勞動部禁止移工轉換雇主無助防疫，對移工勞權、住宿環境總檢討才能「同島一命」

文：台灣國際勞工協會



繼日前新北印刷廠出現群聚感染後，苗栗再出現京元電子及超豐電子爆發廠內群聚感染，截至6月4日，京元電子共計131案確診（14名本國籍、117名外國籍），匡列接觸者323名；超豐電子共計9案確診，疾管署緊急成立前進指揮中心，前往苗栗進行快篩及相關補救措施。（編按：截至6月8日，京元電子共計210案確診，40名本國籍、170名外國籍，相關接觸者606人；超豐電子共15例確診，3名本國籍、12名外國籍，匡列人數正統計中。）

勞動部部署不足 遑論超前

因電子廠聘僱大量移工，移工居住在集合式宿舍，住宿環境狹小，難以維持社交距離。於去年疫情爆發時，移工團體已多次提出，移工住宿及防疫問題應納入整體防疫考量，卻未見移工主管機關勞動部積極作為，廠內及宿舍群聚感染於一年後終於爆發。

目前台灣71萬移工中，將近47萬的產業移工，被迫居住於雇主或仲介提供的宿舍，比較好的可能4到8人一間，更有十幾人一間。或甚至如2018年，某汐止工廠的越南勞工，因不堪一間宿舍擠了幾十人甚至上百人的情況而集體抗議。移工居住的宿舍空間狹小、共用衛浴，難以保持社交距離，一直存在著群聚感染的隱憂。

過去一年，勞動部針對移工的防疫作為，僅有最基本的雙語資訊翻譯、入境移工隔離檢疫，而沒有全面體檢移工住宿環境，或是強化防疫資訊進入移工社群等，不要說超前，可能連基本部署都不夠。

勞動部應亡羊補牢 莫當豬隊友

移工長期因政策歧視處於社會邊緣，遭遇問題都傾向被從嚴認定及處理，如日前無岸上住所的漁工於漁港邊洗澡未戴口罩被開罰；疫情期間以防疫為由被限制行動、取消休假；逃逸移工因照顧病患染疫卻遭批「帶著病毒滿街跑」，或是將移工無差別視為防疫漏洞。

如今，勞動部提出三級警報解除前，暫時禁止全台移工轉換雇主。

然而，此次移工染疫是因為宿舍環境及工作場所群聚，卻未見勞動部有意解決移工長期勞動環境問題，提出具體、長遠的改善作法，反而以限制移工勞動權益來回應。而且影響如此重大的政策，卻沒有相關的細節或配套說明，更沒有即時的雙語翻譯。

在沒有雙語，且細節不足的情況下，除了導致眾多移工驚惶無措，擔心自己所在的宿舍人數眾多、仍需上班，如何得以保障自身安全？也有移工擔心，即便等了好幾個月才等到了轉換許可，是否也無法被新雇主承接？更有移工擔心疫情不知要維持多久，沒有任何收入的停止轉換期間，如何應付日常開銷及家裡的經濟負擔？

而我們也擔心，此刻正被隔離的移工們，是否可以得到充分的訊息？是否有人向其說明目前正在進行哪個程序，接下來將會如何安排？在被隔離的狀況下，如果有疑問，或不足的日常生活所需，可否有足夠且移工友善的雙語人員，可以被詢問、可以提供其日常基本需求？

移工防疫總檢討才能同島一命

過去一年，移工團體多次提出移工防疫政策建議，包括：防疫資訊應有即時雙語、實名制口罩購買應友善移工、逃逸移工應「不驅離、不處分、重新給予合法身份」、移工宿舍環境問題……等，然而大部分的意見，勞動部都置若罔聞。

在去年「醫管中心」的移工感染事件爆發後，勞動部才在2021年3月3日召開「研商移工住宿環境安全衛生規範」的會議，並且做成「政府應集中規劃並提供抵台住宿空間」之結論（目前尚未有具體作為）。我們認為，由政府提供移工適當的公共服務，不只是政府應負起的責任，也是最有助於防疫的正確方向。

6月4日，陳時中部長在指揮中心的記者會中表示，會盡快針對全台移工「大檢討」。我們也在此提出幾點建議：

第一、重新盤整防疫量能，應對未來情勢

此次群聚感染事件發生後，我們應該重新檢視，防疫旅館或集中檢疫所的數量是否足夠？來台的移工都是無根基的異鄉人，這71萬人不可能擁有一人一室的隔離條件，而其雇主也未必能夠自備足夠的隔離空間，假使移工社群有更大規模的感染發生，我們的公共資源（集中檢疫所與防疫旅館）有沒有足夠的量能承接？這些問題需要具體的盤整計算，才能應對未來可能更嚴峻的情況。

第二、禁止轉換影響重大，非常時期須有非常配套

勞動部在6月5日全面禁止移工轉換雇主，此項政策影響勞工權益重大，尤其「勞資爭議」並不會因為疫情而減少，「聘僱期滿」也不會因為疫情而遞延。對於移工來說，轉換雇主往往是不得不的選擇，如果在一個地方工作得順遂，他們或許寧可都不要轉換。此時勞動部面對嚴峻疫情，直覺地祭出了限制移工的措施，我們認為至少要有相應的配套：

