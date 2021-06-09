2021/06/09,
科技

主打開放、包容、透明，推特發表「全球影響報告」葫蘆裡賣什麼藥？

主打開放、包容、透明，推特發表「全球影響報告」葫蘆裡賣什麼藥？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

過去臉書多次捲入個資爭議，推特受到批評的力道則相對較小，這次推特也提出「公開治理」整治內部機制，甚至改組董事會成員，期許成為更透明公正的社交/媒體平臺，但顯然可以再做更多。

文：林冠廷

推特（Twitter）——即使你過去與美國網路世界不熟，也必然在川普執政四年的「推特治國」中聽過這個平臺。

近年社群媒體在侵犯隱私、不實資訊、言論審查、騷擾與暴力等多重批評下，不斷嘗試修正內部政策，以贏回大眾信任。在歐美、日本等地皆有大量使用者的推特（Twitter）也跟上這波自省革新的潮流，並於2021年4月初發表了首份「全球影響報告」（Global Impact Report），希望透過更包容的治理模式與資訊公開，讓推特提供更值得使用者信任的服務。

資訊公開、接收意見，建立健康的討論空間

「為了保持可靠與可信，我們必須永遠爭取你的信任。」獲取信任是在全球影響報告中，推特指出的宗旨之一。為成就此目的，該公司建立「推特透明中心」，固定公開各國索取資訊、移除貼文的要求，平臺中所出現的著作權與商標警告、資訊安全、執法、平臺操控等，以及推特移除「國家操作的資訊行動」（state-backed information operations）細節。

實際點入「推特資訊中心」，可以看到各種類別的資料分析，例如推特在2020上半年因為COVID-19的假訊息，移除了4647個帳號，另有15546個帳號因非自願裸露被移除。作為公共討論空間，任何關於言論規範與審查機制，都應該經過大眾認可，因此推特承諾「透過透明性與大眾意見建構政策」。

其中一個範例是，推特曾遭批過度寬容特定政治人物發言，因此該公司透過官方帳號，在3月間發了一則隨附問卷的貼文，表示「我們在檢視我們針對世界領袖的政策，並且正在尋求你的意見。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

董事會更獨立，員工組成更多元

推特的目標是成為「最包容與多元的科技公司」。

一般公司的董事多半具有股東身分，公司賺錢就代表董事獲利，也因此可能使得董事為了賺錢而選擇不符合倫理的商業策略。因此，聘用沒有持股或持股不多，且沒有實際擔任公司職務的獨立董事，可以確保決策不會受到利益影響。報告指出，推特董事會目前絕大多數的董事為「視為獨立」（considered independent）。為了讓治理基礎更加穩固，推特甚至在2020年將「執行董事長」（Executive Chairman）職位移除，改成「獨立董事長」（Independent Board Chair）。

雖然目前10名董事中，只有2位女性成員，推特已承諾未來將「積極招聘，讓我們董事會的組成有更高的多元性」。

面對董事會的性別代表性問題未解，但至少推特公司全球員工中，女性收入與同職位的男性收入已經相等，此外其美國員工中「代表性不足的少數族群」（如黑人、拉丁人、亞洲人）以及女性員工，收入至少為同職位白人男性的100%（編按：報告中未有詳細說明，推測為雖然同職位員工不因性別而有不同薪酬，但高階員工的性別比例並不相等，因此男性總收入依舊高於女性）。推特並在報告中宣示，該公司2025年的員工組成將有一半是女性，另外「代表性不足少數」族群則要達到25%的佔比。

隨著性別運動、Black Lives Matter與Stop Asian Hate等行動在美國和世界各地不斷滾動，公司營造更多元、友善的工作環境，吸引更多弱勢族群就業，將更具多元觀點以回應全球不同族群的需求。

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Photo Credit: AP / 達志影像

或許沒有臉書邪惡，但顯然可以再做更多

過去臉書多次捲入個資爭議，推特受到批評的力道則相對較小。比起社交媒體老大哥臉書，推特明顯更加注重使用者隱私。推特有成千上萬個筆名或匿名帳號，與臉書必須使用真名的政策相比，兩者大相徑庭。在報告中，推特甚至表示「除了建立匿名帳號……，沒有更好的工具可以培力使用者，讓他們自由地發言。」

推特展現出開放、包容且注重使用者權益的形象，不過這是與惡名昭彰的臉書比較後的結果。

事實上，推特在疫情期間散播的假資訊，或是種族、性別仇恨言論，於川普在任期間過度包容其違規發言，都遭受極大非議。追根究底，推特仍然是中心化的社群媒體，資訊儲存於同樣的伺服器中，所有政策與執行都仰賴著同一群人，大眾對推特若有意見，也要看決策者聽不聽得進去。若要解決這個問題，推特可以借鏡開源、去中心化的社群媒體Mastodon

在Mastodon中，使用者可以自己管理自己的伺服器，讓伺服器彼此連結或分離，使用者個資也只會存在自己所屬的伺服器中，並且可以隨時「搬家」到自己心儀的伺服器。如果推特真心要爭取使用者信任，Mastodon或許是值得參考的模範。

對於社群媒體去中心化的討論，可參考OCF Lab專文「社群媒體免費用爽爽？其實你我早被賣掉了」。

本文經OCF Lab授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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