指揮中心籲地方政府加速快篩陽性和確診者收治，宗教防疫規定同步延長至6/28

中央疫情流行指揮中心今（8）早召開全國疫情研商早報會議，副指揮官陳宗彥表示今早會議特別安排地方政府勞工局首長與會，並由中央安排勞動部針對近日移工議題進行報告。指揮中心也籲請地方政府加速快篩陽性和確診者的收治。

因應全台三級警戒延長至6月28日，內政部上午表示，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理，線上直播則不在此限。殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。

疫苗分配務必遵守相關順序，加速快篩陽性與確診者收治

陳宗彥表示今早的會議特別邀請地方政府的勞工局處長與會，由中央安排勞動部針對近日移工的議題進行詳細的報告。

針對今早的會議，陳宗彥表示相關決議事項有以下幾點：

雙北兩市目前的疫情仍屬嚴峻，其他縣市也已出現大規模的群聚感染，近期的疫情仍在高峰期。因為確診而死亡的病例數持續攀升，對社會的衝擊也相當大。疫情監測組也分析並提供各縣市相關的熱區，請地方政府的衛生機關要加強篩檢站的設置。 針對端午連假的人流移動也做了相關說明，指揮中心也會與各部會保持聯繫，持續監測人流移動的狀況。陳宗彥表示，從6月11到14日，目前高鐵的總量不到5萬、台鐵總量約莫是3萬。從雙鐵總量的實際數字來看，呼籲民眾不要移動已有一定的成效，但仍重申希望民眾能不移動就不移動。 提醒各縣市對傳統市場和大賣場落實人流管制，依照民眾身分證字號末碼分流，以及透過賣場面積計算人流總量，相關措施都已陸續進行中。指揮中心再度提醒地方縣市，傳統市場跟大賣場的人流也是風險地區，各縣市務必加速落實。這是延長三級警戒，強化落實的重要一環。 特別提醒地方政府進行疫苗分配務必遵守相關順序：41萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗已有明確的接種順序並以造冊，尤其第二類涵蓋有中央和地方的防疫人員，指揮中心都是依照名冊內的人數比例分配，保安警察分屬在各縣市，他們都在執行集中檢疫場所的工作、航警在執行邊境管制。指揮中心提醒各縣市務必依照名冊內的人員依序施打。 快篩陽性和確診者的收治：快篩陽性還不算確診，但縣市政府經盤點後若是收治量能足夠，可以將快篩陽性個案安排住宿至集中檢疫所或加強型防疫旅館。另外針對輕症或是無症狀，地方政府都應加速收治到上述兩個場所。

宗教場所站不開放、公祭暫停也延長至28日

（中央社）全國疫情警戒第三級延至6月28日，內政部說，各地宗教寺廟場所暫不開放民眾進入、各縣市暫停公祭也延長到28日。內政部長徐國勇說，端午連假請避免跨區移動、減少外出，防疫千萬不能鬆懈。

內政部上午指出，配合全國三級警戒延至28日，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理，線上直播則不在此限；包括寺廟、教會、教堂等宗教場所，暫停開放民眾進入，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接的祭祀祀品。

內政部說，辦理線上直播的工作人員，或民眾在寺廟、教堂外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱時，仍須遵守「室內5人、室外10人」的人數限制，以及落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施。

內政部表示，殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已強化殯葬設施人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰存放設施只限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜。

內政部也說，民眾只要使用自然人憑證，就可在家申辦多項戶政、地政業務，人民團體可透過系統直接線上報送理監事會議通知及紀錄，儘量避免不必要的移動，共同為防疫努力。

徐國勇表示，為了避免疫情擴散，呼籲民眾在端午連假避免返鄉，減少跨區移動，用電話也可以關心家人，不只能保護家人朋友，也疼惜辛苦的第一線醫護警消人員，守護彼此健康安全，提醒民眾防疫千萬不能鬆懈。

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新聞來源：內政部：暫停公祭、宗教防疫規定延長至28日（中央社）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範