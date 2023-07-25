鴻海合作ZF集團斥資196.5億拿下汽車底盤技術，有機會接觸德國車廠取得訂單

電子代工大廠鴻海和ZF Friedrichshafen AG （ZF集團）合作，斥資新台幣196.5億元，拿下汽車底盤系統技術。外媒指出，未來能透過ZF集團接觸到更多德國汽車業者，有機會複製過去蘋果模式，成功得到更多訂單。

鴻海合作ZF集團拿下電車底盤技術

鴻海與全球最大的汽車供應商之一ZF集團合作。它們於24日宣布在汽車底盤系統建立合作夥伴關係，斥資新台幣196.53億元，屆時雙方將各持有50%股權，加速擴大雙方與豪華汽車客戶以及相關供應鏈商機。

鴻海表示，本次收購ZF Chassis Modules GmbH 50%的股權，這間公司是ZF集團旗下「製造與組裝汽車車軸系統」的子公司，目前企業價值約10億歐元。鴻海強調，ZF底盤在汽車市場已經有市占率，未來可以進一步結合鴻海的能量，開拓更多電動車的產品。

ZF執行長Holger Klein說明，透過和鴻海合作，我們等於獲得一個強大的戰略合作夥伴，這將為ZF Chassis Modules GmbH拓展新的前景和機遇，未來兩間公司的優勢互補，共同發掘新的客戶群並擴大業務，特別是在不斷成長的市場。

鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計6到9個月內交割。外界預期鴻海有望藉此建立與德國車廠的關係，包含福斯（Volkswagen）、Smart、奧迪（Audi）、賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）。

目前，ZF集團主要業務為全球豪華車商提供服務，特別是在車輛行進控制、安全集成、自動駕駛和電動車四個領域，2023年營收預計將超過40億歐元，ZF集團在全球擁有約16.5萬名員工，2022年營收達438億歐元，同時在32個國家設有168個生產基地。

外媒：汽車工業的結構性改變

德國媒體《商報》（Handelsblatt）分析指出，鴻海本次收購底盤生產的技術，凸顯汽車工業的結構性改變，鴻海有機會在電動車時代，複製過去iPhone的模式達到產業領先地位。

另一方面，鴻海在電動車的電池版圖邁進。鴻海於7月20日宣布，和全球半導體領導者Analog Devices在車用領域建立合作關係，共同打造新一代車輛數位座艙平台及高效能電池管理系統。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海積極攜手國際夥伴打造產業生態鏈，為電動車技術的發展及智慧交通創造更高價值。本次ADI在車用電子技術的優異性能，透過雙方合作發揮綜效，提供滿足客戶需求的最佳解決方案，共同抓住潛在的商業機會。

鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略。

鴻海三大合作目標：底盤、電池和半導體

近期鴻海除了和ZF集團、Analog Devices分別就底盤、電池及智慧座艙達成協議以外，同時也聚焦在車用半導體之上，例如與汽車集團Stellantis攜手成立SiliconAuto投入車用半導體；還有和英飛凌（Infineon）聚焦半導體材料碳化矽技術開發。

鴻海這些布局也凸顯了電動車產業關鍵在於底盤、電池以及半導體三大面向。然而，市場上仍聚焦鴻海和品牌業者的接單狀況，除了少量產出自動駕駛的純電農用曳引車Monarch MK-V，還有台灣、東南亞出貨的電動巴士外，仍未有接獲大單的消息，因此外界相當矚目本次合作案帶來的效益。

然而鴻海也非一帆風順。美國新創電車公司Lordstown Motors Corp（LMC）宣告破產，並指控鴻海「不願依約履行雙方的投資協議條款」。對此鴻海回應，鴻海公司這段時間一直持正面態度與LMC進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。

鴻海指出，原本希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，目前雙方尚未達成共識。此外鴻海強調，針對不實評論、惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，鴻海也將暫緩後續的善意協商行動。

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核稿編輯：翁世航