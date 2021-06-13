「手護」菜園也保衛家園：靈活運用家內知識抗爭，穿梭公私領域之間的港口部落婦女

文：連翊

從台11線轉進石梯坪風景區，左手邊是太平洋，Lafay領著我們拐進右手邊的小徑，幾個階梯之遙的距離，已聽不見外頭遊客的嘻笑與汽車的引擎聲。

這裡是港口部落的農業區，由不同家戶的小耕地所組成。Lafay帶領我們穿梭其中，有時須撥開等身高的林投樹才得以繼續前進。我們的目的地是她母親與姊姊共耕的菜園，上下坡之際還要手腳並用地清出好走的通道。

這些土地是港口部落於2020年底取回的「823」、「592」兩片土地。曾經被剷平的咕咾石地界矮牆又被族人堆疊起來，隔出一塊塊小菜園。

這兩塊地是族人拿來種菜的旱地而非水田，裡頭種著常吃的蔬菜，而一旁不經意長出的野菜，也會被族人採集食用。聞著泥土與植物的味道，聽浪打到岸上的聲音，很難想像這片寧靜的菜園在不久前還是激烈抗爭的戰場。

港口部落土地被掠奪的歷史始於1988年，「東部海岸國家風景區管理處」成立，將石梯坪一帶的土地劃為國有。祖先世代耕作的土地淪為823、592等一串串方便政府管理的地目號碼，自此，港口部落投入老、中、青三代，進行長達三十年，至今仍未止息的土地抗爭運動。

「我記得第一次父親帶我到石梯坪的時候，他說後面那塊地是我們的。」在已然拿回所有權的今日，Lafay回憶起父親帶她參與這場社會運動的起點，「他那時候沒有說很多，就淡淡的，我也還住在台北還沒有感覺，但那時候他們就已經在醞釀要把土地拿回來。」

透過感官與體驗，生活在土地、學習於自然

「土地」在阿美人的社會生活之中扮演著重要的角色。

一直到現在，種菜和採集野菜仍是港口部落重要的食物來源，除了恢復種植的石梯坪農業區，許多家屋旁邊就有小片的菜園。但土地的重要性不僅因為其糧食生產的經濟價值，土地更承載了家庭分工的倫理，以及祖先流傳下來的智慧與知識。

「我父親年輕時在衛生所有份工作，因為沒有到田裡工作、沒有『生產力』，不太被家裡肯定。」Lafay的父親Poton曾任花蓮縣議員，也做過營建工程，後來回到部落從事文化保存的工作，當然不是「不事生產」的人，卻因為不下田工作而不被家族肯定，阿美人對土地的重視可見一斑。

土地被掠奪的港口部落，不僅面臨到傳統經濟型態與家庭倫理無以為繼的窘境，事實上，沒有了土地，阿美的知識也失去了根基。

「小時候外婆帶我去上學，我常常站在十字路口徘徊，想著今天要跟外婆到山上採菜還是去學校。」Lafay想起那段在國小被老師體罰、被同學叫「番仔」的幼時記憶，「其實我們跟漢人『學習』的方式是很不一樣的，阿美人沒有文字，我們是靠感官，透過體驗去跟土地生活在一起，建立一套知識。」

石梯坪的土地抗爭

在長達30載的土地運動之中，可以標記出好幾個「關鍵事件」，例如：1997年豐濱鄉公所以「人事異動導致資料遺失」為由，拒絕族人自1990年便開始申請的原住民族保留地；2009年集結地主組成「馬庫達愛土地自救會」[1] 來阻擋823號地被東管處規劃興建多功能公園。

又如2011年最廣為人知的「封冰箱」（諧音豐濱鄉）行動，港口部落自古便在石梯坪一帶捕撈和採集，這裡是他們取用食物的「冰箱」。自救會會長Lafay率領族人佔領石梯坪遊憩區的入口，象徵性地阻止民眾接近潮間帶和海洋。透過這樣的方式，自救會訴求政府儘速歸還遭到侵佔的土地。[2]

