【緬甸政變】東協不滿緬甸和解進程「非常緩慢」、翁山蘇姬案下週開庭

《路透社》報導，包括新加坡、印尼、馬來西亞等東協國家的外交部長，對於緬甸的和解進程「非常緩慢」感到失望，他們6月7日呼籲緬甸軍頭應釋放囚犯並展開政治對話，儘早落實4月達成的「5點共識」（Five-Point Consensus）。

今年4月24日，東協為商討緬甸局勢而在印尼雅加達召開特別峰會，包括緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）等東協領袖出席。根據東協輪值主席國汶萊釋出的聲明，與會的東協領袖就緬甸危機達成「5點共識」，包括：一、立即終止暴力，各方應展現最大自制；二、以人民利益為依歸，各方應展開建設性對話，尋求和平解決方案；三、東協主席將指派特使促進對話，並由東協秘書長從旁協助；四、東協將透過旗下的災害管理人道主義援助協調中心（AHA Centre）提供人道援助；五、委任東協特使及代表團出訪緬甸與各方會商。

6月3日至5日，東協輪值主席國汶萊的外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）和東協秘書長林玉輝已訪問緬甸，並與敏昂萊等人舉行會談。《NHK WORLD-JAPAN》報導，艾瑞萬和林玉輝已向緬甸當局推薦了由東協成員國提議的特使候選人，不過東協秘書處尚未公布特使候選人背景。

接著6月7日，在中國重慶舉行的東協—中國外長特別會議上，也討論了緬甸的局勢。會議結束後，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在表示，他對緬甸局勢「非常緩慢」的進程表示失望，他強調只有當緬甸內部真正願意展開有誠意真的對話、談判與和解時，東協的外交努力才有意義。

《聯合早報》報導，維文受訪時指出，緬甸課題是會議上敏感（delicate）的課題之一，與會各方對立即結束緬甸的暴力局勢、立即釋放受拘留者，以及各方展開有意義協商與對話的必要性，看法一致。

報導指出，維文重申東協的主要角色並非干預緬甸事務，因為最終只有緬甸人民才能決定自己的未來，而東協則是隨時準備好提供援助與支持，並在可能的情況下促進調解。

至於以曾接觸COVID-19確診者為由，而缺席在重慶的會議的馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein），則在推特上發文表示「國際社會正等待東協採取進一步的行動」。希山慕丁呼籲，東協必須盡快採取行動，以結束緬甸的暴力局勢。

On #Myanmar, the 5-Point Consensus is an important breakthrough, and a means for @ASEAN to engage and assist Myanmar towards a return to normalcy. However, we must admit that developments on the consensus is painfully slow. The int'l community is awaiting ASEAN’s further action. pic.twitter.com/s4a9UoWwGg — Hishammuddin Hussein 🇲🇾 (@HishammuddinH2O) June 7, 2021

《路透社》指出，許多緬甸軍政府的反對者、人民對於東協感到不滿，因東協未能對緬甸軍政府採取強硬的行動。

印尼外交部長勒特諾7日在會議結束後的記者會上，呼籲緬甸應立即和透明地執行東協峰會上達成的「5點共識」，以結束緬甸自2月1日政變以來動盪的局勢。《路透社》報導，緬甸軍方領導人敏昂萊5日在奈比多接見了中國駐緬甸大使陳海後，中國官媒《環球時報》稱緬甸當局答應落實共識，而印尼外長勒特諾對此表示讚賞，認同中國的幫助將有助於實現緬甸的和平。

翁山蘇姬將再次出庭

另一方面，緬甸軍政府將於下週再次開庭審判翁山蘇姬，上一次開庭是在5月24日，也是翁山蘇姬首次公開露面出庭。

《中央社》報導，翁山蘇姬委任律師敏敏索（Min Min Soe）7日表示，法庭訂14日開庭審理，翁山蘇姬被控多項罪名，其中包括在去年競選期間無視防疫禁令聚眾、非法持有無線對講機等。

敏敏索7日獲准與翁山蘇姬會面，敏敏索稱14日開庭時，可聽到原告和證人的證詞，他還說：「她（翁山蘇姬）希望所有人（人民）都保持身體健康。」自從遭軍方軟禁在家後，翁山蘇姬僅兩度獲準和律師會面。

《中央社》引述法新社報導稱，如今靠近法庭的奈比多政府大樓周遭，已有警力高度戒備，在四周道路設有路障。根據緬甸的監督組織統計，緬甸迄今近有850名公民在軍事鎮壓中遇害。

Photo Credit: 中央社 圖為今年4月24日在雅加達的東協特別峰會。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範