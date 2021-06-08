本土新增219例、死亡22例，決戰家戶杜絕疾病傳播鏈

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（8）日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增219例本土確診，均為本土個案，並有22例死亡個案。

陳時中呼籲，端午連假盡量不要返鄉，避免跨縣市移動，今年端午節返鄉的人訂票已經相對少很多，感謝年輕人配合。

另副指揮官陳宗彥再次強調，疫苗接種順序一定要依照指揮中心的規劃，請地方政府依規劃依序施打，若有非依序接種之情事，中央掌握疫苗數量的調配權，籲請地方政府應避免「疫苗特權」。

指揮中心公布新增219例本土COVID-19個案，均為本土感染

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計69萬8373例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含67萬5836例排除），其中1萬1694例確診，分別為1148例境外移入，1萬493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 （案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396），累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

公私協力擴大救護量能，民間投入防疫第一線

副指揮官陳宗彥表示，因應疫情，將擴大救護車運送量能，將由醫事司與消防署共同合作，結合中華民國救護車協會統籌全國民間救護車，協助由集中檢疫所至醫院、或醫院至醫院之COVID-19病人運送工作。擬定相關運送指引後，即可開始實施。

因應疾病進程，應搭配使用不同治療藥物

專家諮詢小組張上淳教授表示，在治療方面，藥物除瑞德西韋（Remdesivir）外，病人在接受治療一陣子之後，會搭配使用類固醇（Dexamethasone）藥物、抗細胞激素治療，可有效提升病患癒後表現並降低死亡率。此外，我國亦即將引進單株抗體藥物。張教授強調，在不同疾病階段，建議搭配使用不同藥物與治療方法，如瑞德西韋的建議使用時機，並不包含插管或使用葉克膜（ECMO）的重症病人，因其無法有效提升癒後表現及降低死亡率，甚至有其餘嚴重副作用。

此外，張上淳於記者會中再次強調，瑞德西韋並非COVID-19之救命藥，且目前瑞德西韋已為醫院備藥，無需再經繁瑣行政程序向中央申請。

苗栗電子廠群聚感染案，後續將持續追蹤

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第一家電子廠目前確診數210人，本國籍40人，外國籍170人。電子工廠目前以分艙分流、產量降載的方式運作。約計5000名本國籍員工，預計於6月11-12日進行全員篩檢；高風險外國籍員工計960名，已於集中檢疫所隔離，另1027位低風險外國籍員工於套房式的宿舍就地隔離，預計於6月9日進行第二次篩檢。

第二家電子廠目前確診數20人，本國籍5人，外國籍15人。陳時中表示，因快篩結果恐偽陽性高，迨PCR結果後再行公佈。第三家電子廠移工宿舍群聚，初步判定有3棟宿舍具較高風險，約有250位外籍移工已移往集中檢疫所隔離，餘非必要不得外出。

陳宗彥表示，疫苗接種對象也包含外籍工作者，但不包含非法工作者（此類族群的相應辦法後續將再研議）。

本土死亡率持續不下，年齡大、合併感染慢性病為重要因素

張上淳教授表示，因本土COVID-19高齡長者患者佔比曾高約40%，而高齡長者大多合併感染慢性疾病（如：高血壓、糖尿病、心血管疾病等），也是造成我國死亡率居高不下的原因之一。另外，若以累計至今的死亡個案數來看，年齡大於60歲的個案占全部死亡個案的92%，此外，約有83%年齡大於60歲的死亡個案合併感染慢性疾病者。

此外，針對罹患COVID-19死亡的遺體，陳宗彥表示，應配合傳染病防治法，於24小時內將遺體火化。

因應社區隱藏病例具體作為：決戰家戶

疾病管制署副署長羅一鈞表示，以目前雙北社區快篩站篩檢陽性率來看，台北市為2.55% （25/980），新北市為1%（39/3694），對比以往已有大幅下降。因此，針對家戶防疫，雙北本週將快速的匡列家戶接觸者採檢並安排居家隔離。除此之外，羅一鈞再次強調，快篩陽性或確診者的家戶接觸者，請盡可能安排至集中檢疫所、防疫旅館，避免將高風險者留置在家（註）。

註：有關羅副署長於記者會說明「決戰家戶」一段，所提到之確診者或快篩陽性者安置到集中檢疫所或防疫旅館，須補充為「加強版」集中檢疫所或「加強版」防疫旅館，並非居家隔離、居家檢疫者的一般集中檢疫所或防疫旅館。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：楊士範