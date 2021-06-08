德國基民盟意外贏得地方選舉，替保守派在9月國會大選注入強心針

編譯：吳宗宜

基民盟在邦選舉大勝，黨魁拉舍特鬆一口氣

6月6日德國總理梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）領導的保守派基民盟（CDU）在東部薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）舉行的邦議會選舉中大獲全勝，這是9月26日國會大選前最後一次的地方選舉，這場選舉被視為大選的前哨戰，而此戰果則讓即將接替梅克爾競逐總理大位的黨魁拉舍特（Armin Laschet）鬆了一大口氣。

拉舍特面對的是對梅克爾16年領導的妥協路線感到失望的選民，其中許多人都呼籲德國應該改採更為右翼的路線，在這樣的背景下，中間選民是他能否當選的關鍵。

根據該邦公共廣播公司（MDR）的出口民調顯示，基民盟的支持率為36％，較5年前上升了6個百分點，遠遠領先於極右派、獲得22.5％支持的德國另類選擇黨（AfD）。

薩克森－安哈特邦長哈瑟夫（Reiner Haseloff）對此表示：「我們贏得了選舉，絕大多數的公民都表示不想與德國另類選擇黨有所關聯，為此我非常感激。」

許多保守派人士認為這場前哨戰的勝利，將有利於基民／基社聯盟（CDU / CSU）贏得9月的聯邦選舉。

全國保守黨黨團領袖布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）說，「這有助於我們入主柏林，這是拉舍特的勝利。」

在黨魁之爭中輸給的拉舍特的前聯邦議院基民／基社盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）則在推特中寫道：「今天晚上，貝爾伯克（Annalena Baerbock，德國綠黨雙主席之一）的火車出軌了。」

該邦的選舉結果對於其他大多數政黨來說相當令人失望，尤其綠黨在全國聲勢僅次於基民盟，卻只在此次地方選舉中拿到個位數比例的票。

貝爾伯克表示：「當然，我們希望能在這場選舉中表現得更好，但事實上，綠黨傳統上就在經濟發展較差、城市較少的德國東部勢單力薄，德國東部目前仍相當依賴高耗能產業，而綠黨則不斷推動要淘汰這些產業。」

貝爾伯克也指出，保守派受益於選民不願意輸給極右翼的心理，因為在一些民調中，極右翼的德國另類選擇黨甚至僅落後基民盟1個百分點。

諮詢公司Teneo的分析師Carsten Nickel表示，在國會大選前夕，地方選舉的勝利是拉舍特急需的助力。

與商界友好的中間派自由民主黨（FDP）也是該選舉的贏家，他們得到超過法定門檻的5％得票率，將分配到重新進入邦議會。

作為梅克爾執政聯盟的夥伴，社會民主黨（SPD）僅得到8％的得票率，這表示該黨黨魁、副總理兼財政部長的蕭茨（Olaf Scholz），仍然無法將個人的高支持度轉換為社民黨選票。

哈瑟洛夫承認，組建邦政府將相當困難，他的盟友、邦議員博格沃特（Siegfried Borgwardt）也表示，在該黨不與極右派的德國另類選擇黨或極左的左翼黨合作下，組成聯合政府將相當困難。

梅克爾劇場將謝幕，誰是接班人？

自2005年以來執政已16年的梅克爾，已宣布將在今（2021）年9月的聯邦大選後卸任，這讓本次選舉結果更加難以預測，以下為德國各黨推派的總理候選人：

基民盟／基社盟：拉舍特

現年60歲，與梅克爾同黨的拉舍特是現任基民盟的黨魁，也是德國人口最多的工業重鎮北萊茵－西伐利亞邦（North Rhine-Westphalia）的邦長。

儘管已在政壇打滾多年，他近來依然與來自巴伐利亞的對手、基民盟長期合作夥伴基社盟的領導人索德爾（Markus Söder）在初選中打得難分難捨。雖然最終勝出，但拉舍特現在需要回頭爭取基社盟支持者的支持。

然而疫情的控制不當，使得CDU／CSU的聲望下跌，據最新民調，他們的支持度已下降至28％。

拉舍特在國際社會上擁有廣泛人脈，是一個堅定的歐盟支持者，也曾擔任歐洲議員。他是梅克爾路線的擁護者，堅定支持2015年寬鬆且有爭議的移民政策，即使當時有超過100萬難民移民德國。事實上，2005年拉舍特出任北萊茵－西伐利亞邦的「世代、家庭與婦女統合部長」，讓他與德國龐大的土耳其族群建立了穩固的關係。

根據《BBC》報導指出，在德國最強大的基民／基社聯盟的支持下，拉舍特應該是最有機會當選下任總理的人選，但他在封城政策上的前後不一，使他的聲望跌至低谷，但他堅稱一旦德國控制住疫情，他的支持率便會大幅提高。

拉舍特的父親是名採礦工人，多年來他一直聲援、支持德國強大的煤炭工業，他從未表態支持保護科隆附近、大部分樹木都已經被砍伐的漢巴赫森林，以便企業開採褐煤，許多人質疑他帶領德國走向零碳國家的承諾。另一方面，綠黨提出具有約束力的二氧化碳減排法律似乎更有說服力。

