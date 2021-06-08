【WWDC 2021】iOS 15全新專注模式、 LiveText圖片辨識轉文字、隱私與健康功能再強化

文：Anny

WWDC來到第二年全線上舉行，在日前關於最新作業系統以及全新M1X晶片MacbookPro的謠言早已滿天飛，6月8日凌晨一點為大家揭曉答案。

WWDC21直播截圖

按照慣例由蘋果大家長提姆・庫克（Tim Cook）開場，這次甚至使用AR效果將台下觀眾由memoji來替代。

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在疫情之下他們持續克服各種困難，回顧去年全線上WWDC是收視率最高的發表會，持續培養技術人才，重視黑人和女性權益，更加多元共融，也支持更多開發者，設立技術課程、學院等持續培育新一代技術人才，接著就由Craig帶來全新iOS15的各種介紹。

iOS15

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FaceTime遠端互動更逼真社交功能融入娛樂

首先是FaceTime，隨著遠端視訊的需求越多，為了解決訊息太過雜亂而丟失，並讓使用體驗更自然舒適逼真，這次在FaceTime帶來不少更新，首先是空間音訊，如果在同一個空間視訊通話，聲音能和朋友所在的位置保持一致，再來是噪音處理優化，智慧化升級下，更能阻擋噪音留下清楚的人聲，有些人希望聲音更逼真，還有推出寬頻譜模式能讓麥克風紀錄人聲、周圍環境音在內的所有聲響。

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再來，GridView群聊在介面上呈現網格模式，另外還提供人像模式支援，讓通話者們能成為畫面焦點，另外加入FaceTime連結功能，可以直接將視訊連結傳給對方，可適用安卓和Windows平台、瀏覽器，在網頁中加入FaceTime，當然也有點對點加密照顧用戶隱私。

接著，SharePlay功能，讓視訊者們能同時聽音樂、分享畫面字幕等，舉例來說可以在與朋友在交談時分享某部專輯一邊聆聽，還可以一起看片，完成流暢共享體驗，當然你還可以直接投影到電視，除了AppleMusic、AppleTV還可以有更多第三方串流支援，包含Hulu、Disney、Twitch、TikTok、HBOMax等。

WWDC21直播截圖 視訊共享電影，社交功能再提升

iMessage

讓訊息之間更簡潔，分享訊息疊合的圖片，更簡化的介面與更好的相片歸檔。另外，在對話視窗中朋友傳來文章、音樂你沒有時間欣賞的內容，當你有空時進入到像是新聞App、Apple Music介面上時，可以顯示出朋友分享過的內容，讓你隨即可以查看並給予朋友回饋。

全新Focus功能讓你切換狀態不分神

生產力提升與專注力有極大的關係，手機帶來方便卻也讓生活、工作、娛樂的界線更模糊，因此蘋果加入了全新的Focus，包含通知功能更新，推出通知摘要根據使用習慣排出通知順序，而在Messenger上也會將勿擾模式顯示給對方，為自己設定好工作與生活界線。

WWDC2021直播截圖 全新Focus功能讓你切換手機情境狀態

另外在iPhone主頁上，還能根據勿擾、睡眠、工作、People等四種模式劃分不同的區塊，單機設定所有設備同步，如果你將特定的App加入在工作區塊，像是Slack等協作工具，上班時間就只會跳出這些提醒，下班時能加入娛樂或是親友傳訊息的通訊服務，透過生活狀態不同調整不同的手機使用。

全新LiveText圖片辨識轉文字

將相機一掃某個白板上的文字，iPhone就能直接幫你辨識出這些潦草的手寫字並且轉為純文字，文字直接複製貼到記事本，在上課時做筆記應該相當方便。

WWDC2021直播截圖 LiveText圖片辨識轉文字

另外，能解讀照片上訊息，幫你更好分類查找，甚至還能掃描某個文件上的電話，直接在數字上產生連結，進行播打，像是掃描某個餐廳的電話馬上就可以訂餐，LiveText支援七種語言，也包含複雜度高的簡／繁中文。

圖片查找功能Spotlight聚焦搜尋，像是聚焦搜尋可以找到與這某個人所有相關的互動紀錄，另外，Memory Mix搭配各種組合與Apple Music音樂整合生成回憶錄影片，還能分析照片濾鏡、調整最適合的色調，以上運用各種人工智慧提升體驗。

錢包App、天氣App、地圖App小而美的更新

錢包App過去可以使用為交通卡、迪士尼門票等，現在也將鑰匙加入錢包，未來像是BMW車鑰匙、家裡、辦公大樓、數千家飯店都能使用數位鑰匙在錢包App，就像是使用Apple Pay一樣簡單完成解鎖動作，蘋果想讓大家擺脫實體錢包與鑰匙，之後也將陸續與特定的城市合作，用於數位身分證和駕照。

天氣App有了全新的介面設計，紫外線、氣壓，背景更多精緻的動態天氣變化效果，也將加入高畫質天氣圖。

而在地圖App也融入新的3D視覺圖，商務大樓、碼頭、建築更寫實的畫面，也讓開車族更好理解圖資以通過複雜的路口，CarPlay也會稍晚加入。而對路痴來說實用的AR導航也推出，將手機轉向實體的路面就能顯示路標指引用戶快速抵達目的地。

