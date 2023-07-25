鴻海合作ZF集團斥資196.5億拿下汽車底盤技術，有機會接觸德國車廠取得訂單
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鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計6到9個月內交割。外界預期鴻海有望藉此建立與德國車廠的關係，包含福斯（Volkswagen）、Smart、奧迪（Audi）、賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）。
電子代工大廠鴻海和ZF Friedrichshafen AG （ZF集團）合作，斥資新台幣196.5億元，拿下汽車底盤系統技術。外媒指出，未來能透過ZF集團接觸到更多德國汽車業者，有機會複製過去蘋果模式，成功得到更多訂單。
鴻海合作ZF集團拿下電車底盤技術
鴻海與全球最大的汽車供應商之一ZF集團合作。它們於24日宣布在汽車底盤系統建立合作夥伴關係，斥資新台幣196.53億元，屆時雙方將各持有50%股權，加速擴大雙方與豪華汽車客戶以及相關供應鏈商機。
鴻海表示，本次收購ZF Chassis Modules GmbH 50%的股權，這間公司是ZF集團旗下「製造與組裝汽車車軸系統」的子公司，目前企業價值約10億歐元。鴻海強調，ZF底盤在汽車市場已經有市占率，未來可以進一步結合鴻海的能量，開拓更多電動車的產品。
ZF執行長Holger Klein說明，透過和鴻海合作，我們等於獲得一個強大的戰略合作夥伴，這將為ZF Chassis Modules GmbH拓展新的前景和機遇，未來兩間公司的優勢互補，共同發掘新的客戶群並擴大業務，特別是在不斷成長的市場。
鴻海本次的合資協議， 將在簽署完成並獲得相關監管部門批准後，預計6到9個月內交割。外界預期鴻海有望藉此建立與德國車廠的關係，包含福斯（Volkswagen）、Smart、奧迪（Audi）、賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）。
目前，ZF集團主要業務為全球豪華車商提供服務，特別是在車輛行進控制、安全集成、自動駕駛和電動車四個領域，2023年營收預計將超過40億歐元，ZF集團在全球擁有約16.5萬名員工，2022年營收達438億歐元，同時在32個國家設有168個生產基地。
外媒：汽車工業的結構性改變
德國媒體《商報》（Handelsblatt）分析指出，鴻海本次收購底盤生產的技術，凸顯汽車工業的結構性改變，鴻海有機會在電動車時代，複製過去iPhone的模式達到產業領先地位。
另一方面，鴻海在電動車的電池版圖邁進。鴻海於7月20日宣布，和全球半導體領導者Analog Devices在車用領域建立合作關係，共同打造新一代車輛數位座艙平台及高效能電池管理系統。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海積極攜手國際夥伴打造產業生態鏈，為電動車技術的發展及智慧交通創造更高價值。本次ADI在車用電子技術的優異性能，透過雙方合作發揮綜效，提供滿足客戶需求的最佳解決方案，共同抓住潛在的商業機會。
鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「三加三」結合作為集團重要的長期發展策略。
鴻海三大合作目標：底盤、電池和半導體
近期鴻海除了和ZF集團、Analog Devices分別就底盤、電池及智慧座艙達成協議以外，同時也聚焦在車用半導體之上，例如與汽車集團Stellantis攜手成立SiliconAuto投入車用半導體；還有和英飛凌（Infineon）聚焦半導體材料碳化矽技術開發。
鴻海這些布局也凸顯了電動車產業關鍵在於底盤、電池以及半導體三大面向。然而，市場上仍聚焦鴻海和品牌業者的接單狀況，除了少量產出自動駕駛的純電農用曳引車Monarch MK-V，還有台灣、東南亞出貨的電動巴士外，仍未有接獲大單的消息，因此外界相當矚目本次合作案帶來的效益。
然而鴻海也非一帆風順。美國新創電車公司Lordstown Motors Corp（LMC）宣告破產，並指控鴻海「不願依約履行雙方的投資協議條款」。對此鴻海回應，鴻海公司這段時間一直持正面態度與LMC進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。
鴻海指出，原本希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，目前雙方尚未達成共識。此外鴻海強調，針對不實評論、惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，鴻海也將暫緩後續的善意協商行動。
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核稿編輯：翁世航
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。