基民盟／基社聯盟在60歲以上、基督徒、居住在農村的人中廣受歡迎，且在中小企業主和中低教育水平的選民中也獲得不少支持，該聯盟近年來也持續為獲最多德國民眾支持的政黨。

拉舍特｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

綠黨：貝爾伯克

綠黨雙主席之一、40歲的貝爾伯克也是呼聲最高的總理人選之一，作為唯一可能接替梅克爾的女性，她也是綠黨有史以來推出的第一位總理候選人。

她曾在漢堡和倫敦主修法律和政治，並在歐洲議會工作。自2013年以來，她一直擔任聯邦議院的議員，作為兩個年幼女兒的母親，她的選舉政見圍繞在家庭和環境問題。

近來她與綠黨的聯合領袖哈貝克（Robert Habeck）一起將綠黨的聲勢推升到前所未有的高度，最新的民調顯示他們高居第二，僅落後基民／基社聯盟大約5個百分點，很可能在9月之後與後基民／基社聯盟共組聯合政府執政。

在保守派執政的16年後，貝爾伯克渴望改變的聲音獲得了德國選民的認同，綠黨的聲望前所未有高漲，且可能加入執政聯盟。

綠黨的選民大都為受過良好教育的都市人口，來自如德國西部的主要城市，尤其是大學城。近年來，綠黨選民變得更加富裕，然而卻依然難以吸引中低收入階層的選民。

綠黨支持度的高低，往往與基民／基社聯盟和社民黨兩大政黨的受歡迎程度成反比，如綠黨在2019年歐洲議會的大選中獲得極高的支持率，就顯示了擔憂氣候變遷的年輕選民，認為傳統兩大黨的政見無法反映他們的聲音，進而轉支持綠黨。

貝爾伯克｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

社民黨：蕭茨

德國副總理兼財政部長、現年62歲的蕭茨也是本次選舉的重要人物之一。1998年以來，他一直擔任聯邦議院議員，在成為財政部長之前，他曾擔任過兩年的勞工和社會事務部長，2011至2018年則曾擔任漢堡市長。

他來自德國西北部的奧斯納布呂克（Osnabrück），並以社會主義青年領袖的身份進入政界，學習過勞動法，在社民黨中被視為保守派。

在他的推動下，聯邦政府通過了幫助德國企業和工人的7500億歐元緊急資金計劃。他說：「這是德國社會前進所必須的動力。」

他在疫情處理上得到廣泛讚賞，但這也給德國的財政和企業帶來了巨大壓力。

有些人質疑他是否有足夠的魅力來團結、領導國家，他曾被暱稱為「Scholzomat」，指稱他無趣和技術官僚的形象，然而他需要為重振社民黨而努力。身為傳統的第二大黨，他們的支持度已經跌至15％左右，並一直停滯不前。

蕭茨被認為是經驗豐富且能幹的政治人物，但不幸的在社民黨中，他被許多同僚視為在財政上過於保守，因此在政黨中的支持率偏低。

社民黨傳統上屬於是工人階級和工會的政黨，該黨最大的票倉位於德國西部人口稠密的工業區，尤其是北萊茵－西伐利亞邦的魯爾地區，以及黑森邦和下薩克森邦等。但總體而言，社民黨左派大黨的地位正逐漸被綠黨取代，失去身為與基民／基社聯盟抗衡的主要左翼政黨的地位。

自由民主黨：林德納

自民黨在2017年退出了與基民／基社聯盟和綠黨的組閣談判，稱「與其無法善治，不如撫袖而去」，現今該黨民調大約為9－11％。

自民黨現任黨魁42歲的林德納（Christian Lindner）應該會是該黨的總理候選人，黨內沒有其他任何競爭對手。

他於1995年加入自民黨後，於2009年成為聯邦議院議員。他曾在波恩大學主修政治，也曾是軍隊的預備軍官。

在疫情肆虐的情況下，他嚴厲批評政府的封城政策，認為應更具針對性。他更表示，糟糕的危機管理已經將德國的形像從「效率巨星」變成了「官僚怪物」。

他的競選口號為，「讓德國更現代化、更數字化、更自由」，自民黨希望降低稅收並強調個人的能動性。

另類選擇黨

極右派的德國另類選擇黨於2017年首次進入德國聯邦議院，趁著選民對移民危機的沮喪和憤怒，它成為德國的主要反對黨，目前在聯邦議院擁有91個席位。然而，目前該黨支持度不斷持續下跌，也並未提出總理候選人，聯合主席默爾藤（Jörg Meuthen）和切赫帕拉（Tino Chrupalla）都有可能成為候選人。

該黨反對歐盟，並將伊斯蘭教視為對德國文化和傳統的威脅。根據民調顯示，當民眾將焦點放在疫情而非移民問題上時，該黨的支持率便開始不斷下降。

該黨一直反對對疫情採取嚴格的限制措施，儘管如今感染已經蔓延，他們也堅持也舉行面對面的黨會議，而非線上會議，因為他們認為這是嚴重侵犯個人自由。

該黨日益激進的政見也給它帶來了不良的聲譽，目前支持率雖仍保持在10－11％左右，依然有群忠實的支持者，但不太可能在大選勝出。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範