工具機業者訂單滿手卻哀聲四起，中鋼協同政府揪出不法業者哄抬鋼價或囤貨

國際鋼市一飛沖天，昨（7）日市場傳出部分業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品的傳聞，導致下游工具機業者訂單滿手卻說都在「做功德」，中鋼將協同政府相關單位一起揪出不法業者，穩定市場秩序。工具機業者表示，近來受到國際航運高漲、台幣升值以及各類包材狂飆，導致獲利大幅被壓縮，盼中鋼不要再漲價，且面對不法業者哄抬囤貨的情況，希望政府這次不是喊口號而已，要有實際作為。

抑止鋼品哄抬囤積 中鋼與鋼鐵公會揪不法業者

昨日中鋼發布新聞稿表示，近來鋼鐵下游用戶反應，部分業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品，衝擊鋼鐵產業鏈的競爭力。中鋼承諾，未來將與鋼鐵公會攜手合作，建立跨產業別的溝通平台，不定期與各產業公會橫向聯繫，並更靈活調整供應方式，期能更有效地穩定市場秩序，延續得來不易的經濟榮景。

中鋼強調，行政院院長蘇貞昌責成，經濟部要求鋼鐵公會及中鋼公司立即配合政策指示，繼6月4日調查工具機價量後，再度協助全面普查包含螺絲螺帽、手工具、汽車、家電、造船、鋼構、機械及鋼線鋼纜等八大用鋼產業之通路量價變化，以掌握其供需實態。

中鋼將負責清查自身鋼材的通路供料實況，並針對囤貨、哄抬價格之行為採取減供或斷料、解約等必要措施；另外，其他國內鋼廠或進口料源部分，則由鋼鐵公會函請所有會員廠及8大用鋼產業公會，配合協助普查並彙整相關訊息後，提請政府相關部門（行政院公平會、公共工程會和經濟部工業局）協助查處，以穩定市場秩序。

中鋼聲明將暫停部份鋼品外銷，優先滿足國內業者對鋼鐵原料的需求，未來仍將持續配合行政院穩定供應量價，未來鋼鐵公會依照下游通路量價公布普查結果，期以匡正市場秩序，建立公平、公正、合理且透明的鋼鐵供需環境，珍惜共享台灣經濟榮景。

訂單爆滿 工具機業者卻哀聲四起

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲公開表示，萬物皆漲對下游工具機業者非常不利，雖然訂單滿手，但獲利卻不如預期。由於台灣缺水、缺電且疫情嚴重成為業者隱約，而國際運費漲不停，鋼鐵一日三市，加上機械封箱用的木材漲幅110％、包裝用紙箱漲25％、貨櫃依地區不同最高漲幅500％，導致負擔更重。

他說明，鋼鐵是機械設備最大宗原料，近年全球鋼材價格不斷創高，而競爭對手國政府早已出手管制，期盼政府能夠有作為。如果中鋼以產品與國際有價差為由帶頭漲價，整個鋼鐵業也跟著大幅調漲，對下游業者雪上加霜。

中鋼回應，不會帶頭漲價，以鋼板供應量為例，僅能滿足部份國內需求，其餘仍仰賴進口，台灣鋼鐵公會統計顯示，109年台灣全年鋼板進口量近50萬噸，市占率高達42％，中鋼約占58％，因此中鋼並非國內鋼板用戶唯一供應來源。

中鋼指出，煤鐵等原料100％自海外進口，去年以來國際原物料成本持續攀升，鐵礦砂每公噸漲幅高達133.49美元，但中鋼長期為穩定國內鋼價，皆未足額反映原料成本調漲，去年甚至兩度調降鋼板價格。

中鋼說明，目前國內鋼板價格已落後國際行情甚多，以中國流通價格為例，去年第四季至今年五月每公噸漲幅高達400美元，中鋼調幅不到一半；在國際鋼價飆漲下，台灣實難置外於衝擊。

許文憲強調，現在產業亟欲政府大力幫助，工具機公會提出四大建言：一、請政府協同中鋼能帶頭平抑鋼材價格，讓工具機產業可永續發展。二、受疫情衝擊，希望能提供營運管銷費用補助、職場防疫設施補貼與防疫照顧假薪資補貼等。三、稅務協助遠距辦公環境建置。四、租稅手段加快產業數位轉型以因應疫情衝擊。

台中精機業內主管表示，目前工具機訂單雖然多，但是各種因素吃掉獲利，尤其是日前中鋼帶頭喊漲，下游工具機傳統產業等，就受到極大影響，以台中精機來說原料成本已經上漲50%，而且還要排2個月。

業內主管說明，工具機大多都是接標案，當初接案時沒料到，現在萬物齊漲、排隊等貨的狀況，導致違約賠款做一案賠一案，要銷往利潤好的歐美又遇到缺櫃問題，現在就像是做功德，幾乎沒什麼賺錢，這樣的情況至少還要延續到下一季。

業內主管強調，中鋼不應該帶頭喊漲，尤其它獲利這麼驚人股價也不斷創高，卻苦了下游廠商。希望這次不是只喊喊口號，中鋼和政府要知道，他們有扶植台灣產業發展責任，做出實際的作為，來壓抑中盤、小盤商的蠢蠢欲動，才可以拯救工具機業。

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核稿編輯：翁世航