這些關鍵事件除了阻擋外力介入土地，更博取媒體版面，吸引各界關注，對抗爭的貢獻不證自明。相較之下，有另一種抵抗土地掠奪的實踐則顯得日常且平凡，也更容易被忽略——部落婦女在抗爭期間不間斷的耕種實作。

耕種，是抗爭，也是日常生活

2012年開始，自救會發起「手護世耕地」[3]抗爭行動，聯合世耕地的地主們團結起來，在石梯坪風景區內整地耕作，宣示此處為阿美人的農地[4]。這場行動是族人回到石梯坪耕種的起點，從此，抗爭不再只是激烈的衝突、陳情，或陌生而無聊的文書作業，而是連結到部落族人的日常生活和祖傳知識，具體而有力地展現出部落族人與土地的連結。

走在石梯坪遊憩區裡頭，會發現路邊隨處可見一小塊一小塊的「菜園」，種著一兩排蔬菜，就連鄰近潮間帶的零碎土地，一翻開林投樹叢就能看到小菜園或是耕作的痕跡。為我們導覽潮間帶生物相的婷瑤莞爾說道，「這些都是部落的大姐來種的，她們這樣做也是在表達『這就是我的地啊！』」

婷瑤口中的「部落大姐」其實就是自救會的地主，平均年齡超過60歲[5]，她們大多仍是家庭食物的生產者[6]，自幼便跟著母親或外婆在菜園勞動，學習種菜與採集野菜的知識。即便菜園可能隨時被東管處再次夷為平地，她們仍在此耕作不輟，再次將土地、部落生活的脈絡，以及祖先流傳的知識，透過身體勞動綿密地編織起來。

結語

伴隨著土地所有權之確立，族人在自己的土地上耕種已不需再擔驚受怕。

Lafay帶著我們走在她母親的土地上，一邊介紹由Lafay姊姊種植照料的有機青菜。我們留宿期間所吃到的青菜，如炒鵝菜、野菜湯，都是來自這片菜園。除了自己吃、給客人吃，Lafay也提到她們現在也跟推廣族語的幼兒園合作，教導孩子這些青菜的母語名稱和辨識野菜的知識，也透過親自種菜來深化對自身文化的瞭解。

土地對阿美族來說，不只是生產作物的經濟價值，更是其家庭倫理與祖傳知識的載體，具有重要的文化意涵。從世代耕作的土地遭到掠奪以來，歷經老、中、青三代抗爭，終於在2020年底拿回兩塊土地的所有權，對部落來說是一大勝利。

從港口部落的抗爭實踐之中，我們看見公私領域並不是一刀兩斷的二元劃分，部落婦女靈活地運用家內知識進行抗爭，她們種菜的身影模糊了看似明確的公私界線，也挑戰了公領域重要於私領域的主流論述。她們的行動肯定了日常勞作的價值。

「手護」菜園也保衛家園，是穿梭在公私之間的港口部落婦女帶給我們的啟示。

註釋與參考資料

[1] makota’ay為當地古稱，Lafay被推選為自救會會長

[2] 參考資料：呂憶君2018〈抵抗與主體性：花蓮港口阿美人的復耕實踐〉；陳英彥2021〈為何花三十年歲月，傾三代族人之力，爭取祖先之地？〉）

[3] 「世耕地」顧名思義是原住民族世代耕作且使用迄今的土地，是申請增編原住民保留地的條件之一。根據《公有土地增編原住民保留地處理原則》第三條：「原住民於七十七年二月一日前即已使用其祖先遺留且迄今仍繼續使用之公有土地，⋯⋯，檢附相關證明文件，向土地所在地之鄉(鎮、市、區)公所申請增編為原住民保留地。」

當某片土地被編為原住民保留地，原地主可以進一步獲得土地所有權，或其他土地相關使用權利，因此，土地遭受掠奪的港口部落發起「手護世耕地」運動，可以視為積極取回土地的手段。

[4] 呂憶君2018，頁69

[5] 呂憶君2018，頁68

[6] 呂憶君2018，頁97

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航