1. 在沒有疫情的工廠，如果勞工因為雇主違反法令而申訴，或是聘僱期滿，仍應同意其轉出，協助安排至妥善的處所安置，並在防疫作為完善的狀況下，安排轉換至新雇主。 2. 因為原本政策的限制，移工轉換雇主本非常態，僅僅佔非常小的比例。因此，我們認為在防疫作為完善的情況下，目前已經有廢聘函（即轉換許可）的移工，仍應可以被新雇主承接。 3. 在台移工被排除在就業保險的保障之外，失業期間沒有任何失業給付，如果勞動部全面禁止移工被新雇主承接，我們認為已經獲得轉換許可者，應有相關之紓困補助。

第三、保障移工權益，並確保染疫或被隔離的移工工作權不受損害

受到疫情影響的工廠，有可能會造成移工被迫解約，即便目前「禁止轉換」，移工也有可能被迫返國，或是被迫放無薪假卻領不到基本工資。勞動部應該有具體作為，確保移工在疫情期間的權益不受損害。

過去曾有被隔離的移工被仲介要求收取費用，而且也沒有獲得每日1000元的防疫補償。勞動部應確保染疫移工或被隔離的移工，在治療或隔離期間，沒有被收取額外的費用，並且協助領取相關的防疫補償。最重要的是，勞動部必須確保這些染疫或被隔離的移工，不會因此被雇主解雇、遣返。

第四、家庭照顧者及外籍家庭看護工納入公費疫苗接種名單

目前公費疫苗接種名單共有11大類，第5順位的「安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員」，優先施打公費疫苗的理由是「維持機構及社福照護系統運作」。

目前台灣長照除上述的「安養、養護、日間照顧、社福等長照機構」外，我們有約6成的長照需求，是高度仰賴「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」，他們平常的工作，其實便是「安養、養護、日間照顧、社福等長照機構」的照顧者的工作。差別只在於，他們的照顧場域大部分是在家戶內，但他們也仍常常需要外出採購、取藥、陪伴回診等，而他們所照顧的失能者，通常都是「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡」的人。

我們憂心的是，一旦「家庭照顧者」或「外籍家庭看護工」染疫，承平時期便已匱乏的長照資源，有無條件緊急地接住這些人的照顧需求？因此，我們建議指揮中心，在「維持機構及社福照護系統運作」的重要目標之下，應考慮也讓「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」納入公費接種的族群當中，避免照顧者染疫、形成「照顧空窗期」的狀況發生。

Photo Credit: 中央社 圖為晶源電子廠房外。

第五、規劃以公辦宿舍取代無法管理的仲介宿舍

此次苗栗電子廠爆發群聚染，是長期忽視移工住宿問題的後果，移工每月薪資被扣除膳宿費用，卻無法被提供適當（decent）的住宿環境。疫情前，就因為廠住不分造成多起移工的死亡案件；疫情爆發後，移工持續居住在環境悶熱狹小的空間，因為沒有直接影響台灣社會的健康，也一直未受重視。

勞動部始表示，6月4日起會與地方政府開始對100人以上的移工宿舍進行訪視。我們想問，訪視後，認為需要改善標準，仍是「生照計劃書」嗎？有沒有規定多少人1間？每人空間，含衣物櫃是3.6平方公尺（約1.1坪）？廁所、浴室在生照計劃書裡，都僅是「原則」，疫情期間，這原則會被如何要求呢？

另外，已經有移工表示，他們擔心目前自己的宿舍數是10人一間、上百人一間，且還是繼續未分流、未減班地上下班，這些移工的申訴，會因為廠裡「尚未染疫」、「不到100人」而不被即時處裡嗎？各縣市政府應對目前3級的疫情，是不是就應該一律地要求對宿舍進行調整呢？

過往勞動部面對移工居住問題，都以將增加雇主負擔為由拖延處理，而這次爆發群聚，正是突顯了原本就存在的問題。2020年7月20日，勞動部回應「廠住分離」的會議上，連仲介都同意「政府部門應設立公辦的宿舍」。長遠的來說，非以營利為目的的公辦宿舍，在「全面清查移工宿舍環境」的應急措施之外，更應被正式地面對與規劃，才是扛起政府責任、具體的超前部署。

危機可能是轉機——前提是，勞動部及地方勞政機關，不再繼續以得過且過的心態面對問題，例如：抵台時的臨時住宿空間惡劣（含簡化體檢、移民署報到手續）、產業移工的住宿空間不佳、家務移工的勞動條件低落，甚至最基本的雙語人員不足……等等問題。

如果透過疫情危機要做的「全台移工大檢討」，除了應急的相關措施外，勞動部未能藉此機會，對上述問題做通盤檢討、全盤規劃，甚至開倒車（如先前禁止家務移工跨行轉換），那麼勞動部不但在歧視移工的政策作為上應當負責，更會因為怠惰、瀆職，而可預期地將釀成下一次的災害。

本文出處為TIWA台灣國際勞工協會，原標題為《疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急》共同連署團體：

台灣移工聯盟：海星國際移工服務中心 (Stella Maris)、平安基金會所屬勞工關懷中心（PCT. Peace Foundation Labor and Migrant Workers Concern Centre, LCC）、天主教會新竹教區移民移工服務中心（Hsinchu Migrants and Immigrants Service Center, HMISC）、天主教希望職工中心 （Hope Workers Center, HWC）、天主教台灣明愛會（Caritas Taiwan）、台灣國際勞工協會（Taiwan International Workers Association, TIWA）、桃園市家庭看護工職業工會 （Domestic Caretaker Union, DCU）、台灣國際移民培力協會 （Taiwan International Migrants Mission, TIMM）、桃園市產業總工會（TaoYuan Confederation Trade Union, TYCTU）、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會Taiwan Logistics Industrial Union。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範