2021/06/09,
中國

王丹：六四事件對台灣人的意義，是認清中共「非理性」的本質

王丹：六四事件對台灣人的意義，是認清中共「非理性」的本質
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我們想讓你知道的是

很多台灣人認為「六四」與台灣無關，事實真的是這樣嗎？距離中國這麼近，說中國的事情，中國的因素，跟台灣一點關係都沒有，顯然是自欺欺人之談。問題在於兩個面向：這樣的關係在哪裡？這樣的關係對今天的台灣的意義是什麼？

文：王丹（1989年北京學生運動領導人之一、哈佛大學歷史系博士，現為華府智庫「對話中國」創辦人兼所長、哈佛大學費正清中心合作研究員）

「六四」32週年之際，看似如煙一般已經漸行漸遠的歷史，其實也是鮮活存在於現實中的巨大變量。對此，很多台灣人不以為然，認為「六四」與台灣無關，那是另一個國家的另一段塵封的歷史。事實真的是這樣嗎？恐怕並不盡然。距離中國這麼近，說中國的事情，中國的因素，跟台灣一點關係都沒有，顯然是自欺欺人之談。問題在於兩個面向：這樣的關係在哪裡？這樣的關係對今天的台灣的意義是什麼？

首先，六四事件是認識當下中國的一個關鍵，對於了解中國近30年發展的軌跡和背後的脈絡非常重要。這裡的認識，又包括了兩個部分：第一，中國，其實本來可以不是今天這個樣子的。如果按照80年代的發展路徑走下去，如果不是鄧小平集團悍然使用武力鎮壓了1989年那場民眾的和平示威，中國有可能真的開始從極權到威權，甚至逐漸進入開放社會。

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「六四」就是中共發展的分水嶺

認識到這一點的意義在於，對中國未來發展的全盤絕望是沒有事實根據的，是經不起歷史經驗的檢查的。當年中國曾經有過機會，只是因為各種主客觀因素的綜合作用而沒有把握住那次機會。

這說明，這樣的正向發展的潛能是暗含在中國社會的各個角落的，它曾經在1989年爆發出來，然後沈寂到現在，我們沒有理由也沒有證據說這樣的潛能已經完全消失，1989年的事情絕對不會重演。認識到這一點，會影響到各個方面的中國政策的討論和制定。

首先，我們必須看到，今天中國所有日益嚴重的問題：腐敗，社會不公，道德淪喪，知識分子的集體犬儒化，警察濫用暴力等等，以及，更重要的，權貴資本主義的形成和發展，都來自於1989年的「六四」鎮壓。那一夜的槍聲，畫下了時代的分號。之後的中國，是在「六四」的陰影和影響下走到今天的。

如果不談「六四」，就不可能清晰地梳理出中國為何走到今天，變成這樣子。中共用今天的中國，證明了當年的學生運動的正當性，那就是：中國不應當僅僅有經濟改革和發展，也要有政治改革和發展，以使發展的成果為全體中國人民分享，而不是為少數權貴集團壟斷。1989年的開槍鎮壓，是理解今天中國的一把鑰匙。

其次，對於台灣人來說比較重要的一點就是，通過1989年的「六四」鎮壓，應當認清中共的本質，而不要對之抱以任何幻想。

舉例而言：最近國際輿論熱議中國武力攻打台灣的可能性，反觀台灣，社會上倒是一片寧靜，似乎並不覺得問題有這麼嚴重。這裡當然有台灣人已經被恐嚇了幾十年，已經習慣了的原因。但同時，也有不少人，內心還是不相信中共真的會做出這樣損人不利已，喪心病狂的事情。對此我必須說，沒有比這更鄉愿的觀點的了。

中國共產黨對自己的人民，對自己的子弟，都可以出動正規軍，在自己的首都的大街上進行血腥屠殺，這樣的一個政黨，它對台灣人會更加客氣，更加理性，更加文明嗎？

從1989年的北京到今天的香港，歷史的教訓，流血的代價，都告訴了我們一件事：中共不是一個理性的政黨，他們會做出很多我們正常的文明社會無法想像的事情。當然，我不是在這裡判斷中共一定會對台灣動武，但是我認為，反過來看，回顧六四事件，可以證明一點：認為中共絕對不會對台灣動武的觀點，也是錯誤的。

港大學生會洗刷國殤之柱悼念六四
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香港大學學生會4日舉辦洗刷「國殤之柱」活動，悼念北京「六四事件」死難者。 中央社記者張謙香港攝　110年6月4日

鎮壓香港再到疫情，就是「六四」翻版

最後我要說的是，「六四」真的與台灣沒有關係嗎？這個問題要看你怎麼解釋什麼是六四事件的深層含義。1989年發生的六四事件是政府出動軍隊鎮壓示威民眾的問題，但還有很多事情，性質與「六四」相同或類似，就發生在今天。

今天，中共在香港的所作所為，本質上就是另一次「六四」鎮壓，只不過沒有出動軍隊，沒有大規模殺人，這些，其實就是形式的不同而已，本質是與1989年的六四事件一致的。

如果香港發生的事情，有的人認為也跟台灣無關的話，那麼，要如何看到這次危害到全世界的疫情呢？這次疫情造成那麼多人的死亡和人類社會正常生活的停頓，現在越來越多的研究指向中共的武漢病毒研究室的「意外」洩露。

就算這是「意外」，疫情剛開始的時候的隱瞞呢？縱放武漢住民全球旅行的呢？讓世界衛生組織幫中共洗白呢？這一切的操作，是不是另一種形式的「六四」？而現在，台灣也開始承受疫情造成的傷害了。 那麼，還有什麼理由，說「六四」與台灣無關嗎？

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本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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