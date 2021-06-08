暴力程度連伊斯蘭國都看不下去，西非恐怖組織「博科聖地」首腦自殺身亡

編譯：王國仲

根據伊斯蘭國西非分部（Islamic State West Africa Province, ISWAP）內部流出影片顯示，阿布巴克．謝考（Abubakar Shekau）——西非惡名昭彰的恐怖組織博科聖地（Boko Haram）首腦，已在5月中旬身亡。

影片中，一名據信是ISWAP領導人巴納維（Abu Musab al-Barnawi）的男聲指出，謝考在博科聖地與伊斯蘭國雙方駁火時引爆炸藥，自殺身亡。巴納維亦稱ISWAP戰士在追蹤並將謝考逼入絕境後，曾給予他投降的機會：「顯然他寧願在地獄中被眾人恥笑，也不願意在人間接受敗戰的屈辱。」

謝考過去就曾多次傳出死訊，但他本人總會以影片等方式闢謠，順便嘲笑奈及利亞政府與反恐部隊的無能。

截至目前為止，只有「伊斯蘭國西非分部」證實謝考死訊。奈及利亞部隊發言人約義瑪（Brig Gen Mohammed Yerima）向BBC表示，他們正收集相關資訊，在確認消息真偽前，不會發布任何聲明。

席捲西非，博科聖地藉「反對西方文化」迅速崛起

博科聖地的阿拉伯文正式全名為「Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad」，意思是「致力於傳播先知教義與聖戰的人們」；其根據地麥杜古里（Maiduguri）的民眾則稱其為「Boko Haram（博科聖地）」，意思是「禁止西方教育」。

組織大約在2002年由伊斯蘭教士尤索夫（Mohammed Yusuf）成立，信奉相對激進的伊斯蘭教義。其初衷是避免穆斯林遭受「任何西方政治、社會文化的毒害」，舉辦投票、穿著襯衫、西褲或接受西式教育都涵蓋在內。

首先，博科聖地建造清真寺並成立學校，奈及利亞各地（甚至包括喀麥隆等鄰國）的許多貧窮家庭，都將孩童送至此處學習。他們的野心不僅止於教育，其終極目標是建立一個伊斯蘭國家。這些學校，便成為招募年輕聖戰士的最佳據點。

他們認為奈及利亞領導者（無論是否為伊斯蘭教徒）是「不信者」，並在2009年對麥杜古里警察局、政府部門等發動一系列攻擊。這場混亂造成數百位民眾死亡、上千人被迫逃離城市，尤索夫本人亦遭到逮捕並處決。

謝考接班後越發暴力、激進，甚至連伊斯蘭國都看不下去

但博科聖地並未就此瓦解。被視為尤索夫繼任者的謝考持續領導博科聖地、將其轉變為更加激進且致命的暴力組織，並在西非各國持續製造恐怖襲擊，至今已造成超過4萬人死亡。

他們炸毀教堂、酒吧、用汽車炸彈攻擊首都阿布賈（Abuja）的聯合國大樓；殺死政治人物、警察，甚至任何不認同其理念的平民。此外，他更與其他激進伊斯蘭武裝團體（如蓋達組織al-Qaeda）建立聯繫。因此，美國於2013年宣布博科聖地為恐怖組織，奈及利亞政府則在同年5月宣布北部的三個省分進入緊急狀態。

出生年不詳的謝考，目前約40－45歲，他以血腥與暴力的手段聞名，其殘酷程度甚至可與賓拉登（Osama Bin Laden）相提並論：「我很享受殺戮，對我來說（殺人） 和宰殺雞或羊沒什麼不一樣。」

博科聖地最罄竹難書的惡行發生在2014年4月，他們攻入奈及利亞博爾諾州（Borno）一間學校，擄走276名未成年女學生，並稱將依照古老伊斯蘭律法，將她們許配給伊斯蘭戰士或作為奴隸，引發國際震驚。儘管各界積極斡旋並展開救援行動，7年後的今天，仍有超過100名學生失蹤或死亡。

謝考更於2014年8月宣布，正式成立哈里發伊斯蘭國家：「我們毫不信任『奈及利亞』這個國家，也與其完全無關。」其後，謝考宣布效忠伊斯蘭國，並將轄下領土改稱為「伊斯蘭國西非分部（ISWAP）」。

在奈及利亞、喀麥隆、尼日、查德4國聯合部隊的努力下，政府部隊順利在2015收復大部分土地與城鎮，謝考則退入郊區森林中負隅頑抗。

對他來說雪上加霜的是，由於雙方意識形態、資源分配、對殺害平民的態度等齟齬，博科聖地自2016年開始，便和原本投靠的伊斯蘭國爆發全面衝突。伊斯蘭國甚至在2016年8月宣布，由巴維納（博科聖地創立者尤索夫之子）取代謝考，成為ISWAP新一任領導人。

Photo Credit: AP/ 達志影像

博科聖地的下一步，慶祝反恐成功仍言之過早

縱使謝考身亡的消息為真，觀察家認為要歡慶恐怖組織瓦解仍言之過早。

在領導人替換事件後，ISWAP便取代博科聖地，成為當地規模最大的反政府組織。部分分析師認為謝考的死，能為雙方持續已久的暴力衝突畫下句點，ISWAP也能順利吸收博科聖地信徒與資源；反對者則稱博科聖地將繼承謝考遺志，持續製造衝突與動亂。

無論遭到ISWAP吸收或持續對立，博科聖地的軍事實力與資源都仍不容小覷。根據美國中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）資料，博科聖地至少還有數千名戰鬥部隊，其中包括精通炸藥的爆破小組；過去也藉由攻打銀行和軍事設施取得為數不少的武器與資金。

美國智庫詹姆斯鎮基金會的恐怖主義監測部門（Jamestown Foundation Terrorism Monitor）編輯傑考布（Jacob Zenn）表示：「謝考支持者們必須做出選擇：加入ISWAP或與之對抗。面對組織首腦的殞落，他們毫無準備。我認為情況會持續混亂好一陣子。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範