WWDC2021直播截圖 3D 視覺圖

WWDC2021直播截圖 AR導航

AirPods

在iOS15後，AirPods Pro將增加 Conversation Boost功能幫助聽障者，用戶能集中聆聽於對話，也可以透過Siri朗讀重要通知，像是iPhone位於超市時AirPods能為你讀取購物清單，而常常弄掉的AirPods，在Find My上也加入遺失主動提醒警報，讓你更好找找回AirPods。

說到聆聽，在Apple Music上杜比全景聲功能也正式開放。訂戶不用再付費就能享受到空間音訊。

iPadOS15

對蘋果來說，有著2021搭載M1晶片的iPadPro，估計在iPadOS上會持續創造出新意，不過仍會將Mac產品線合而一， iPad 是藝術家創作工具、也是許多人更高效的工作平台，為了讓操作更直覺、功能更強大，iPadOS 15也釋出許多更新。

主螢幕小工具更彈性，能拖曳通訊錄或是追蹤流都可以放到iPad主頁，還能加入喜歡的照片，是超級彈性的操作體驗，也有隱藏頁面和重新排列。

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多工處理

過去就以多工處理為主要特色，這次再升級了，多工功能可以幫助像是Podcast錄音時，能開啟錄音工具以及自己的腳本筆記。

全新的多工處理選單出現在App的上方，點按就可進入「分割顯示」或「滑動置前」。在使用「分割顯示」時，也能快速進入主畫面，找到正確的App更簡單。藉由新的陳列架，使用者可以多工處理Safari、Pages等多個視窗的app，也能快速預覽電子郵件，更加人性化。

外接鍵盤的使用體驗，讓使用者可以使用全新的鍵盤快速鍵和重新設計的選單列完成更多事。使用者能快速設定並於「分割顯示」和「滑動置前」間切換，也能直接在鍵盤上用全新的快速鍵進行多工處理。

還新增了QuickNote，能讓你在瀏覽頁面時快速打開備忘錄筆記，不同頁面間快速切換不同頁筆記，另外，在備忘錄App加入智慧的共享協作，可以直接標註＠對方提醒或是直接利用hashtag歸納筆記內容。全新的「標籤瀏覽器」和標籤式「智慧型檔案夾」，「標籤」功能讓用戶能輕鬆分類，並快速找到所有筆記。新的Activity Views將顯示最近的更新。

另外，翻譯功能也在iPad上推出，語音自動翻譯全設備支援。

WWDC2021直播截圖 翻譯功能也在iPad上推出

iPadOS 15也終於新增Swift Playgrounds，開發時程式碼會呈現在即時預覽中可利用全螢幕來測試App運作。使用Swift套件建立的全新開放專案格式可於iPad的Swift Playgrounds和Mac的Xcode中開啟和編輯，讓開發的情境更加多元。

WWDC2021直播截圖 iPadOS 15帶來Swift Playground

隱私權更嚴密推出每週隱私報告

隱私權控制上也有了升級，Mail App太多行銷郵件想阻擋？在這次郵件App也加入追蹤透明度，可選擇允許追蹤與否，也能可以隱藏IP位置，讓廣告商無法取得個人郵件狀態。Siri連續操控更快速，也有新的離線模式數集中於設備處理為用戶把關資安問題。

Safari同樣也阻止追蹤IP，而推出在隱私權報告查看，過去七天存取資料的的App以及使用的程度，包含位置、照片、相機、麥克風和聯絡人，讓用戶更有意識自己的個資利用狀況。

WWDC2021直播截圖 每週隱私權報告供用戶查看App隱私使用狀態

Apple ID部分則推出全新數位遺產計畫，將特定的親人加入清單以後，已故者的清單親友可以獲得已故者的資料。

iCloud部分，無須額外付費提供iCloud+服務，除了雲端空間，還有新的網路隱私功能Private Relay將所有流量數據都加密，就連是蘋果也無法獲取用戶的數據，另外推出Hide My Emai功能，可將用戶的信箱變成亂碼，另外為保護智慧居家安全的「HomeKit安全錄影」再升級，讓使用者可以在「家庭」App裡連接更多相機裝置，並為居家安全錄影影片提供點對點加密儲存空間，不額外佔用儲存空間。

此外，「HomeKit安全錄影」在將影片安全地儲存到iCloud前，也會確保使用者安全監視器所偵測到的活動，皆經過蘋果裝置分析與加密。

健康功能更新

健康App功能在全球疫情下更備受重視，深入了解睡眠、步數、血糖等方面的長期變化，新增步行穩定度可以偵測跌倒風險增加與否，並協助改善步行穩定，iPhone也能自動追蹤行走數據幫用戶知道自己的平衡度等狀態，同時也可了解要如何改善降低跌倒風險。

步行穩定度偵測跌倒風險 WWDC2021直播截圖

Apple也和與Cerner和Meditech等內的電子健康公司合作，讓用戶能夠直接與醫療保健提供者分享健康App數據。蘋果強調數據是私下分享的，蘋果也無法存取這些資料。

也加入主動的共享健康數據，比如父母可以和子女分享他們的健康數據。幫助子女了解長輩或父母健康數據並在特定情況下接收通知，例如高心率警報或步行變化。同樣數據在傳輸和靜態時都經過加密，用戶可以精準控制要分享的數據類型以及與誰分享。



WWDC2021直播截圖 共享健康數據幫助子女了解長輩健康狀態

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航