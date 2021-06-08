超商、超市、賣場、百貨實施一人一坪人流控管，北市超市賣場週末依身分證尾數強制分流

經濟部次長陳正祺昨（7）日在中央流行疫情中心記者會時表示，已經協調超商、超市加強人流管制措施，包含明定核心營業時間，並透過人流管制系統，以一人一坪為原則管控人流，人流量過大時，則安排工作人員採一進一出的方式管制人潮。

另外還提到要落實出入口分流，派駐人力執行實聯制、量體溫、確實戴口罩，並提供顧客酒精消毒。

各地超商賣場也會依照地方政府規定實施人流管制。台北市長柯文哲6日在疫情記者會宣布，公有市場、攤販集中場、超市及大賣場在週末均強制依身分證字號尾數分流採買，週六由身分證尾數2、4、6、8、0的民眾採買，週日由身分證尾數1、3、5、7、9的民眾採買。此外，在週一至週五期間，則依單數在週一、三、五，雙數在週二、四購買為原則，讓民眾自主分流採買。

新北市長侯友宜2日也宣布，在三級防疫警戒期間，針對民眾易到訪的場所，已要求各大賣場每2.25平方公尺（約0.68坪）內以1人為上限。桃園市長鄭文燦則表示，賣場自2日起，應以每3平方公尺（約0.9坪）1人為人流控管原則。

超市執行人流管制，全聯店員計算進店人流

對此，各大超市、賣場、超商皆祭出相應措施。超市的部分，根據《中央社》報導，全聯福利中心除了先前實施的相關措施外，若遇到人潮突增，則門市店經理會進行流量管制。此外，全聯門口都有店員計算進店消費人流，並依據各門市坪數大小，以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則。

家樂福的部分，各門市早已配合地方政府防疫措施，一人一坪的人流管制及動線措施照常進行。營業時間方面，家樂福超市、頂好超市及JASONS（不含百貨店）的營業時間皆調整為上午7時至晚間10時。

據《ETtoday》報導，美廉社目前規劃實施人流管制，同時先前已將營業時間調整為早上7時至晚間10時，更在櫃台增設「防疫保護區」加裝塑膠防護網。

四大超商滾動式修正，部分門市因疫情暫停營業

四大超商目前均停止內用、暫停販售熟食。此外，在經濟部頒布人流控管措施後，也相繼提出滾動式修正方案。

根據《中央社》報導，統一超商（7-11）表示，除了會持續落實戴口罩、實聯制及保持社交距離，也會加強容留人數規範，並提供顧客酒精使用。部分門市因疫情暫停營業，7-11持續在網站上更新受影響店家。

全家便利商店針對全台超過3800店舖響應防疫作業。首先是在店內結帳區設置地貼，維持1坪1人管控；再來是於離峰時段及早、中、晚大夜交接班時進行一日四次的店舖消毒。另外，自5月15日起，有超過百家學校、車站及遊樂場內的全家便利商店，受到疫情影響而暫停營業，全家網站也陸續更新因疫情影響而暫停營業的店家。

根據《聯合報》報導，萊爾富除了加強門市的消毒外，會依照各門市坪數，以一人一坪為原則控管人流，坪數較大的門市必要時會配合加派人力。部分暫停營業的門市，萊爾富也在網站上持續更新訊息。

根據《中央社》報導，OK超商已經因應防疫升級，使用結帳區等待線讓消費者保持1.5公尺的間隔，並維持一人一坪防疫原則。此外，網上也不斷更新因疫情影響而暫停營業的OK超商門市。

各大賣場落實人流管制，北市周末採單雙號分流採買

根據《新頭殼》報導，美式賣場好市多除了將以一人一坪方式進行人流管制，也會以場內實際人數搭配車流控管，減低群聚風險。另外，配合台北市政府規定，週末台北市的賣場會依照身分證尾數單、雙號進行分流採買。

《中央社》指出，先前各家樂福門市就已配合地方政府實施相關作業，例如人流管制控制在一人一坪，目前人流、動線及場域相關措施皆照常執行。愛買近期的人潮狀況正常，之前分店也以一坪一人為原則作人流管制，相關管制措施更甚於中央規定，因此沒有變動考量。

百貨業自主措施升級，北市百貨超市周末要看身分證尾數

大型百貨紛紛表示將跟進人流管制措施。據《聯合報》報導，遠東SOGO主動提升到兩坪一人的人流管制，超過上限就會進行人流管控。

遠東百貨目前包含人流及出入口管制，全台分店及遠企購物中心也同步因應三級警戒調整延長，遠百信義A13、遠百寶慶內的超市，則配合台北市政府的超市「身分證分流」政策。

新光三越一直都有在進行人流管制，及手部消毒等出入口管制，未來也會持續嚴格實施每日每小時在顧客接觸點和公共設施的消毒擦拭，並隨時排換氣、維持新鮮空氣。

《中央社》則報導，台北101觀景台停業時間隨著三級警戒延長到28日，消毒措施包含每周一次辦公大樓、購物中心與觀景台公區的全面消毒，每天全館空調排換氣、每半小時消毒擦拭電梯按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所。

微風百貨各館都設置紅外線熱像儀，每小時清潔消毒、天天排換氣。超市部分也將配合政府政策，週六與週日以顧客身分證尾數分流入場。

環球購物中心也落實出入口分流，並量測體溫、提供酒精消毒。每週都會進行全館滅菌消毒、每小時在公共區域以酒精消毒。

各縣市採身分證尾數人流控制防疫措施

台北市

尾數規範：週一、三、五、日單號，週二、四、六雙號採買。平日自主分流，週末強制持身分證進入。

實施地點：公有市場、攤販集中場、超市（含百貨內超市）及大賣場

宜蘭縣

尾數規範：週一上午及三、五、日單號，週一下午及二、四、六雙號自主分流採買，市場隔週一公休。

實施地點：傳統市場

基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化市、南投市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮市

尾數規範：週一、三、五、日單號，週二、四、六雙號自主分流採買。

實施地點：傳統市場

台東市

尾數規範：週六雙數採買，週日單數自主分流採買。

實施地點：台東市中央市場

各縣市採身分證尾數分流者，至實施地點採買應攜帶身分證。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範