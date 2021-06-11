從男編女織到男娶女嫁：花蓮港口部落的性別圖像如何隨時代變遷？

文：連翊

到達港口部落的第一天下午，我們拜訪了位於大港口的「cepo'藝術中心」，恰好遇到當地男性耆老正將黃藤削細，他手握小刀，嫻熟地將黃藤剖為粗細一致的兩半。削好的黃藤整理成一捆一捆，作為編製房屋屋頂的材料。

我們所留宿的「莎娃綠岸文化工作室」則展示了經營者Lafay和母親手作的苧麻織品，從傳統的阿美服飾，到創新的提袋和手工藝品，皆是由苧麻手工織成。

編竹與織麻，雖然只是港口部落生活的一小部分，但從「編」與「織」之中，我們可以瞥見過往港口部落傳統的性別分工：編漁網、建材是屬於男人的工作，這些技藝會透過年齡階級組織代代傳遞；而用更細的苧麻織服飾則是女人的工作，通常在家裡進行。

不只是「男編女織」的分工，「公共與家務」社會制度在過去也男女有別。

時代轉變：入贅制到男娶女嫁

港口部落過去有著嚴謹的社會分工制度，按照性別和年齡，每個人有自己的位置以及相應的工作。男性主要透過年齡階級組織，從事部落的公共事務；而女性則是隨著母系傳承的制度，在家族中擔任權威角色。

土地財產權上，房屋與土地都是由母傳女的方式代代相傳，男性是入贅到女方家庭，接受家族長輩分配的工作，負責種稻與捕撈等工作。

「我公公婆婆吵架時，公公會自己拿著東西去工寮，」cepo'藝術中心創辦人王力之笑著跟我們分享，「她（婆婆）會說『（家裡）都是我的！都是我的！』」也因此，港口部落與漢人社會有著相當不同的家庭動態。Lafay也回憶道，「在家庭裡，母親還是很大。我外婆是個子很小很溫和的人，一早起來外婆會主持分配工作，其他人不能有意見。」

在阿美的傳統文化之中，外婆的家被稱作「本家」，阿美人的家庭生活基本上是以本家為基礎，然而，Lafay觀察到她這輩的族人結婚時幾乎已是採取男娶女嫁的形式。

「我們後來遷出本家，組成小家庭，叫做『分家』，這種案例不是很普遍，因為當時要蓋一棟房子不太容易。」Lafay幼時曾經歷遷出外婆家的過程，由她母親自立門戶，然而，「現在部落的婚姻制度是按照漢人的方式進行，即便是族人與族人結婚也是。」

近年來，與當地人結婚而遷入港口部落者大多都是女性，她們在當地沒有土地或房屋，便形成「從夫居」的家庭圖像。

有趣的是，由於上一代的港口人大多仍遵照入贅婚的母系社會傳統，家戶的主人是婆婆，而非妻子母親。家庭常見的婆媳衝突也隨之產生，婚家形式與想像差異甚大的兩代人居住在同一個屋簷下，仍舊存在摩擦。

男性年齡階級組織的功能與變遷

女性從母親那繼承家庭的權威角色，男性則透過年齡階級組織「Seral」學習處理部落的公共事務。

年齡階級是部落中年齡相仿的男性所組成的團體，每個年齡階層有著各自的角色與任務，待時間一到，這些男性會一同晉升到下一個階級，並獲得新的任務。

舉例來說，在港口部落，15-18歲的男孩負責的職務是miafaday，意思是「蒐集生火用的細竹」；當這群男孩18歲之後，負責的職務從miafaday轉為midatungay[1]，意思是「蒐集較大塊的木頭，讓火繼續燃燒」。

「每一階學習的職能或工作內容不太一樣，」Lafay向我們解釋道，「部落蓋房子也會用到男性年齡階級組織，在豐年祭後會請他們到山上找建材，運回來，之後分工。」在壯年之前，年紀越長便會負責越困難的任務，像是巡守農作、保護部落安全，以及在祭典倒酒及發號施令等工作。

隨著部落與外界的交流聯繫越發頻繁，部落早就不只有耕作和漁獵等維生方式。加上越來越多族人選擇到都市謀生之後，原先的年齡階層組織也逐漸式微。

男性年齡階級曾是主導部落公共事務的重要組織，如今行政單位（如：村長、里長）和其他協會（如：社區發展協會、土地自救會）取代其部分功能。生產方式大幅度改變之下，也不需要年齡階級組織作為發號耕作、狩獵的施令角色。

年齡階級卻也不是就此消失，今日的男性年齡階級仍發揮凝聚與歸屬的作用，是祭典時團聚的依據，以年齡階級為單位，持續儀式的進行與食物分配。

女性方面的改變：女性階級組織出現

港口部落的男性年齡階級歷經變遷，而當地也有一群女性逐漸在公共事務上嶄露頭角，展現出有別於往的政治生態。

「女人聚在一起就有一些力量在，」cepo'藝術中心的力之跟我們分享她舉辦課程的觀察心得，「她們對做手工皂、生活用品、家中擺飾、做傳統服帽會比較有興趣，這些都是建立關係的媒介。聚在一起的這些力量要怎麼讓她們支持或認同公共事務，這些課程的關係很重要。」

晚近港口部落開始出現「婦女的年齡階級組織」，組織方式與傳統的年齡階級類似，是同齡的女性定期聚會、參與公共事務的媒介之一。

女性年齡階級並沒有對應的任務，命名的方式也較隨性，如Lafay的年齡組「貓頭鷹組」，是以這些曾到都市工作的女性較晚睡的特性所命名。除此之外，女性年齡組織的邊界較為開放，從外地嫁到部落的女性也會加入對應的年齡組，參與聚會。

「因為我們每一年五月分的母親節很盛大，同個階級的人會出表演，唱歌、舞蹈，從年紀最大的到最小。」不只是母親節，舉凡過年、豐年祭、教會活動、部落婚禮⋯⋯都有婦女表演的橋段，力之向我們解釋女性年齡組織的運作方式，「這個通常以階級為單位去跳，階級練舞的時候就會聚在一起，小孩還小的情況這會很困難。所以有些男性不願意讓自己的老婆加入階級，因為練舞的時候孩子要他們帶。」

結語

傳統上，港口部落的性別分工非常嚴謹，女性繼承房屋和土地，統理並分配家務，也負責張羅家庭食物，在家庭中扮演權威的角色；男性則在青少年時期就加入年齡階級組織Seral，在Seral中學習處理公共事務的技巧，婚後嫁入母族，協助農作與打獵等工作。雖然男、女之間有不同的權利義務，卻在公私領域的分工上取得平衡。

上述的傳統生活方式在現今的港口部落已歷經一定程度的調整，例如婚嫁關係逐漸漢化，以男娶女嫁為主，而男性年齡階級組織也因為經濟、社會條件的變遷而逐漸式微。

女性年齡階級組織的出現，是部落婦女走入公共生活的契機之一，但這並不代表在此之前女性不具備領導和治理等能力，事實上，女性在家庭中發展出來的領導、協調能力，以及因耕作和採集所累積關於土地的知識，也讓她們展現出兼具力量與靈活的領導風格。

在下一篇文章中，我們一同來看看港口部落婦女如何運用靈活的抗爭手段，為自己（地主）、家庭和部落取回遭到政府侵佔的世耕地所有權！

註解

[1] 參考呂憶君（2018）抵抗與主體性：花蓮港口阿美人的復耕實踐。國立台灣大學人類學系博士論文。

[2] 圖片為Lafay個人創作

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航