘭政府因意識形態的分別與歐盟多次出現摩擦，但同時在經濟和地緣政治上對歐盟非常重要，導致近年雙方的關係經常保持在時好時壞的情況。最近，波蘭與土耳其的密切往來就可能造成重新調整該區域地緣政治局勢的契機。

美國放棄制裁 「北溪二號」令波蘭進退失據

波蘭政府在特朗普（Donald Trump，台譯「川普」）執政時幾乎完全靠攏美國，特別是在「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管線計畫上，特朗普強烈反對德國參與這個被視為俄羅斯地緣政治工具的項目，並制裁參與「北溪二號」管道鋪設的公司和相關企業及人士。「北溪二號」的輸氣路線將繞過烏克蘭，令歐洲國家將不需要再從烏克蘭進口天然氣，並改為從俄羅斯引入天然氣。該計劃令烏克蘭失去豐厚的運輸費，猶如奪走其抗衡俄羅斯的重要籌碼，增加烏克蘭承受的地緣政治風險，同時間接令波蘭陷入地緣政治危機。因為一旦作為緩衝區的烏克蘭受到俄羅斯任何的威脅，波蘭也首當其衝地需要設法應對。因此，「北溪二號」亦成為波蘭與歐盟產生摩擦的重要事件。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 波蘭總統杜達

拜登（Joe Biden）成為美國總統後積極與德國為首的歐盟修補關係，但同時也延續了特朗普立場，承諾會繼續對參與「北溪二號」工程的公司實施制裁。然而，拜登政府在5月時突然改變態度，指出雖然自己個人反對這個項目，但認為工程在他上任時已經接近完成，相比起制裁，重建和德國的關係更加重要。美國政府對「北溪二號」由反對變成默許，顯示了美國為了與歐盟修補關係，不惜令中歐及東歐國家陷入地緣政治困局。波蘭政府的發言人穆勒（Piotr Müller）對美國的決定感到無奈，直指這個地緣政治項目將會改變中歐及東歐國家的權力結構。

對波蘭來說，美國現時不再是特朗普執政時期的親密盟友，同時「北溪二號」的建立亦將令波蘭對俄羅斯的威脅更加忌諱，間接導致了波蘭在國際政治舞台上轉向。5月時，波蘭就與土耳其在安卡拉舉行聯合峰會，華沙將撥款2.35億歐元向土耳其購買軍用無人機，用於偵察和軍事目的，成為北約第一個購買土耳其製無人機的國家。

地緣政治局勢的改變

波蘭總統杜達強調，波蘭希望改善與土耳其的貿易關係，並加強雙方的經貿合作。波蘭購買的24架Bayraktar TB2軍用無人機由Baykar生產，而Baykar的首席技術官拜拉克塔爾（Selçuk Bayraktar）就是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的女婿。Baykar曾經向阿塞拜疆、烏克蘭、卡塔爾和利比亞出售了其Bayraktar TB2無人機，而阿塞拜疆在去年的納戈爾諾-卡拉巴赫自治區（Nagorno-Karabakh）衝突中就曾經使用Bayraktar TB2無人機，以強大的戰鬥力為阿塞拜疆取得戰略優勢。

Photo Credit: AP / 達志影像 土耳其製無人機Bayraktar TB2

然而，這次的無人機交易除了加強波蘭的軍事實力外，更是一個「政治決定」。通過這項交易，波蘭不僅加強了土耳其的關係，而且還試圖使其與北約其中一個軍事實力最強的國家在安全領域上合作，一方面抗衡俄羅斯的威脅，另一方面對美國與德國修補關係的舉動作出回應。波蘭學者華舒納斯基（Karol Wasilewski）則認為，波蘭的無人機交易給土耳其帶來了巨大的經濟和政治機遇。作為第一個北約國家採購土耳其軍備有助提升土耳其國防部門的形象，更可能導致未來更大的交易。事實上，波蘭在中歐V4集團擔任領導角色，其行動及取態將有可能影響斯洛伐克、捷克及匈牙利的取態，影響該區域的地緣政治局勢。

因此，在本身和歐盟累積了不少嫌隙下，歐盟將無可避免地要擔心波蘭未來的舉動。在波蘭與土耳其在經貿甚至軍事合作更加密切的同時，其外交政策上會否逐漸轉變，成為歐盟內另一個如匈牙利會影響歐盟團結的國家亦值得關注。

責任編輯：Alvin

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