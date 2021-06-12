關於超級瑪利歐，你可能不知道的10個秘密：全世界最受歡迎的大叔也是「時間管理大師」？

文：Michael Chang

作為全世界最多人喜愛的電玩遊戲超級瑪利歐，想必是各個年齡層最耳熟能詳的遊戲角色，因為瑪利歐這個名字，幾乎可以代表著任天堂公司，甚至還能代表日本作為2020奧運的宣傳角色，其影響力絕對是20世紀裡數一數二。

從1985年首款遊戲推出之後，瑪利歐迎來了35週年，這個可說是世界等級受歡迎的大叔角色，背後也藏著許多有趣的冷知識，今天就來看看大家知道幾個：

#01：瑪利歐的身世之謎

瑪利歐其實早在1981年，就出現在由宮本茂開發的遊戲《大金剛》（Donky Kong），當時他的名字還不是瑪利歐，而是跳跳人（Jumpman），如同遊戲裡的角色，為了要閃躲桶子而必須一直跳來跳去得名。

有趣的是這款遊戲在開發時，宮本茂原本想採用《大力水手》裡的3位角色，然而卻因為版權問題，所以才把遊戲角色從布魯托改成大金剛、卜派改成跳跳人、奧莉薇改成寶琳，最終完成這款英雄救美的遊戲。

#02：瑪利歐名字來自於任天堂的房東

任天堂於1980年為了擴大北美市場，而在西雅圖成立新據點。

某天，房東上門詢問他們積欠已久的房租，剛好被員工聽見這位房東的名字為Mario Segale，由於他的外貌與大金剛遊戲裡的跳跳人，有87像，因此他們就決定採用Mario來作為未來一系列主角的名字。

#03：瑪利歐一開始穿的是藍色上衣

你知道瑪利歐的服裝顏色，其實有更換過嗎？從《大金剛》到《超級瑪利歐2》的服裝，都是藍色上衣紅色吊帶褲，直到1988年的《超級瑪利歐3》，老任才換成他現在的指標性穿搭——紅色上衣跟藍色吊帶褲。

#04：瑪利歐救的公主可不止一位

大家不要以為瑪利歐都只拯救碧姬公主啊！拯救公主的戲碼，出現在1989年Gameboy的第一款瑪利歐遊戲《Super Mario Land》裡，當時拯救的是黛西公主，而在前面提到的大金剛遊戲裡，他拯救的卻是寶琳公主。可見咱們瑪大叔也是時間管理大師呢。

#05：在遊戲中可以看到任天堂總部

在1988年的《超級瑪利歐兄弟3》中，第3個世界的最右邊可以看見整個日本地圖，而城堡的位置就剛好坐落在關西的京都，亦是任天堂新舊總部的據點。

值得注意的是，任天堂的舊總部，也預計在瑪利歐的第35週年裡改建成旅館，身為任天堂的粉絲，未來一定要去朝聖一下。

#06：瑪利歐遊戲畫面曾出現在電影裡

《超級瑪利歐兄弟3》於1989年出現在電影《小鬼翹家——The Wizard》，片段內容是3位玩家要在限時10分鐘內比誰得最多分。會有這個橋段，是任天堂為了在北美宣傳這款遊戲，而跟環球影業（Universal Studios）的合作。

#07：瑪利歐即將推出真人化電影

瑪利歐的第一部真人化電影，在1993年5月28日，由華特迪士尼子公司——好萊塢影業於美國首映，中文片名叫《超級瑪利歐——魔界帝國的女神》，由於劇情跟角色太偏離原作的設定，導致票房相當慘淡，幾乎是製作成本的一半。由此可見，著名的遊戲或動畫要改編成真人版電影，並不是什麼太容易的事。

不過喜歡瑪利歐的朋友們也別太灰心，環球影業旗下的動畫公司《Illumination》將與任天堂合作，製作全新的超級瑪利歐電影，預計於2022年上映。Illumination也是小小兵跟神偷奶爸的製作公司，相信會有許多精彩的內容。

#08：瑪利歐的配音員獲得一項金氏世界紀錄

作為大家耳熟能詳的一句經典台詞——It’s a me Mario！配音員本人也是一位活潑又可愛的大叔Charles Martinet。

他從1996年的《超級瑪利歐64》開始幫瑪利歐配音，就連路易奇與壞利歐的聲音也都是由他操刀。Charles Martinet也在2019年獲得一項金氏世界紀錄——「為同一個角色配音次數最多的遊戲配音員」，15年來共累積了104款遊戲，他本人也笑稱，自己願意為瑪利歐配音到147歲。

#09：每年的3月10日是世界瑪利歐日

2016年3月10日，任天堂官方釋出一支影片，並公佈這天為「世界瑪利歐日」。為什麼是3月10日？這是因為英文日期的Mar.10，跟Mario寫起來相當接近，並不是瑪利歐大叔的生日或是遊戲發表日。

每年在這天，任天堂都會發表一些關於瑪利歐的相關訊息，在世界瑪利歐日裡，大家也可以黏上鬍子、穿上吊帶褲，扮成各種瑪利歐來慶祝一下。

#10：瑪利歐35週年有哪些驚喜？

今（2021）年瑪利歐為了慶祝35週年，從去年10月1日，復刻了瑪利歐遊戲銷量最好的《超級瑪利歐兄弟1》這款免費遊戲，不但能同時讓35人進行線上大亂鬥的方式，結合類似《魔法氣泡puyo puyo》陷害其他玩家的玩法，看誰能活到最後。

Switch主機也同步推出以瑪利歐為主題的限定款紅藍色搭配，這次連主機底座和Joy-con握把的顏色都是首次更換，非常值得各位老任迷收藏一波。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航